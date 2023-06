El alto comisionado para la paz, Danilo Rueda, en declaraciones a CityTV, se refirió este viernes a las versiones no oficiales sobre la creación de un fondo con donaciones internacionales para financiar al Ejército de Liberación Nacional (Eln) mientras se lleva a cabo el proceso de paz y a la aparición de unas vallas en las que las disidencias de las Farc anunciaban la inauguración de una carretera.



(Además: Comisionado de paz pide a grupos armados detener las confrontaciones en Cauca y Nariño).

"Nunca se ha hablado de ese fondo en la mesa de diálogo con el Eln y lo que se ha aclarado a la opinión es que ese asunto se derivará cuando ya estemos en una fase mucho más sólida de conclusión del acuerdo de paz con el Eln", señaló.



El funcionario explicó que este podría ser un tema que seguramente se va a abordar en el futuro cuando el proceso de negociación esté en su fase de conclusiones.



Miembros de la mesa de diálogo como José Félix Lafaurie y monseñor Héctor Fabio Henao también le dijeron días atrás a este diario que este es un aspecto que no se había tocado en la mesa hasta el momento y que tampoco se tenía conocimiento de una decisión para crear dicho fondo, mensaje similar al enviado por el presidente Gustavo Petro.

Petro con delegaciones del Gobierno y el Eln en La Habana. Foto: Presidencia

“El fondo multilateral no es una construcción de los acuerdos, es una posibilidad y depende de los acuerdos. El acuerdo es progresivo. No se da en el mismo instante”, expresó el presidente Gustavo Petro, quien no cerró la puerta a que pueda ocurrir.



(Le puede interesar: ‘Vamos a cumplir el acuerdo del cese al fuego’: el llamado de Gabino a miembros del Eln).



Rueda también se refirió a los videos de las disidencias de las Farc entregando obras en Norte de Santander.



"Esa es la expresión de nuestro país, ese es un país real, un país donde muchos territorios quedaron abandonados, donde solo ha habido presencia de la fuerza pública temporalmente. (...) Y entonces un grupo armado asume esas responsabilidades y ese estado que existe es el que queremos transformar a través de la paz", concluyó.

REDACCIÓN POLÍTICA

