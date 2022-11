Las últimas semanas estuvieron plagadas de rumores y expectativas sobre quiénes integrarían la delegación negociadora del Gobierno con el Eln. Pero esa espera ya terminó, puesto que el Ejecutivo ya hizo oficial el listado que pondrá en marcha una de las primera tareas de la 'paz total', que es poner fin al enfrentamiento bélico de 58 años con esta guerrilla.



De antemano, se conocía, por palabras del propio presidente Gustavo Petro, que Otty Patiño será el jefe negociador y lo acompañará por el presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie. A continuación, todos los nombres.



Mesa de diálogo entre el Gobierno y el Eln Foto: Luis Ángel. Prensa Gobierno de Colombia.

Estos son todos los negociadores del Gobierno con la guerrilla del Eln:



- Iván Cepeda Castro.

- Rodrigo Botero Garcia.

- Olga Lilia Silva López.

- Horacio Guerrero Garcia.

- María José Pizarro.

- Carlos Rosero.

- José Otty Patiño Hormaza

- Álvaro Matallana Eslava.

- Rosemary Quintero.

- Dayana Paola Urzola Domico.

- Orlando Romero.

- José Félix Lafaurie.



Lafaurie viaja a Caracas con el senador Iván Cepeda, el comisionado para la paz Danielo Rueda y el también negociador Otty Patiño. Foto: @jdquesada

La interrogante

Una de las interrogantes que plantea esta reanudación de los diálogos, que habían iniciado en 2017 en Quito, bajo el mandato del expresidente Juan Manuel Santos, es cómo avanzar en el cese multilateral al fuego.



En Arauca, el Eln libra una guerra con las disidencias de las Farc que ya deja más de 300 muertos este año y está en el aire una amenaza de asesinar a otras 300 personas por parte de 'Antonio Medina', líder de una estructura de las desmovilizadas Farc.



"Esto viene precipitado por un video que se filtró de un mando de una disidencia de las Farc ['Antonio Medina'] que habla sobre que van a poner otros 300 muertos de aquí a final de año. El Eln le habría contestado que le respondería con 600 muertos", le dijo a este diario el senador Ariel Ávila antes de la visita de la comisión de paz del Senado a Saravena (Arauca) el pasado 15 de noviembre.



El interrogante ahora es cómo garantizar que la guerrilla cumpla con el cese al fuego mientras se enfrenta con otra estructura armada en una cruenta guerra. Ese será el primer obstáculo que deberá franquear la mesa de negociaciones.



El ministro de Defensa Iván Velásquez Gómez señaló que no hay instrucciones de una suspensión de operaciones contra el Eln.



“De entrada no hay suspensión de ninguna clase de operaciones en el país”, indició Velásquez Gómez.



Durante una rueda de prensa, el funcionario sostuvo que cualquier cambio en la operatividad de las autoridades sería producto de los resultados de los acercamientos de paz con esa guerrilla que apenas arrancaron.



SANTIAGO CARMONA CARABALLO.

Redactor de Política de EL TIEMPO.