La herida abierta por el desplazamiento forzado en Colombia no da muestras de sanar. Al contrario, se profundiza más con respecto al año anterior. 64.860 personas tuvieron que salir huyendo de sus territorios en este 2021 lo que significa un 198% más en el número de afectados con respecto al 2020.

Este es uno de los inquietantes indicadores que muestra la Oficina de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas (OCHA), precisamente este 10 de diciembre cuando el mundo conmemora el Día de los Derechos Humanos.



El 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH), un documento que proclama los derechos inalienables que corresponden a toda persona como ser humano, independientemente de su raza, color, religión, sexo, idioma, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.



La OCHA dice que más del 78% de los damnificados, esto es 53.000 personas, siguen sin poder regresar a sus hogares, lo cual marca el nivel de esa tragedia humanitaria.

La OCHA en su reporte asimismo indicó que a la fecha tienen registros de al menos 2.000 ataques de grupos armados contra la población civil, los cuales han desencadenado esa situación y presentan un incremento del 41% frente al año pasado.



De acuerdo con la OCHA, hasta octubre de 2021 las víctimas en el país se han desplazado en 136 eventos masivos.



El informe aseguró que sólo el 18 % de las personas desplazadas masivamente durante 2021 ha podido regresar a su lugar de origen.



Quienes sí han vuelto a sus terruños, en un alto porcentaje alto, a sus territorios sin garantías de seguridad.



OCHA dice que Chocó requiere atención especial pues reporta más del 65 % de las víctimas de este problema a nivel nacional. Las zonas de ese departamento donde persiste en mayor medida esta situación son: Bojayá, Alto, Medio y Bajo Baudó.



Según la OCHA, entre enero y octubre de este año, los Equipos Locales de Coordinación recibieron reportes de 51.400 personas forzadas a confinarse ante la presencia y accionar de los grupos armados ilegales. De este total, más de 38.400 son indígenas y 9.900 afrocolombianos.



Hace unos días, precisamente, EL TIEMPO publicó un informe que detalla que tras cinco años de la firma del Acuerdo de Paz ésta no ha alcanzado en su plenitud a departamentos como Antioquia y Chocó.



En reportaje recuerda una frase que dijo el padre Francisco de Roux, por allá en 2018: “No hay paz en Colombia si no hay paz en Antioquia”.



El sacerdote, quien preside la Comisión de la Verdad y es una de las personas que ha trabajado más de cerca con las víctimas en el país, resaltó con esa frase la importancia de este departamento —históricamente el más golpeado por la guerra— para la no repetición el conflicto, el esclarecimiento y la reconciliación.



Se recuerda que tanto este departamento como su vecino, el Chocó -y algunas zonas de Córdoba (las tierras antes dominadas por el Bloque Noroccidental de las Farc)- han enfrentado una ola de violencia y confrontación armada igual o peor que la de antes de la firma del acuerdo de paz, el 24 de noviembre de 2016.



“Después de cinco años sigue habiendo un escenario de conflictividad y de diversidad de actores armados. El narcotráfico sigue siendo una economía de guerra que financia estas situaciones y está llevando ingresos a los territorios más vulnerables de las zonas rurales y a los territorios urbanos”, dice el investigador Carlos Andrés Zapata, quien coordina el Observatorio de Derechos Humanos y Paz del Instituto Popular de Capacitación (IPC).



Los registros del Sistema de Monitoreo de Riesgos de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP muestran que, desde diciembre de 2016 hasta noviembre de 2021, Antioquia continúa estando a la cabeza de los territorios más afectados.



Durante ese periodo, en el departamento se presentaron 41 masacres, 107 eventos de desplazamiento forzado, 51 casos de destrucción al medio ambiente y 315 amenazas de muerte. En todos estos hechos violentos, Antioquia ocupa el lamentable primer lugar. Y en homicidios de excombatientes de las Farc (con 35 casos) y líderes sociales (con 128), también aparece entre las zonas rojas.



“Los acuerdos de paz se hicieron, pero las muertes y amenazas colectivas continúan. Las garantías del Estado no existen, el asesinato de líderes sigue, el restablecimiento de los derechos de las víctimas es muy bajo y de los PDET y la reforma rural integral no se ha visto casi nada”, cuenta Birleida Ballesteros Bermúdez, coordinadora de la Mesa de Víctimas de Apartadó y representante de derechos humanos en el departamento.



Zapata, del IPC, asegura que las subregiones más afectadas en el posacuerdo son el Bajo Cauca, el Norte y el Nordeste, en estas dos últimas, con una participación de disidencias de las Farc de los frentes 4, 18, 36, que se han reorganizado. En esa zona, la pelea por ganar espacios se ha dado sobre todo con las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, también conocidas como ‘clan del Golfo.



“Pero también hay una dinámica de conflictividades urbanas preocupante, sobre todo en el Valle de Aburrá, asociadas al microtráfico, que afecta mucho al oriente y suroeste antioqueño. El occidente, en municipios como Frontino, Dabeiba, Urrao y Murindó tienen la particularidad de que el escenario de confrontación se está dando en territorio étnico, sobre todo resguardos de comunidades indígenas y consejos comunitarios afro”, explica el investigador.



Esta compleja realidad termina afectado a las humildes comunidades que deben huir para salvar sus vidas.



POLÍTICA