ONU condenó el reciente asesinato de un excombatiente de las Farc

La Misión de Verificación de la ONU condenó la muerte del integrantes del partido Fuerza alternativa Revolucionaria del Común (FARC) Wilder Daniel Marín Alarcón, que ocurrió el jueves 7 de mayo en Bello, Antioquia.

Durante este año, han asesinado a 24 personas que estaban en proceso de reincorporación y desde el inicio de la cuarentena en el país se han registrado 6 asesinatos a excombatientes y 32 líderes sociales han sido asesinados.



Estas cifras elevan a 198 el número total de excombatientes asesinados desde la firma del Acuerdo de Paz.



El Partido Farc lamentó el asesinato de Wilder Marín y dijo que “para nosotros no es un número más, es otra vida que nos arrebataron. No descansaremos en nuestro sueño de construir un país en paz con justicia social, en el que no nos maten por pensar distinto”.



Wilder Marín estudiaba en el Sena para ser auxiliar contable y era responsable económicamente de su madre. Además, estaba vinculado a diferentes actividades de reincorporación y era asociado de la Cooperativa Multiactiva Tejiendo Paz CCOTEPAZ.

El partido agregó que “En el marco de la pandemia y la emergencia que ha generado, no paran los asesinatos contra los líderes sociales y los reincorporados de Farc y no nos cansaremos de repetir que la paz no nos puede seguir costando la vida”.



Por su parte la Misión de Verificación aseguró que “la Misión reitera su preocupación, también expresada por el Secretario General y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, por los asesinatos contra ex miembros de FARC – EP que de buena fe dejaron las armas, de líderes sociales y defensores y defensoras de los derechos humanos, así como las acciones violentas contra las comunidades en regiones afectadas por el conflicto”.



Así mismo, la Misión ha reconocido los “esfuerzos institucionales y judiciales que se adelantan” para que se den resultados concretos en materia judicial: “La Misión insta a la profundización de medidas para el desmantelamiento de organizaciones criminales y sus redes de apoyo, con el fin de garantizar la seguridad de excombatientes, líderes sociales y defensores y defensoras de los derechos humanos”.



