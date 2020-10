Las flores y el chocolate unen a Colombia frente a la mujer rural

La Consejera Presidencial para la Equidad de la Mujer, Gheidy Gallo,

estala este lunes 19 de octubre el foro virtual 'Comprometidos de corazón: La Mujer Rural y el Desarrollo de los Territorios', organizado por la Asociación Colombiana de Exportadores de Flores, Asocolflores, y la Federación Nacional de Cacaoteros, Fedecacao, en el marco de las conmemoraciones de los días de la Raza y de la Mujer Rural.

“Más que celebrar en octubre los días de la Raza y la Mujer Rural, quisimos trabajar para que tengan un verdadero significado en nuestro país. Estamos logrando que cada vez seamos más los que estamos comprometidos de corazón, y en esta ocasión buscaremos formas de impulsar el liderazgo de nuestras mujeres en los diferentes territorios del país”, aseguró Augusto Solano, presidente de Asocolflores.



Por su parte, Eduard Baquero, presidente de Fedecacao, dijo que “Hablar de Equidad de Género, relaciones respetuosas y de los principales valores del ser humano cada día cobra más importancia en Colombia.



Este foro es una nueva actividad de la campaña 'Comprometidos de corazón', que desde el pasado mes de septiembre adelantan estos dos gremios con el fin de recuperar el respeto y la corresponsabilidad como ejes fundamentales del desarrollo humano.



'Comprometidos de corazón' cuenta con el apoyo de los Ministerios de Agricultura y Comercio, Procolombia, la SAC, CECODES y la Organización Civil Mexicana Gendes.



- Día: 19 de octubre de 2019

- Hora: 9:00 a.m. a 10:30 a.m.

- Canal de You Tube: /CECODESDesarrolloSostenible



Para inscribirse al evento haga clic aquí.



