Negociadores del Gobierno viajan este fin de semana a México para quinto ciclo con Eln

Los delegados del Gobierno en la mesa con el Eln viajarán este fin de semana a México para dar inicio a la quinta ronda de diálogos. En esta fase del proceso, como ya la adelantaron los negociadores luego del secuestro de Luis Manuel Díaz, la discusión se centrará en este delito.



Si bien este ciclo estaba programado para inicios de este mes, los delegados del Gobierno en la mesa tomaron la decisión de aplazarlo ante la falta de conclusiones por el lado del Comité Nacional de Participación sería “inoficioso”.



"Todo lo que hemos convenido se ha venido realizando y en consecuencia es muy poco lo que habría que hacer en un ciclo en México. Habría que dejarlo para un poco más adelante para revisar lo que fue el diseño de la participación", dijo José Félix Lafaurie, presidente de Fedegán y miembro de la mesa a finales de octubre.



Sin embargo, la crisis que generó el secuestro de Luis Manuel Díaz obligó no solo a que se citará con urgencia a ambas delegaciones, sino que este delito se pusiera en el centro de la discusión.



“Lo que ha ocurrido, a mi modo de ver, precipita una serie de desarrollos en el proceso de paz con el Eln. No se trata solamente de entrar a discutir el problema del secuestro, sino más allá de eso que entremos en forma global a tratar toda la agenda y a resolver el problema del conflicto armado de una vez”, señaló el senador Iván Cepeda en entrevista con EL TIEMPO.



Esto quiere decir que desde ya empezará a abordarse el punto 5 de la agenda de negociación, en el cual, según lo planteado en el documento que salió del segundo ciclo de diálogos, que “el Eln renuncie no solo al uso de las armas sino también a las armas mismas”.

El gran interrogante es cómo se llevará a cabo este punto. Antonio García, el comandante de esa guerrilla, señaló hace pocos días en su cuenta de X que no aceptará lo que él considera “imposiciones” y “chantajes” por parte del Gobierno.



Además, dijo que no existe ningún acuerdo en la mesa sobre el asunto de los secuestros, pese a que en los protocolos firmados entre las partes en julio se habla explícitamente de no realizar acciones prohibidas en el DIH.



En los días siguientes a la liberación de Luis Manuel Díaz ha lanzado otros mensajes al Gobierno y hasta justificó la práctica del secuestro diciendo que son “una organización pobre”.



Pero al margen de estas declaraciones, el mensaje del Gobierno, y particularmente de Danilo Rueda, alto comisionado para la Paz, ha sido claro: “Discutiremos los asuntos propios de financiación del Eln, si estamos en el aprestamiento al cese del uso de las armas definitivamente. Todos los secuestrados en libertad, exigencia nacional”.

