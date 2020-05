La iniciativa que visibiliza el liderazgo de mujeres excombatientes

La Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) y el British Council iniciaron la estrategia #SoyMujerSomosCambio, en la que participaron más de 80 mujeres excombatientes y habitantes de las comunidades cercanas a donde se adelantan procesos de reincorporación.

“Supe que había perdonado el día que me senté a hablar con quién me había hecho daño y no sentí dolor ni rabia en el corazón”. Este es el relato de Martha Núñez, una mujer de la comunidad de Manaure Balcón del Cesar (Cesar), quien se ha convertido en un referente para mujeres que quieren transformar el dolor de la guerra, así como lo ha hecho ella.



“Mi nueva vida ha sido difícil, pero nunca volvería a la guerra, y menos ahora, que soy mamá”, dice Margarita Coronado, excombatiente de las Farc-Ep, Manaure Balcón del Cesar (Cesar). Ella pertenece a la etnia Wiwa, ingresó a las Farc a los 13 años y ahora es una de las excombatientes que más se preocupa por dar a conocer los derechos de sus compañeras; les habla de salud sexual y reproductiva, del cuidado del cuerpo y de la autonomía económica.



Así, son muchas las historias que se recogen en #SoyMujerSomosCambio. Son breves historias que narraron las mujeres para reconocer sus derechos y visibilizar sus realidades, decisiones y convicciones. Mujeres diversas que tienen una cosa en común: apostarle a la paz porque la paz tiene rostro de mujer.



Ahora las mujeres excombatientes y sus vecinas trabajan juntas para identificar las necesidades de sus comunidades y proponer soluciones que transformen sus territorios gracias a este proceso que se implementó en 10 municipios durante ocho meses, entre 2019 y 2020.

La estrategia surgió a partir de un proceso comunitario implementado por la ARN y el British Council con su programa global Active Citizens, en el que 340 mujeres y hombres de 10 municipios de Colombia recibieron capacitaciones con enfoque de género en temas de liderazgo, participación y derechos sexuales y derechos reproductivos. Las participantes también construyeron agendas en las que identificaron las necesidades de sus territorios, propusieron soluciones e iniciaron proyectos productivos, sociales y culturales en beneficio de sus comunidades.



“Desde el Gobierno nacional buscamos contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de las mujeres y a la superación de las brechas de desigualdad. Con el fortalecimiento de su ciudadanía activa y la promoción de sus derechos, avanzamos en el cumplimiento de nuestra política Paz con Legalidad”, afirmó Emilio Archila, consejero presidencial para la estabilización y la consolidación.



Por su parte, Soraya Colmenares, la directora del British Council en Colombia indicó que el objetivo desde el área de Desarrollo Social es promover la inclusión social mediante el fortalecimiento de la sociedad civil, la participación y el acceso a la justicia en Colombia.



La ARN indicó que los aprendizajes y relatos de las mujeres, y de algunos hombres, son el corazón de esta iniciativa que se lanzó este 13 de mayo por redes sociales. Con ello, se busca que los colombianos conozcan las historias de liderazgo, empoderamiento y reconciliación de estas mujeres que hoy le apuestan a la paz desde sus comunidades.



POLÍTICA.