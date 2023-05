El presidente Gustavo Petro agitó el escenario de las negociaciones con el Eln al anunciar la propuesta de un cese al fuego territorial. El primer mandatario dijo en un discurso en Nariño que se debía avanzar en un cese al fuego y que podría “ser territorial” para ir expandiéndolo. "Escojámosla. No la impongo, discutámosla", afirmó el presidente sobre la zona que podría servir como punto inicial del cese de la violencia.



La propuesta de Petro ha sido sorpresiva y ha generado muchas dudas. ¿Cuál será la zona? ¿Cómo funcionará? ¿Cuáles son las condiciones? ¿El Eln ya sabía de esta propuesta? ¿Cómo la ha tomado? No obstante, desde presidencia comentaron que, por el momento, el primer mandatario “dejaría ahí” y no dará más detalles del tema.



Por el lado del Eln, hasta el momento, estos no se han pronunciado sobre el tema y el último pronunciamiento conocido lo hicieron antes de la propuesta presidencial. En este, cuestionaron a Gustavo Petro por asegurar que pasaron de una causa política a una dinámica de violencia centrada en las rentas ilícitas.



En cuanto a los miembros de la mesa negociadora, estos tuvieron breves pronunciamientos sobre el tema. José Félix Lafaurie comentó a EL TIEMPO que la propuesta ya la habían llevado a la mesa, pero “estamos con muchas dificultades”.



En este punto, Lafaurie ahondó que miembros del Eln están inseguros con la propuesta “porque el control territorial está en manos de comandantes que tienen en sus manos las rentas ilícitas y no las quieren soltar”. El negociador apuntó que el presidente Petro ya había hecho esa denuncia en el discurso que dio el viernes.

El presidente Gustavo Petro se reunión con los comandantes de la Fuerza Pública y en su discurso puso en duda la capacidad de mando del Eln. Foto: Presidencia

También han avanzado en el tema de participación de la sociedad civil, agregó la cabeza de Fedegan. Al ser cuestionado por más detalles del punto sobre el cese al fuego territorial, Lafaurie se limitó a decir que ya eso hacía parte de la reserva de la mesa.



Precisamente, a finales de abril, Lafaurie ya había hablado con este diario sobre la posibilidad de un cese territorial. “Hagamos un gran piloto que sea capaz de recobrar la confianza del país en estos diálogos. Estos serían en un área donde el Ejército de Liberación Nacional tenga una notoria influencia, como Catatumbo o Arauca. Y allá llegaríamos con el ánimo de identificar cuáles son los elementos que harían diferente la vida de esos colombianos y aplicarlos para encontrar unos escenarios de paz”, dijo en su momento Lafaurie.



“Hay que hacer un gran laboratorio de paz para que los compromisos sean cumplidos. Recordemos que estamos en año electoral y todo aquello que no se haga con prudencia y con juicio puede terminar teniendo un impacto muy negativo de cara a las elecciones”, añadió.



El senador Iván Cepeda, también negociador, comentó en Blu Radio que la propuesta del cese territorial ya estaba sobre la mesa. “Actualmente la mesa de diálogos entre el Gobierno y el Eln aborda el asunto de un acuerdo sobre cese al fuego y medidas de protección para la población, que deberá tener, sin lugar a dudas, una dimensión territorial”.