El jefe negociador de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (Eln) con el Gobierno, alias Pablo Beltrán, admitió problemas para alcanzar el cese bilateral del fuego, pero afirmó que los diálogos en busca de la paz continuarán.

La mesa de negociación entre el Gobierno y el Eln se instaló en México y acaba de cerrar el segundo ciclo de conversaciones.

En entrevista a Blu Radio, Beltrán calificó como "exitoso" el segundo ciclo de diálogos porque se logró construir una "agenda renovada, nueva y mucho más potente", se llegaron a "unos primeros elementos de acuerdo para diseñar la participación de la sociedad en este proceso" y se alcanzaron "elementos que busquen un acuerdo de cese (del fuego)".



Con respecto al cese bilateral del fuego, Beltrán le dijo a ese medio que "no es difícil y la muestra está en que ya acordamos unos elementos iniciales".



Detalló que "el cese al fuego lo caracteriza una lista de acciones prohibidas que cada uno hace, esa lista no la hemos hecho, pero si en el caso nuestro decimos ‘no vamos a hacer tal cosa’ pues ya va a haber un mecanismo de verificación y veeduría que donde yo no cumpla me lo va a exigir, entonces no es difícil. Si hay voluntad eso se puede”.



En el diálogo con Blu Radio, Pablo Beltrán aseveró que si hay voluntad de las dos partes se podrá llegar a la firma del acuerdo de paz. "Yo lo que veo es que hay dos voluntades el gobierno ha dicho que en sus objetivos principales está lograr la paz y nosotros hemos dicho lo mismo entonces si hay dos voluntades esto tiene que avanzar y tiene que lograrse".

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

*Con información de Blu Radio