El presidente Gustavo Petro habló desde Arauca sobre el proceso de negociación con el Ejército de Liberación Nacional. Durante su intervención en el 'Diálogo Social por la Seguridad, la Paz y la Vida', el mandatario insistió en que el acuerdo de paz prioritario es entre la sociedad colombiana y que el que fructifique el cese del fuego con el Eln, depende más de la guerrilla que del Gobierno.



"Arranca el cese del fuego con el Eln, ojalá fructifique. De ellos dependerá, más que de nosotros. De nosotros dependerá una serie de exigencias y de propuestas en el desarrollo de esas negociaciones. Ellos han hablado de un acuerdo nacional, aquí alguien lo dijo muy bien: no es entre armados como se construye la paz, sino entre la sociedad colombiana", señaló el presidente Petro.



El jefe de Estado también habló sobre los efectos de la tregua en el departamento y se refirió al otro proceso de negociación que está a punto de comenzar.



"Se va a decretar un cese al fuego entre el Eln y el Estado de Colombia y eso va a tener consecuencias (espero que favorables) para el departamento de Arauca, e indudablemente hay que hablar de ese tema porque también están a punto de iniciarse unas negociaciones con el Emc", agregó Petro.



Gobierno y Eln se preparan para el cese del fuego

Las delegaciones del Gobierno y el Ejército de Liberación Nacional continúan en la preparación para el comienzo del cese bilateral del fuego, compromiso que empezará a funcionar el próximo 3 de agosto, un día después de que se instale oficialmente el Comité Nacional de Participación.



En un comunicado conjunto, las partes anunciaron que será este miércoles -y no el jueves, como se pensaba inicialmente-, cuando se instale la instancia temporal que se creará para facilitar la participación de la sociedad civil en el proceso de negociación.



Un día después, en un evento público que será transmitido por Señal Colombia y el Sistema de Medios Públicos, se darán a conocer los integrantes del Comité, así como las tareas y procedimientos que emprenderá.



Esta tregua ya cuenta con todos los protocolos para su funcionamiento. Se trata de nueve documentos que revelan directrices sobre el rol de la mesa y de la Iglesia en el cumplimiento de la tregua, el funcionamiento del Comité Nacional de Participación, la seguridad de los miembros del mecanismo de verificación y el tratamiento de situaciones o acciones críticas que puedan afectar el acuerdo.



Los documentos, que fueron construidos por ambas delegaciones en sesiones plenarias que tuvieron lugar en Bogotá y La Habana (Cuba) durante las últimas tres semanas, indican que el cuarto ciclo de negociación se realizará en Venezuela, entre el 14 de agosto y el 4 de septiembre, y que el proceso de participación de la sociedad no arrancará el 25 de julio, como se acordó el mes pasado, sino que comenzará el mismo día en que la tregua entre a funcionar.

REDACCIÓN POLÍTICA

