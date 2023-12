Otty Patiño rechaza palabras del Eln y dice que una 'retención' sí es un secuestro

Minutos antes de que Otty Patiño fuera posesionado en la Casa de Nariño por Vladimir Fernández como alto comisionado para la Paz, el también jefe de la delegación del Gobierno ante el Ejército de Liberación Nacional (Eln) dejó en claro su visión frente a uno de los delitos que más golpea al país.



(Además: Rechazo a declaraciones de Antonio García sobre que ‘el Eln no hace secuestros’).

Lo hizo al referirse a las declaraciones de ‘Antonio García’, comandante de esa guerrilla, sobre el secuestro, uno de los más espinosos que se tendrán que tratar durante el quinto ciclo de diálogos que se desarrolla en Ciudad de México.



“Es una discusión que yo la trasladaría hacia ellos, una discusión semántica en la que de todas maneras nosotros no nos vamos a meter. Una persona que es retenida contra su voluntad para obtener algún beneficio económico, pues es un secuestrado, punto”, dijo.



Este ha sido uno de los temas que más ha generado discusión en el seno de la mesa de diálogo durante los últimos días. Y es que tras el secuestro de Luis Manuel Díaz, el Gobierno ha manifestado que el tema del cese del secuestro no da espera y que debe ser prioridad para las partes.



Pese a la presión del Gobierno para que esté asunto se incluya en la agenda, ‘Antonio García’ volvió a negar que la guerrilla secuestre personas y calificó las acciones que comenten en esa dirección bajo el eufemismo de toma de prisioneros y retenciones.

“El Eln no hace secuestros. Hay diferentes acciones de privación de la libertad, pero son diferentes: prisioneros, rehenes, retenidos, secuestrados y desaparecidos. El Eln solo hace prisioneros y retenidos”, escribió en su cuenta de X.

Facebook Twitter Linkedin

En el Centro Interamericano de Estudios de Seguridad arrancó el lunes la quinta ronda de conversaciones entre el Gobierno y el Eln. Foto: EFE / SRE México

Además, señaló que esa guerrilla no ha violado el cese del fuego y que hay que remitirse a los protocolos firmados entre el Gobierno y esa guerrilla para comprobar que no han incumplido la tregua.



Sin embargo, al remitirse a los documentos que menciona el comandante guerrillero y específicamente al primer punto del ‘Protocolo de Acciones Específicas para el Cese del Fuego’ firmado en La Habana, Cuba, el 9 de junio de este año, se habla de “no realizar acciones prohibidas en el DIH” y en particular las que aparecen en el Protocolo II de 1977, que entre varios temas, incluye la no “toma de rehenes”.



Las palabras de ‘García’ generaron un amplio rechazo en varios sectores políticos. El exministro de Educación y Salud Alejandro Gaviria citó una frase del escritor George Orwell para referirse al trino. “Decía Orwell: ‘El lenguaje político (como el de estos criminales del ELN) está diseñado para que las mentiras suenen veraces y los crímenes parezcan respetables’ ”, escribió el exfuncionario en redes sociales.



Figuras afines al gobierno de Gustavo Petro también se manifestaron en rechazo al mensaje. “¡Qué es esta barbaridad! ¿El padre de Lucho Díaz no fue un secuestro? Una guerrilla que se llama de ‘liberación nacional’ validando el secuestro y creyendo que va a engañar a los colombianos. El secuestro es un crimen de lesa humanidad”, declaró el representante David Racero, del Pacto Histórico.

Qué es esta barbaridad!



¿El padre de lucho Diaz no fue un secuestro?



Una guerrilla que se llama de “liberación nacional” validando el secuestro y creyendo que va a engañar a los colombianos.



El secuestro es un crimen de lesa humanidad! No solo deben dejar de hacerlo sino que… https://t.co/Zj88uISVYr — David Racero (@DavidRacero) December 6, 2023

(Le puede interesar: 'Una persona que es retenida contra su voluntad es un secuestrado, punto': Otty Patiño).



“El Eln se burla del país porque sabe que haga lo que haga, el gobierno de Petro no se va a levantar de la mesa de negociación. Ese es el resultado de la improvisación, falta de método y laxitud cómplice que ha mostrado el presidente a lo largo del proceso”, agregó Andrés Forero, representante del Centro Democrático.



Otro tema que el Eln quiere que se ponga sobre la mesa, y al cual la guerrilla se refirió este miércoles, es el de la financiación, un asunto en el que el Gobierno ha sido claro en cuanto a que solo discutirá sobre ello si se llega a una fase de dejación de armas.



“El Eln debe entender que después del respeto a la vida, la libertad es el derecho fundamental por excelencia, y convertirla en mercancía con el argumento infame del 'financiamiento' es una degradación ética”, dijo José Félix Lafaurie, presidente de Fedegán y miembro de la delegación de Gobierno, en X.

Otty se posesionó



Facebook Twitter Linkedin

De izq. a der.: Vladimir Fernández, secretario jurídico de Presidencia; Carlos Ramón González, director del Dapre, y Otty Patiño, nuevo alto comisionado para la Paz. Foto: Oficina del Alto Comisionado para la Paz

Este miércoles también se oficializó la llegada de Patiño a la oficina de paz del Gobierno. Vladimir Fernández, secretario jurídico de la Presidencia, y Carlos Ramón González, director del Dapre, fueron los encargados de posesionar al nuevo Alto Comisionado para la Paz, ante la ausencia del presidente Petro por motivos médicos.



“Esta no es una fase de rectificación, sino de desarrollo de lo que se ha hecho. No pensemos que se va a hacer borrón y cuenta nueva, sino que se va a trabajar sobre lo ya construido y sobre todo con el conocimiento acumulado, con los compromisos y las expectativas que se han venido generando”, manifestó Patiño.



(Lea también: Otty Patiño responde a Procuraduría sobre petición de liberación de secuestrados).



Otty Patiño, quien seguirá ejerciendo como jefe de la delegación del Gobierno en la negociación con el Eln, llega en reemplazo de Danilo Rueda, quien salió de su cargo por orden del presidente Petro luego de un año y 13 meses a cargo de la política de ‘paz total’ del Gobierno.



Entre los retos que tendrá el nuevo funcionario destacan las mencionadas negociaciones con el Eln y el proceso que se adelanta con el ‘Estado Mayor Central’, el cual avanza en medio de incertidumbre por el accionar de ese grupo en el Cauca.



Además, tendrá que trabajar junto con los parlamentarios para presentar una ley de sometimiento que le dé una base jurídica a los acercamientos que hizo Rueda con grupos como ‘el clan del Golfo’ o las Autodefensas de la Sierra; esto, luego de que la Corte estableció límites en ese sentido para la Ley 2272 de 2022.

CAMILO A. CASTILLO

@camiloandres894

REDACCIÓN POLÍTICA

Más noticias