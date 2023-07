Una misión de las Naciones Unidas realizó una visita a las comunidades del río San Juan, Cajón y Sipí, en Chocó, afectadas recientemente por el paro armado que el Eln declaró desde el 4 de julio.



Como consecuencia del paro armado, la Defensoría del Pueblo señaló que unas 52 comunidades de cinco municipios terminaron confinadas, es decir, más de 9.000 personas.

La misión, integrada por ONU Derechos Humanos, la Coordinación de Asuntos Humanitarios y Heartland Alliance International, denunció que combates entre grupos armados ilegales en la región provocaron abusos e infracciones al DIH, tales como desplazamiento, confinamiento, y ataques a civiles y sus bienes.



"Estas acciones causan sufrimiento y empobrecimiento, particularmente a niños, niñas y adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad, así como graves daños al territorio", indicaron.



La misión instó al Estado a brindar garantías de seguridad a los pobladores de la región, restablecer los derechos de la población afectada, hacer presencia integral y articular los esfuerzos con las autoridades tradicionales.



"Exigimos a grupos armados no estatales cumplir con su obligación de no generar daños y afectaciones a población civil, incluidos no reclutar niños y niñas menores de 18 años. Reiteramos que escuelas, centros de salud, templos y otros bienes civiles son protegidos por DIH", agregaron.



Hay que recordar que el Frente de Guerra Occidental Omar Gómez del Eln anunció en la noche de este miércoles, a través de un audio, el levantamiento del paro armado en Chocó.



“A partir de las 00 horas del día 13 de julio de 2023 levantamos el paro armado indefinido en la región”, señala un vocero de esa guerrilla en la mencionada grabación, cuya autenticidad fue verificada por inteligencia de la Fuerza Pública.



Sin embargo, en el mismo audio, que fue difundido por el obispo de la Diócesis de Istmina-Tadó, advierten que los combates que llevan a cabo contra el ‘clan del Golfo’ continuarán en la zona del San Juan, así como en otras regiones del país.

REDACCIÓN POLÍTICA

