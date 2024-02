Otty Patiño, tras acuerdo con Eln: 'Mantener secuestrados infringe el cese al fuego'

En la mañana de este martes, Otty Patiño, alto comisionado para la Paz, se pronunció sobre la prórroga del cese al fuego bilateral que pactaron representantes de las delegaciones del Gobierno y del Ejército de Liberación Nacional (Eln) por 180 días más.

En altas horas de la noche de este lunes, cinco de febrero, se conoció el documento sobre la prórroga que empezó a regir partir de las 00:00 de este martes. En el texto, además del anuncio formal, se incluyeron dos puntos más.

"El Ejército de Liberación Nacional, para contribuir al desarrollo del CFBNT, suspende de forma unilateral y temporal las retenciones de carácter económico. Compromiso que será objeto de seguimiento por el Mecanismo de Monitoreo y Verificación (MMV)", se lee en el segundo acápite.



"El avance de este compromiso está articulado al progreso del conjunto de los acuerdos y a la resolución de los factores críticos que afectan el CFBNT, lo que será evaluado en el VII ciclo a desarrollarse en el próximo mes de abril", se lee en el tercer punto.



Sobre la suspensión de la práctica del secuestro— que como registró este diario ya se había pactado en el ciclo anterior— se pronunció el alto comisionado, quien hasta finales del año pasado venía ejerciendo como jefe de la delegación del Gobierno en los diálogos con el Eln.



En charla con Blu Radio, Patiño hizo hincapié en que no hizo parte de este sexto ciclo de los diálogos y en que "lo más importante es que bajo el cese al fuego también se cobijan acciones como el secuestro" y"no se puede financiar bajo ningún aspecto a ninguna organización que aún persista en acciones armadas".



José Otty Patiño, Alto Comisionado para la Paz. Foto: Presidencia

"En este ciclo yo no estuve en la mesa (...) De tal manera que les correspondió a Vera Grabe, Iván Cepeda y el resto de comisionados atender estas conversaciones", dijo de entrada Patiño en charla con Blu Radio.



Sobre lo pactado, Patiño indicó: "La intención ya estaba expresa (...) lo que se hizo fue formalizar. Lo más importante es que bajo el cese al fuego también se cobijan acciones como el secuestro, que están sujetas a que sean monitoreadas por el Mecanismo de Monitoreo y Verificación porque también se quiere que ese mecanismo sea perfeccionado fundamentalmente a través de las veedurías locales".



Acerca del mecanismo para el monitoreo de prácticas delictivas como el secuestro, Patiño expresó que se tendrán en cuenta "la información que puedan proveer la ciudadanía y los servicios de inteligencia".



Luego, precisó: "También hay un tema importante: en caso de que una persona no sea reconocida como secuestrada, se cae en el delito de desaparición forzada. Antes, la desaparición forzada quedaba limitada a las personas desaparecidas por organismos o agentes del Estado, pero después ese delito se extendió a organizaciones armadas ilegales. De tal manera que esa incurrencia en la desaparición forzada de todas maneras es gravísimo porque es un tema que no es solo un delito, una violación al cese al fuego, sino un delito de lesa humanidad".



Interrogado por el tema de la financiación del Eln, Patiño manifestó en un comienzo: "Se suponía que el tema de ligar no secuestro con financiación ya era un tema superado, pero entiendo que ellos lo volvieron a poner en la mesa y desde luego hubo el repudio y el rechazo no solamente de la delegación nuestra sino de todos los veedores y garantes internacionales, que se pronunciaron de manera muy enérgica en esa pretensión de chantajear el no secuestro con el tema de financiación".



Más adelante, expresó: "El tema de financiación está muy ligado con la participación en transformaciones pacíficas en los territorios y, desde luego, también con el fin del conflicto. No se puede financiar bajo ningún aspecto a ninguna organización que aún persista en acciones armadas y que no haya dejado de actuar o de tener armas en la mano para poder pensar en el tema de la financiación".



"Ni el Estado ni la comunidad internacional pueden financiar una organización en tregua si no se avizora el fin del conflicto", enfatizó.

Facebook Twitter Linkedin

El documento se firmó en La Habana (Cuba) este cinco de febrero. Foto: Delagación.

Sobre el camino que viene tras lo firmado, Patiño agregó: "Queremos darle mucho énfasis en este 2024 que la paz debe ser territorial. Sin paz territorial no habrá paz".



Cuestionado por el tercer punto que se lee en el documento firmado, sobre los acuerdos y a la resolución de los factores críticos que afectan el CFBNT, Patiño manifestó que entraba "en el terreno de las suposiciones" debido a que, recalcó, no estuvo en la mesa.



Sobre los secuestrados en Colombia, Patiño dijo que es una preocupación que comparte y recordó el caso del odontólogo Juan Carlos Bayter, quien fue secuestrado el 18 de octubre.



"El Eln no ha reconocido que lo tenga en su poder, tampoco ha negado que lo tengan. Eso pasa automáticamente ahora al Mecanismo de Monitoreo y Verificación. Yo lo que digo es que no deberían ser las cosas así (...) debería haber un sentido de humanidad y de respuesta por parte de la delegación del Eln para responder por él y su familia, que está en un estado permanente de incertidumbre y dolor", expresó Patiño.



"Como el secuestro es un delito continuo, no es solo el acto mismo sino de mantener a la persona secuestrada, Se supone que el secuestro, inmediatamente haya un acuerdo sobre el tema de que eso es dilatorio del cese al fuego se debe proceder a liberar a todos los secuestrados y, desde luego, a proceder tampoco en esa práctica.



"Mantener secuestrados también infringe el cese al fuego", concluyó Patiño.

