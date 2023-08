El alto comisionado para la paz, Danilo Rueda, se presentó este martes ante la Corte Constitucional para defender la ley de ‘paz total’, norma que le permite al presidente Gustavo Petro realizar acercamientos con organizaciones de origen político y con grupos armados ilegales como el ‘clan del Golfo’ y otras bandas.



El alto tribunal estudia demandas presentadas por congresistas de la oposición como José Jaime Uscátegui y María Fernanda Cabal, que alegan que la iniciativa no tuvo concepto del Consejo de Política Criminal y cuestionan que se puedan levantar las órdenes de captura de personas procesadas para que sean gestores de paz.



“La 'paz total' no nace por un capricho político, nace como consecuencia de los aprendizajes que nos han dejado los últimos procesos de construcción de paz”: dijo Rueda ante los magistrados.



El alto comisionado expone sus argumentos para defender la ley de 'paz total'. Foto: Oficina del Alto Comisionado para la Paz

“Podemos seguir insistiendo solamente en salidas de fuerza, o darnos la gran oportunidad de dialogar, de conversar para permitir que la cantidad de grupos armados existentes transiten al estado de derecho”, agregó Rueda.



Como ha explicado EL TIEMPO, para la Presidencia no es cierto que la ley 2272 de 2022 necesitara concepto del Consejo de Política Criminal porque, en su criterio, esta no pretende ni extinguir la responsabilidad penal, modificar las penas o el Sistema Penitenciario y Carcelario.



“Es la ley acusada una herramienta concebida para la solución pacífica de conflictos, en el marco no solo de la aplicación de la paz como valor, principio y derecho constitucional”, dice el documento.

REDACCIÓN POLÍTICA

