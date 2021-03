Proyectos Pdet: ‘No habrá borrón y cuenta nueva': Archila

Tras los rumores de cambios en las reglas de juego, que tenían preocupados a los alcaldes de los 170 municipios donde se desarrollan Programas de Desarrollo con Enfoque territorial, Pdet, el consejero Presidencial para la Estabilización, Emilio Archila, dio hoy un parte de tranquilidad.



Esos rumores indicaban que desde algunas instancias gubernamentales se estaría intentado ponerles freno a inversiones en proyectos de las comunidades ya viabilizados por un valor de $2.3 billones, con recursos equivalentes al 7 por ciento de las regalías.



Los 178 proyectos viabilizados contemplan la ejecución de obras de infraestructura vial, energía, de agua potable y saneamiento básico, principalmente en municipios afectados históricamente por la violencia y la pobreza.



Tras la reunión de este jueves en la mañana, Archila dijo que la primera conclusión importante es que no habrá borrón y cuenta nueva, pero explicó que para pasar de la viabilidad a las aprobaciones se atenderán las observaciones de la Procuraduría y la Contraloría, y se verificará la certeza de la información para estar seguros que el paso del tiempo no ha surtido ninguna afectación en la estructura de los proyectos.



“Se atenderán las observaciones de los órganos de control sobre algunos de esos proyectos. Lo más importante es que no habrá criterios nuevos, no va a haber discrecionalidad ni del DNP, ni de la Consejería para su aprobación; vamos a seguir trabajando con que los proyectos sean técnicamente viables por parte del sector: que sean una iniciativa PDET y que se cumpla con los requisitos formales”, puntualizó Archila.



Delegados de las gobernaciones de Caquetá y Córdoba, así como las alcaldías de Uribe, Meta y la Paz, César, que hacen parte de este Organismo Colegiado de Administración expresaron su satisfacción por la decisión adoptada que beneficiara a 6.5 millones de colombianos que viven 11 mil veredas de los 170 municipios donde se implementan los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, PDET.



Le puede interesar: Se hunde proyecto para ampliar periodos de presidente y alcaldes