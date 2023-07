El presidente Gustavo Petro firmó el jueves el decreto que ordena la suspensión de operaciones militares contra el Eln, guerrilla que dos días antes les comunicó a todos sus frentes el cese de las acciones militares ofensivas, esto, como parte del compromiso adquirido el 9 de junio por ambas partes de cara al inicio del cese del fuego, que ocurrirá el 3 de agosto. El jefe de la delegación del Gobierno, Otty Patiño, habló con EL TIEMPO sobre esta fase, cuestionó el secuestro de la sargento Karina Ramírez y dijo que la Fuerza Pública tiene el deber constitucional de proteger a los ciudadanos con o sin tregua.



(Puede ver: Atención: Eln deja libres a sargento Karina Ramírez y sus hijos)

Hay confusión sobre el decreto firmado por el Gobierno y sobre cuándo arranca en firme del cese del fuego. ¿Qué contempla y cómo se puede explicar?

En primer lugar hay que decir que el decreto comprende dos fases. Una fase está en el artículo 2 del decreto y se refiere al tema del alistamiento. Esa primera fase, que es el alistamiento para la implementación del mecanismo de verificación, va desde ahora 6 de julio a las cero horas hasta el 3 de agosto y contempla la suspensión de operaciones ofensivas. La segunda fase, es decir en agosto, no solo comprende el cese de las acciones ofensivas sino también de las acciones específicas que están asociadas fundamentalmente con acciones que atenten contra la población civil y básicamente aquellas que atentan contra el Derecho Internacional Humanitario, eso es digamos en una síntesis muy corta lo que ocurre y lo que va a ocurrir. De ahí vendrán seis meses de cese del fuego bilateral, pero la vocación que tiene el decreto es que sea de continuidad y que durante todo este tiempo se vaya perfeccionando con un criterio de gradualidad y progresividad.

Facebook Twitter Linkedin

El presidente Gustavo Petro y Antonio García del Eln. Foto: EFE

¿Entonces qué aspectos van a ser tenidos en cuenta durante estas cuatro semanas de alistamiento?

En esta primera fase de alistamiento lo que cuenta es, primero, la voluntad política de las partes de implementar el acuerdo. Desde luego también se mide la capacidad de mando que tiene el Gobierno sobre las mismas fuerzas militares y también la responsabilidad que tienen las distintas instancias a nivel regional para implementar estos acuerdos. Del otro lado hay que tener en cuenta que el Eln no es una organización tan jerarquizada, sin el componente inmediato de las órdenes, sino que es una organización que tiene unas características especiales y que pese a ser unitaria y centralizada necesitan mucha más pedagogía, mucho mayor refrendación por parte de los frentes de guerra y eso requiere, digamos, unos tiempos. Entendiendo eso, nos parece que por eso es muy importante esta fase de alistamiento.

¿Cómo se va a garantizar el cumplimiento del Eln?

El tema sobre las órdenes tanto del Gobierno como por parte del Eln a sus estructuras es novedoso porque en el entendido de que puede haber incumplimientos de todas maneras esos incumplimiento no van a recaer sobre el Gobierno, sino que, al haber un tema de corresponsabilidad, pues van a recaer sobre la parte que incumplió. Desde luego, cada parte tiene que tratar al máximo de cumplir. Al Gobierno no le queda difícil porque las estructura militares son muy jerarquizadas, las comunicaciones son mucho más fáciles, el lenguaje puede ser mucho más entendible, pero aun así el espíritu que esto tiene, por eso también es necesaria hacer una pedagogía en la fuerza militar, es que no se hace solamente con el objetivo de hacer una tregua, sino que también tiene como propósito fundamentalmente el prepararse para una eventual terminación del conflicto armado con el Ejército de Liberación Nacional.



(Además: Así reaccionó el presidente Petro a liberación de sargento Ramírez y sus dos hijos)

¿Qué pasa si se presenta algún enfrentamiento entre el Eln o el Ejército de aquí al 3 de agosto? ¿Se tiene contemplado o existe algún protocolo para esta fase de alistamiento?

Se registra. Pero primero, si hay una amenaza, se trata de evitar, porque al fin y al cabo el tema de monitoreo se trata de que se ponga énfasis sobre las acciones preventivas. En caso de ocurrencia, primero es importante que haya un registro y que haya una comprobación de la veracidad de los hechos y sobre todo si en estos incidentes están comprometidos las Fuerzas Militares o el Eln. Desde luego, hay que analizar si se trata digamos de algo deliberado o si se trató de un choque involuntario, es decir, si las contingencias bajo las cuales se presentan tienen una voluntariedad de incumplimiento o si por el contrario son absolutamente involuntarias. Después de esto o se mejoran los protocolos o se les exige a cada una de las partes que haga cumplir las órdenes que allí se establecieron. Entonces esta etapa de alistamiento es muy importante para perfeccionar los mecanismos y los protocolos y sobre todo para que el mecanismo nacional con sus ramas regionales y locales pueda también ajustarse en la medida que vaya avanzando esta fase.

¿Y cómo va a funcionar el mecanismo de verificación?

El 3 de agosto empieza a operar el mecanismo de monitoreo y de verificación que está básicamente a cargo de Naciones Unidas, que va a contar con el apoyo de la Conferencia Episcopal; desde luego, con el concurso de ambas delegaciones y que va a operar a nivel local, regional y nacional. Este desde luego va a tener una cooperación con lo que se ha llamado una veeduría social, instancia que va a tener información creíble, fiable y veraz sobre lo que acontece en las regiones que pueda aportar para ese tema del monitoreo y la verificación.

Cuando llegue el 3 de agosto y empiece en firme el cese del fuego, ¿qué va a pasar si se rompe esa cadena de mando que hay en el Eln?

El Eln debe tomar decisiones muy claras de qué pasa allí, eso no le compete al Gobierno. Si hay un rompimiento o una desobediencia reiterada por parte de una de las estructuras del Eln, pues ellos deberán tener la posibilidad de remediar esto y remediarlo en el menor tiempo posible. En caso de que sea una cuestión reiterada, se pone en evidencia de que esa estructura realmente no está cumpliendo, sino que es una estructura que está saboteando el proceso o que definitivamente no obedece las órdenes del Comando Central.

¿Qué limitaciones va a tener la Fuerza Pública a la hora de intervenir frente a posibles amenazas del Eln?

Con cese o sin cese del fuego, la Fuerza Pública tiene la obligación de garantizar en todo tiempo y lugar los derechos y la libertad de las personas, lo que pasa es que una vez se establezca el cese del fuego en su plenitud habrá, cuando haya necesidad de perseguir a alguien que comete un delito y se presuma que es el Eln y toque intervenir en un área donde ellos tengan presencia, unos modos especiales para definir cómo se produce esa penetración. Pero el Ejército y la Fuerza Pública no van a quedar maniatados para impedir o para perseguir a quien esté cometiendo delitos contra la población y mucho menos si se trata de secuestros, porque el secuestro, como todos saben, equivale a la toma de rehenes y la toma de rehenes estaba penalizado por el Derecho Internacional Humanitario. De tal manera que frente a hechos como esos no hay ningún elemento que prohíba a las Fuerzas Militares y de Policía reaccionar cuando esto suceda.



(Además: En vivo: Exigen liberar a sargento; así va suspensión de operaciones de Gobierno y Eln)

Luego de que se confirmara que la sargento Karina Ramírez fue secuestrada por el Eln, ¿qué decisiones se van a tomar desde la delegación?

Se cometió un delito que no se borra con su pronta liberación, más tratándose de un secuestro que abarcó a población altamente vulnerable como son sus hijitos. En un secuestro, además del daño psicológico y la angustia para los familiares, persiste el peligro de un daño mayor e irremediable. El Eln debe acoger el repudio que tiene el conjunto de la población de todos los estratos y condiciones contra esas prácticas contrarrevolucionarias e inhumanas. No hay secuestro justificable. Todo secuestro es malo y condenable. Es un hecho que no solamente atenta contra el buen clima de este proceso de construcción de paz, sino que es un atentado contra el derecho internacional humanitario y más tratándose de dos niños y de una señora que así tenga una vinculación con la Fuerza Militares, es una persona que estaba en situación de indefensión y que no estaba realizando ninguna misión de inteligencia, sino que simplemente se estaba trasladando hacia la zona Arauca con su familia.

Facebook Twitter Linkedin

ablo Beltrán (izq.) e Iván Cepeda (der.) estrechando manos frente a Otty Patiño, jefe de la delegación del Gobierno en la negociación con el Eln. Foto: Federico Parra. AFP

¿Hay un protocolo establecido en caso de que el Eln, como sucedió en el Chocó en donde se habla de un paro armado, entre en disputas con otros grupos armados?

Tenemos claro que esas son situaciones que podrían entorpecer el proceso. Hay lugares como el Chocó en donde están concurriendo distintas fuerzas, donde no solamente está el Eln sino que está el ‘clan del Golfo’ y eso desde luego crea unas realidades más complejas donde no es solamente la guerra sino las situaciones complejas que allí se viven en el día a día. Hay que, en algunas zonas como en el departamento del Chocó, hacer un diagnóstico de cómo está transcurriendo la vida y el conflicto para de alguna manera poder hacer una implementación más adecuada tomando en cuenta las realidades de esa región.

¿Cómo avanza el proceso de conformación del Comité Nacional de Participación? ¿Cuándo habrá noticias sobre ese tema?

Está avanzando, ya tenemos respuesta de un buen sector de la población que ha respondido positivamente frente a la convocatoria y esperamos que el 25 de julio podamos constituir el Comité Nacional de Participación y que este empiece a trabajar para el diseño de la participación de la sociedad en la construcción de la paz con el Eln.

Hay candidatos en varias regiones que denuncian amenazas. ¿Este es un tema que se tocará en futuros ciclos como lo recomendó la MOE?

El tema electoral es de primer orden y está relacionado con el segundo punto de la agenda, Democracia para la paz, además de estar relacionado con los derechos políticos de las personas que son derechos fundamentales. Nos toca poner la lupa en regiones como el Chocó y Arauca, donde la coerción y el constreñimiento a los candidatos y al electorado se ha dado de forma consuetudinaria. La MOE puede ayudar mucho al mecanismo de monitoreo y verificación en esos territorios.



CAMILO A. CASTILLO

Redacción Política

En Twitter: @camiloandres894