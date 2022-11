Camilo Jiménez Santofimio, César A. Paredes y Jonathan Bock hicieron un trabajo conjunto para dejar consignado en el libro No callar en un país violento las historias de resistencia de treinta y ocho periodistas que decidieron seguir contando las realidades que se vivían en medio del conflicto armado colombiano.



En la introducción del libro, Camilo Jiménez menciona que "todos los periodistas merecen ser escuchados, además de reparados y protegidos como parte de un sujeto colectivo afectado, porque los periodistas son actores clave de la democracia".



En el marco de la necesidad de contar cómo vivieron las épocas difíciles los que le contaban a otros lo que sucedía, nace este libro.



Bock dice que "es un relato importante que permite ver la dimensión y el impacto que ha tenido la guerra sobre el periodismo y la resistencia de muchos medios y periodista frente a eso". Pero también, agrega, "es un reflejo de las transformaciones que implicaba ejercer el periodismo".



El libro tiene nueve capítulos. El segundo está titulado Contra la corriente y narra la formación de la Unidad Investigativa de esta casa editorial en 1978, que estuvo bajo el cargo de Daniel Samper Pizano y Alberto Donadío. Tiempo después se les unió Gerardo Reyes.



Los autores describen el tipo de periodismo de investigación de la Unidad como uno "crítico, paciente y riguroso, que consistía en conseguir acceso a archivos y bases de datos, en contrastar versiones, en cruzar información, en analizar documentos en detalle; en «pensar mal», como decía Samper, para poder observar las noticias con escepticismo y seguir, con terquedad y valentía, la intuición de que a veces hay algo oculto en las historias que se cuentan en Colombia, sobre todo cuando tratan del poder".



Cuentan, también, lo que se vivía en el interior de las salas de redacción y cómo desde esas mismas surgía un "periodismo que parecía querer resistir no solo al poder y a la concentración de la información, sino también a la violencia, que buscaba someterlo y alterarlo".



Con la valentía y el entusiasmo que le dio a Samper el caso de Watergate -en Estados Unidos-, se fortaleció la investigación periodística en el país. Porque los autores escriben que la "las unidades de investigación (que empezaron a nacer luego de la de EL TIEMPO) se convirtieron en marcas de prestigio de los periódicos".



Uno de los grandes aportes de estos grupos de investigación, según Jiménez, Paredes y Bock, fue la repercusión jurídica; es decir, el acceso a la información a través de demandas, réplicas, derechos de petición y cartas.



Y, por supuesto, describen los efectos negativos de enfrentar el poder contando las cosas que encontraban ocultas: las llamadas amenazantes, las persecuciones, las fatigas, los carros que preocupaban y la urgencia de escapar.



Dentro de los otros capítulos hablan periodistas como Daniel Coronell, Patricia Lara, Carlos Mario Correa, Jesús Abad Colorado, entre otros.



Ese periodismo de investigación que muchos hacían era vivir, como dice Jonathan Bock, entre "la dualidad ente ser valientes y conservar la vida". Lo que llevó a muchos a "conservar silencios que obedecían a presiones".



"Esos relatos terminan siendo inspiradores, porque muestran la importancia del periodismo en un país en guerra, sin desconocer las dificultades de ejercer la profesión en esas condiciones. No fue perfecto, pero hizo que los colombianos estuvieran más informados de lo que estaba pasando", agrega, invitando a leer el libro.



