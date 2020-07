Museo de Memoria, miembro de comunidad de museos más grande del mundo

El Museo de Memoria de Colombia, creado bajo la gestión del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), con el que se busca promover las memorias e historias que ha dejado el conflicto en el país, como una medida de reparación simbólica, obtuvo la membresía del Consejo Internacional de Museos (ICOM, por sus siglas en inglés), una organización no gubernamental que establece estándares profesionales y éticos para las actividades de los museos.

Como miembro de esta organización, el Museo hará parte de comités internacionales en los que participan expertos y entidades encargadas de la gestión de los muesos. Estos comités establecen estándares, formulan recomendaciones e intercambian experiencia profesional, así como información científica.



El Museo hará parte de tres comités temáticos: Comité Internacional para Gestión de Museos (Intercom), Comité Internacional de Museos Conmemorativos en Memoria de las Víctimas de Crímenes Públicos (Icmemo) y el Comité Internacional para la Documentación (Cidoc).



Fabio Bernal, el director técnico del Museo señaló que: “La construcción de un museo debe ser un ejercicio participativo y el Museo de Memoria de Colombia garantiza la participación efectiva de las víctimas, expertos, entidades territoriales, organizaciones no gubernamentales, instituciones nacionales e internacionales; por eso, para nuestro museo es fundamental ser parte de esta red profesional de más de 44 mil miembros procedentes de 138 países que nos permitirán articular las memorias plurales de las víctimas del conflicto armado interno”.



El ICOM es una entidad internacional que se encarga de la promoción y el desarrollo de los museos constituyendo una red mundial de comunicación para los profesionales de museos de todas las disciplinas y especialidades.



El ICOM tiene cinco funciones esenciales: establecer estándares de excelencia, ser un foro diplomático, desarrollar la red de profesionales en museos, liderar un centro mundial de reflexión y llevar a cabo misiones internacionales. Actualmente, son 123 comités nacionales que organizan a los miembros del ICOM a nivel mundial y garantizan los intereses de los museos y de los profesionales museísticos en sus respectivos países.



Desde la creación del Centro de Memoria, diferentes grupos de víctimas se integraron a él para entregar sus testimonios, contar su historia y contribuir a la memoria del conflicto, y a lo largo de estos diez años esos testimonios y archivos han contribuido a diferentes investigaciones que ha hecho el CNMH.



Tras el nombramiento de Darío Acevedo como director del Centro de Memoria, el 21 de febrero de 2019, diferentes sectores sociales, académicos y organizaciones de víctimas lo han criticado y rechazado por algunas de sus decisiones, pues consideran que quiere hacer una ‘verdad oficial’. Acevedo ha respondido en diferentes ocasiones diciendo que no puede haber una sola verdad y que por eso busca abrirles espacio a diferentes sectores sociales.



Sin embargo, la posición de quienes rechazan a Acevedo ha estado tan firme que diferentes grupos de víctimas se han retirado del Centro de Memoria, y del Museo, porque consideran que la posición del director no les brinda garantías de reparación y verdad.



