Este martes se desató una polémica por cuenta de un comunicado del Eln en el cual aseguró que no había acordado un cese bilateral del fuego, tal y como lo anunció el presidente Gustavo Petro en la noche del 31 de diciembre, cuando dijo que se alcanzó un cese con esa guerrilla, las disidencias de las Farc, la Nueva Marquetalia, el 'clan del Golfo' y las Autodefensas de la Sierra Nevada.



Según la guerrilla, "la delegación de diálogos del Eln no ha discutido con el gobierno de Gustavo Petro ninguna propuesta de cese el fuego bilateral, por tanto aún no existe ningún acuerdo en esa materia".



La comunicación causó duras críticas al Gobierno Nacional, pues algunos sectores consideraron que es una falta de respeto con la ciudadanía.



A propósito de la situación, que ha causado un revuelo político y que obligó al presidente Petro a convocar a una reunión extraordinaria en la Casa de Nariño, el jefe negociador del Gobierno en la mesa con el Eln, Otty Patiño, emitió un comunicado en el cual dijo que dicho cese se examinaría en el próximo ciclo de diálogos de paz con esa guerrilla, los cuales comenzarán en México en las próximas semanas.

— María José Pizarro Rodríguez (@PizarroMariaJo) January 3, 2023

Según Patiño, la intención del presidente al declarar el cese bilateral del fuego es la de "abreviar los tiempos de la negociación armada y estimular al máximo los espacios de una negociación política".



Agregó que, en su calidad de jefe negociador del Gobierno con esta guerrilla, le corresponde interpretar ese llamado para el cese del fuego "como una orden del Presidente para que cese la matazón y pueda escucharse la voz silenciada de las comunidades, de la gente que, a más del abandono, del hambre, de la miseria, se ha visto obligada a discurrir por el camino de las ilegalidades y del odio".

Hemos acordado un cese bilateral con el ELN, la Segunda Marquetalia, el Estado Mayor Central, las AGC y las Autodefensas de la Sierra Nevada desde el 1 de enero hasta el 30 de junio de 2023, prorrogable según los avances en las negociaciones.



— Gustavo Petro (@petrogustavo) January 1, 2023

Patiño, además, celebró la decisión del Eln de "examinar los términos que hagan posible un acuerdo de cese al fuego en el próximo ciclo de diálogos".



"Tengo la seguridad de que nuestra Fuerza Pública estará a la altura del mandato constitucional que establece que la paz es un deber y un derecho de obligatorio cumplimiento y que su razón de ser es la defensa de las comunidades y la protección de quienes se acojan a este clamor de cese del fuego".



Ante la comunicación del Eln, el presidente Petro convocó a una reunión extraordinaria con Mininterior, Alto comisionado para la Paz y Mindefensa para evaluar y tomar acciones, entre las que se contemplarán la derogación del decreto y la retoma de acciones y operación militares en contra de ese grupo guerrilero.





