Municipios golpeados por el conflicto, ahora azotados por el covid-19

El covid-19 ha golpeado a todo el territorio nacional, pero ha tenido un impacto mayor en los municipios más pobres, especialmente aquellos que por años han estado marcados por el conflicto.

Son muchas las regiones en las que no hay servicios básicos de agua y luz, no cuentan con educación de calidad, nunca ha llegado el internet y el acceso a la salud es intermitente o de mala calidad por falta de recursos. Y que en medio de todas estas limitaciones han tenido que enfrentar el coronavirus.



Entre los territorios que más se han visto afectados por la pandemia están los municipios PDET, que son 170 municipios que fueron fuertemente golpeados por el conflicto, seleccionadas tras el acuerdo de paz para hacer una apuesta por cerrar las brechas de pobreza y de abandono institucional que tienen con respecto al resto del país. Se pensó en una intervención integral para, entre otras cosas, garantizar las necesidades básicas de quienes allí habitan y poner fin a los ciclos de violencia.



Según el más reciente informe, que es objeto de análisis en la Cámara de Representantes y revelado por la congresista Juanita Goebertus, de los 170 municipios PDET, en 164 ya se presentan casos de covid-19, es decir al 96 por ciento de estos territorios ya llegó el virus.



Este hecho no deja de causar preocupación, si se tiene en cuenta que en el 95 por ciento de estos municipios no cuentan con una sola cama de cuidados intensivos.



En estos municipios, según el informe, se han presentado 49.741 de los cerca de 630 mil casos de covid-19 que ha habido en el país.



Los fallecimientos en los territorios PDET ya suman las 1.839 personas.



Por causa del coronavirus, las regiones más apartadas del país y donde históricamente menos ha llegado el Estado pueden verse golpeadas simultáneamente en términos de salud, economía, seguridad alimentaria y sobre todo, en su esfuerzo de los últimos años por superar el conflicto armado.



Y estas cifras así lo demuestran, más si se tiene en cuenta que, en medio de la reactivación económica, podría aumentarse la brecha entre estos territorios y el resto del país.



A esto se suma que, si bien la inversión en estos territorios es prioritaria, por cuenta del covid-19, la mayoría de reuniones con las víctimas se han tenido que hacer de manera virtual, lo que ha dificultado los procesos.



No obstante, pese a la pandemia, la Consejería para la Estabilización ha logrado entregar obras por $141.518 millones y beneficiar a comunidades de 76 municipios, fortaleciendo así a 420 organizaciones ejecutoras y generando 5.847 empleos.



