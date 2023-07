Este miércoles, en un encuentro con diferentes medios de comunicación, Carlos Ruiz Massieu, jefe de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, señaló que antes del 3 de agosto, fecha en la que arrancará el cese del fuego bilateral entre el Gobierno y el Eln, se sabrá si el Consejo de Seguridad del organismo extiende o no su mandato para realizar la verificación de la tregua.



(Además: Eln pasa de ser considerado grupo armado organizado a ‘organización rebelde’).

El representante especial del Secretario General en el país confirmó que ambas partes le solicitaron al organismo incluir el proceso en el mecanismo de monitoreo y verificación, y que esta se suma a la que el canciller Álvaro Leyva hizo en abril y que está enfocada en los cese del fuego acordado con grupos como la Segunda Marquetalia o las Autodefensas de la Sierra.



“Ahora el Consejo está abocado a la discusión de la expansión de la Misión para esos efectos. Yo lo que puedo decir es que si bien ahora no ha dado todavía el mandato, está inmerso en esa interacción, que siempre la hay entre los miembros, para determinar las modalidades de la expansión de ese mandato y las diferentes implicaciones de la Misión y todos los mandatos que ya tenemos”, dijo.



Ruiz señaló que está convencido que los Estados miembros finalizarán las discusiones alrededor de la solicitud antes de que arranque la tregua. No obstante, dijo que en caso de que eso no suceda, y de que el Consejo de Seguridad requiera más tiempo para comunicar una decisión, ellos se lo transmitirán directamente a ambas delegaciones.

Facebook Twitter Linkedin

Delegaciones del Eln, izquierda, y el Gobierno, derecha, en La Habana, Cuba. Foto: Presidencia

(Le puede interesar: Las nuevas directrices para diálogos con el Eln: se incluye ‘lenguaje respetuoso’).



La negociación con el Ejército de Liberación Nacional (Eln) es la más avanzada en el marco de la política de ‘paz total’ del Gobierno. Actualmente, ambas partes se encuentran en la denominada fase de alistamiento, etapa en la cual, tanto el Gobierno como el Eln, ordenaron el cese de operaciones ofensivas como parte del proceso de desescalamiento del conflicto.



Además, en este momento se encuentran ultimando en plenarias que tienen lugar en La Habana (Cuba) los 10 protocolos que empezarán a regir con la tregua, los cuales incluyen, entre varios aspectos, los actos prohibidos o los detalles del mecanismo de monitoreo y verificación.



“En esta primera fase de alistamiento lo que cuenta es, primero, la voluntad política de las partes de implementar el acuerdo”, explicó Otty Patiño, jefe de la delegación del Gobierno en los diálogos con el Eln.



Con respecto al mecanismo de monitoreo y verificación, vale la pena recordar que consta de 29 instancias de verificación (20 locales, ocho regionales y una nacional), integradas por miembros de la Misión de Verificación de la ONU -si se aprueba el mandato-, representantes del Gobierno y del Eln y acompañantes de la Iglesia católica y de los países garantes, y cuya protección, una vez empiece a funcionar, estará a cargo de la Unidad Policial para la Edificación de la Paz.

REDACCIÓN POLÍTICA

Más noticias