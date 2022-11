Otty Patiño, jefe del equipo del Gobierno Nacional, salió en defensa de la liberación de Violeta Arango, quien se encontraba en la cárcel, sindicada del atentado terrorista en el Centro Comercial Andino de Bogotá, y apareció en la mesa de negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional, Eln, en el papel de gestora de paz.

"Los procesos contra ellos y la pena contra ellos continúan pese a que han sido excarcelados", le dijo Patiño a Blu Radio que le preguntó sobre el papel de los gestores de paz en la mesa que se desarrolla en Caracas. "A mi me parece mejor que en lugar de estar en la guandoca, encarcelados, haciendo nada pues que ayuden a construir esta paz".



En la misma entrevista con la emisora, Patiño dijo que "la ley lo permite" y por eso, dijo, "las instituciones supieron que esto se iba a producir".



Esta afirmación, sin embargo, contradice la versión dada por el ministro de Justicia Néstor Osuna, quien en el momento de la liberación dijo que ella no iba a estar en la mesa en la capital de Venezuela.

La información que tengo es que ella está excarcelada, pero no está en Caracas FACEBOOK

TWITTER

“La información que tengo es que ella está excarcelada, pero no está en Caracas. Esa es la información que recibí. En la medida en que avance el proceso, es posible que el presidente nombre más gestores. Es una figura que han utilizado todos los gobiernos en procesos de paz, la utilizaron Uribe y Santos; es una figura para facilitar las conversaciones y los acuerdos de paz que no impide que continúen los procesos penales”, dijo en su momento el ministro Osuna.



Hasta la semana anterior, Violeta Arango estaba en una cárcel de Jamundí, procesada por su presunta participación en el atentado terrorista en el Andino, en junio de 2017, y que asesinó a tres mujeres que se encontraban en uno de sus baños. Eran civiles inocentes. El pasado 18 de noviembre fue dejada en libertad tras ser nombrada “gestora de paz”.



Arango estuvo prófuga de la justicia durante varios años, pero fue capturada en el departamento de Bolívar hace seis meses. Entonces, una juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a la mujer.



La decisión se tomó luego de que un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales imputara a Arango Ramírez los delitos de homicidio agravado, homicidio agravado en grado de tentativa, terrorismo, concierto para delinquir agravado y rebelión.



"Esta mujer, al parecer, hizo parte del autodenominado Movimiento Revolucionario del Pueblo (MRP), que sería el responsable de 10 actos terroristas contra sedes de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), instalaciones de Empresas Promotoras de Salud (EPS) y corporaciones bancarias, entre abril de 2015 y junio de 2017", indicó el ente acusador.



Para Patiño, según dijo en Blu, no hay que mirar el caso como un elemento de impunidad ni de castigo ni de premio sino como un hecho de rehabilitación. "Simplemente es una rehabilitación de meter a todas estas personas que estuvieron en la guerra en un proceso de paz", dijo Otty sobre la perspectiva que debería tenerse.



Patiño también explicó que estos días en Caracas también han servido para que la misma delegación del Gobierno se conozca y se refirió a las medidas humanitarias que se podrían tomar para reducir la violencia



“Pensar en un cese al fuego en este mar de violencia es muy complicado, porque toca verificación y están siempre los ruidos de tantas acciones que ni el ELN controla ni muchas veces el Estado puede controlar”, señaló el jefe negociador.



Sobre los países que podrían participar en el proceso, ya sea como garantes e incluso donde se podrían llevar a cabo las negociaciones, Patiño señaló que se evalúa la posible participación de Chile, Brasil y México.



“Tenemos varias opciones, aspiramos a no abusar de la hospitalidad de ninguno de ellos, después de una visita de más de un mes le ponen la escoba detrás de la puerta, es conveniente para que la paz colombiana reciba aire de la paz de otros países, nos hubiera gustado Ecuador, pero hay dificultades y el Gobierno del Perú anda enredado en sus problemas internos. España nos saca del continente y eso no queremos tanto, de pronto México porque frente a temas como narcotráfico es importante la cercanía de México”, agregó el jefe negociador.



Sobre la disposición de diálogo del ELN dice que percibe que están “maduros” y que ellos han logrado una unidad alrededor del tema de la paz, algo difícil en una organización de frentes federados.



Finalmente, sobre la duración del proceso Patiño espera que sea más corto que el de las antiguas Farc y que pronto podrían darse a conocer los primeros anuncios, pues, además, lo que se va acordando se irá implementando.



POLÍTICA