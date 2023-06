Otty Patiño, jefe de la delegación del Gobierno, en entrevista con EL TIEMPO habló sobre los alcances del cese del fuego con el Eln y sobre la supuesta creación de un fondo internacional que otorgaría beneficios económicos a esa guerrilla.



¿Cuál es la gran conclusión que se puede sacar de este tercer ciclo?



Desde luego abordamos el tema del cese al fuego. Se planteó un cese del fuego que tiene dos connotaciones. Uno que es un cese al fuego bilateral que es temporal pero por un tiempo considerable, por seis meses y que es nacional, pero que posiblemente después vaya a tener unos énfasis territoriales y desde luego que tiene también un elemento fundamental: un mecanismo de monitoreo y de verificación para evitar incidentes. También que tiene algo nuevo y es que obedece a la responsabilidad del más alto mando tanto en el Gobierno y de los mandos subsiguientes en las regiones como del alto mando del Eln, también de los jefes de los frentes de guerra. Ese es el tema nuevo digamos, esa responsabilidad que adquieren a través de una orden que emitirán el 6 de julio cuando se empiece a desplegar el mecanismo, cuyo despliegue total va a terminar el 3 de agosto tanto de la Iglesia como de las Naciones Unidas, que son el eje fundamental del mecanismo.



En cuanto a la participación, se hizo un diseño muy interesante sobre este tema, que tiene que ver con un diseño inicial, con un diagnóstico, con la implementación propiamente dicha el mecanismo de participación y desde luego es como el tiempo para que el Eln también empiece a desarrollarse como fuerza política sin armas. Es decir, por un lado está la desactivación del Eln como una organización armada y por el otro la activación política del Eln como una fuerza política sin armas. Creo que ese diseño en ambos es un tema gradual, pero el hecho de que sea gradual, no significa que sea lento, queremos que sea gradual, pero con tiempos muy apremiantes, porque los tiempos políticos son así, apremiantes.

¿Qué pasa en esta fase de alistamiento del cese del fuego si se llegan a presentar acciones armadas por parte del Eln?



Allí se empieza a implementar el mecanismo de comunicación con las Naciones Unidas, de hecho toca que las Naciones Unidas empiecen a desplegar ese mecanismo para empezar a notar, por así decirlo, los posibles incidentes, que ojalá no ocurran, porque a pesar de que el cese al fuego arranca el mismo día en que firmamos, es decir el 9 de junio, de todas maneras la vigencia empieza prácticamente desde el 6 de julio, pero estamos en esta época de alistamiento donde por otro lado el Eln tiene que estar explicándole a los frentes de guerra en qué va a consistir es cese al fuego y por otro lado del propio gobierno tiene que hacer una pedagogía en la fuerza militares con órdenes claras y precisas sobre en qué va a consistir ese sea el fuego.



El presidente Gustavo Petro y Antonio García del Eln. Foto: EFE

¿Se habló de cómo va a ser esa pedagogía dentro de las fuerzas militares?





Ya de hecho el comandante de las fuerzas militares dio, yo digo que más allá de unas puntadas, una claridad sobre el significado y los alcances de ese cese al fuego, pero desde luego de pronto toca hacer previsiones. Nosotros como Delegación del Gobierno estamos en plena disposición de a contribuir con el mando superior de la fuerza militares a esclarecer puntos que puedan ser dudosos o que puedan no ser suficientemente comprendidos y al mismo tiempo también recibir de la fuerza militares aportes que puedan ayudar a clarificar elementos que todavía en la formulación y en los protocolos no estén suficientemente claros.



¿Porque temas como el secuestro y la extorsión no quedaron explícitos dentro del documento de acuerdo?



No quedaron explícitos porque así lo planteó el Eln, pero de todas maneras hay un imperativo muy complicado para el Eln: hay un imperativo de orden jurídico y las fuerzas militares y la justicia no van a dejar de perseguir delitos como el secuestro. También hay otros imperativos incluso de carácter internacional, por ejemplo la retención de civiles es un crimen de guerra, eso desde luego tiene unas connotaciones de orden internacional y otras connotaciones de orden político para una organización que se apresta a generarse como fuerza política sin armas. Lo peor que se puede hacer en medio de un proceso de paz es incurrir en este tipo de actividades que tienen profundo repudio dentro de la población colombiana.

¿Cómo cayeron en la delegación las palabras de Pablo Beltrán sobre el secuestro?



Usted sabe que cayeron mal porque de alguna manera creo que quedó un poquito sorprendido por la pregunta, digamos solamente la respondió en una sola arista pero eso me parece que eso le va a servir creo que a él y al Eln para reflexionar sobre un asunto que desde luego es algo profundamente negativo y sobre lo cual hay que avanzar y que en el futuro tiene que ser mucho más explícito.



Pablo Beltrán dice que le preocupan las acciones de otros grupos armados ¿A ustedes les preocupan los enfrentamientos con otros grupos?



Sí, hay que proteger al Eln en este tiempo, el Eln tiene que auto protegerse por supuesto, no incurriendo en acciones que puedan generar retaliaciones por parte de estas otra fuerzas, pero pues aunque no haya un cese al fuego un multilateral es uno de los primeros planteamientos que hizo el presidente. De todas maneras hay que crear un clima para que ese tipo de enfrentamientos o de pequeñas guerras que hay con otros grupos ilegales, bien sea de carácter político o no, no se presenten. Ese es un esfuerzo que está haciendo el Alto Comisionado dentro del esquema de la paz total, pero desde luego también tienen que contribuir las conductas que haga el Eln y desde luego las otras fuerzas que están acechando dominios territoriales y que puedan atentar contra las comunidades sobre las cuales el Eln tiene influencia.

Delegaciones del Eln, izquierda, y el Gobierno, derecha, en La Habana. Foto: Presidencia

¿En qué va a consistir el proceso de participación?



En una primera instancia se va a plantear el diseño general, no puedo anticiparme a ese propio diseño porque justamente lo van a hacer los delegados de estos sectores, pero la idea general es que durante este tiempo también el Eln se active mucho más políticamente para que digamos tenga un ámbito un espacio para construir su fuerza política y para que también la fuerza política que ya tiene construida puedan desarrollarla con más tranquilidad y con mayor fuerza.



¿El Gobierno va a entregar subsidios al Eln?



Ese tema digamos de la financiación del Eln es un tema que en este momento es prematuro, uno podría decir que es un tema que habría que ir pensando para el fin del conflicto que el sexto punto. Desde luego se puede ir pensando sobre él pero la verdad que no hay nada sobre ese sobre ese tema.

¿Ve una voluntad real del Eln para alcanzar la paz?



Sí, yo creo que hay una voluntad. Primero el hecho de haberse sentado en esta mesa ya muestra voluntad, pero también hay algo muy importante y es que en este tercer ciclo Pablo Beltrán lo ha calificado como un ciclo donde podía haber una inflexión en este proceso y yo creo que sí la hubo. Cuando se abordan conjuntamente temas como la participación, o la democracia para la paz o el punto de transformaciones para la paz, que forman un solo bloque, y al mismo tiempo se aborda todo el tema del cese al fuego vemos otro elemento de esa inflexión. Hay otro elemento muy importante y es la presencia del Presidente de la República. Él nos consultó si valía la pena ir a una mesa y a un ciclo que está a mitad del desarrollo y nosotros le dijimos que creíamos que sí. Un voto de confianza también fue la presencia de Antonio García, que creó también fue impulsada por el propio Eln para dar un mensaje de confianza en el camino recorrido, pero también en avizorar el fin del conflicto durante este Gobierno.

El presidente plantea el fin del conflicto con el Eln en 2025, ¿si dan las cuentas?



Sí dan las cuentas, porque si bien los tres primeros temas se implementan en estos 18 meses, es decir hasta enero del 2025, al mismo tiempo durante los ciclos posteriores se abordarán los otros tres temas: víctimas, fin del conflicto y acuerdo final. Si uno cree que en enero o en mayo de 2025 apenas empieza la discusión de los otros tres temas no daría, por eso hay que mirar la agenda como algo mucho más global. De hecho hemos afrontado el tema del cese al fuego que es algo que pertenece al quinto punto desde ahora. Si se mira linealmente no alcanzaría si se mira políticamente y de una manera mucho más holística, además en la metodología que hemos planteado acuerdo que se haga acuerdo que se va implementando. La agenda no es una camisa de fuerza, es una referencia digamos global para ir avanzando. Hay que tener una mirada muy dialéctica sobre la agenda de negociación y no una mirada tan lineal.

¿En la reunión del 10 de julio se van a discutir temas de la agenda?



Allí se van a aprobar los protocolos que ya se han discutido conjuntamente a través de unas comisiones que arrancan a trabajar la semana entrante. Allí, a través del trabajo que ya se ha hecho, se revisa en plenaria y se firman esos protocolos que le dan mucho más firmeza y mucho más instrumentos al mismo cese al fuego. Eso hace que el cese al fuego se vuelva una de las columnas vertebrales. Fíjate que eso que debía estar en el quinto ciclo adquiere una contextura muy especial en este mes venidero de julio, porque además hay un elemento nuevo, que es muy importante destacar, y es que lo que antes llamamos interciclos ya no existe, sino que la mesa se declara como una mesa permanente que va a transcurrir a través de distintos mecanismos y de diversos modos, incluso virtuales. Es decir, la mesa no desaparece como si desaparecía, ese era uno de los problemas que tenía el método anterior. Vamos a seguir sesionando a través de diferentes comisiones y de otros elementos de discusión. Se establece un ciclo que va a tener su agenda propia. El otro elemento muy importante y novedoso es que el cese al juego tiene el mecanismo de monitoreo de verificación, pero también la responsabilidad de los mandos a nivel nacional en este caso, en el caso del gobierno pues el Presidente de la República los altos mandos de la fuerza militares, pero también los mandos que estén en la en el territorio. Lo mismo en el caso del Eln, de tal manera que allí sobre el tema de la responsabilidad nacional y territorial digamos se afianza en todo el tema del cese al fuego.

¿Con esta tregua se limita la fuerza pública?



Al contrario, se activa mucho más la fuerza pública porque la fuerza pública no está solamente para defenderse a sí misma, sino para proteger los derechos y libertades ciudadanas, por eso incluso frente a elementos que no están escritos en el cese al fuego, pero que constituyan delitos o atentados que ofendan a la población, la fuerza pública tienen que estar totalmente activa y alerta sobre esos temas. De tal manera que la Fuerza Pública tiene que ser un elemento disuasivo por un lado y si cuando así la necesidad lo amerite, pues represivo, desde luego acudiendo a los elementos de la justicia, pero también acudiendo a las nuevas políticas de seguridad que emite este gobierno donde lo importante, además de preservar a la ciudadanía general, también debe tener cierta consideración desde punto de vista de los derechos humanos de los combatientes. No se trata simplemente de producir bajas en las fuerzas enemigas, sino también cuidar incluso la vida y los derechos de quien está digamos con armas.

¿Cuáles serán los puntos centrales del cuarto ciclo?



Yo creo que va a haber dos elementos centrales, que es por un lado evaluar lo que ya se ha hecho siempre hay que hacerlo. Ojalá incluso llevemos evaluaciones ya un poquito más trabajadas para que eso no cope todo el tiempo del ciclo, pero también empezar a abordar tema de víctimas, el tema mismo de fin del conflicto creo que digamos tiene que empezar a abordarse.

¿Sigue en pie la posibilidad de que se realice un ciclo en Colombia?



Es deseable, creo que es un elemento de confianza. De hecho el tema de la participación va a requerir de que haya activos del Eln muy presentes, bien sea, ya no solamente como gestores de paz, sino como voceros del Eln. Al fin y al cabo si todo este proceso de participación no tiene como objetivo la generación de unos espacios para el fortalecimiento y el desarrollo político del Eln y desde luego la disminución de ellos como fuerza rebelde armada, pues no tiene mucho sentido. Desde luego ahí se necesita que el Eln esté dando la cara y dando la cara sin armas y por supuesto se necesita elementos de seguridad, porque en un proceso de paz es importante garantizarle a la gente que se desarma que va a tener una vida digna y que no los van a matar.

CAMILO A. CASTILLO

REDACCIÓN POLÍTICA