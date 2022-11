Miriam Barrera Martínez es una lideresa cordobesa que da vida a una de las 24 historias de resiliencia en municipios Pdet del libro Somos Líderes de Vida, un trabajo periodístico e investigativo realizado por Eccehomo Cetina para visibilizar el trabajo de quienes toman las riendas del liderazgo social en regiones afectadas por la violencia en Colombia.



"Soy lideresa. Camino sin tapujos sobre la cuerda floja de mi propia vida", asegura la lideresa Miriam Barrera Martínez, quien, en entrevista con EL TIEMPO, cuenta un poco de su historia, su labor y las amenazas en su contra que buscan silenciar su búsqueda de más tierras para los campesinos.



Miriam Barrera Martínez, lideresa social cordobesa. Foto: Juan Acosta.

¿Cuál es su rol como lideresa social en Córdoba?

Soy miembro de la mesa departamental y municipal de municipio de Valencia. Hago parte de la plataforma de derechos humanos en el sur de Córdoba, soy consejera de paz y miembro de la reparación colectiva de Villanueva.

¿Cómo la ha afectado la guerra en Colombia? Por ejemplo, se conoció que en septiembre se profirieron amenazas en su contra.

Desde los ocho años me vengo enfrentando con los grupos armados al margen de la ley. Vivía en La Caucana (Antioquia). Me desplacé al municipio de Valencia (Córdoba). También fui desplazada de Cocolotaladro (Córdoba). También fui desplazada de Cocolotaladro. Me fui para la vereda Pescado Medio, corregimiento de Villanueva. Hace dos meses fui amenazada por los grupos armados. Por seguridad, no puedo regresar nuevamente al territorio con mi liderazgo por hacer denuncias públicas y hacer control social en el territorio.



¿Qué grupo armado la amenazó y la obligó a irse del sur de Córdoba? ¿Qué causa que defiende es la que ese grupo armado quiere silenciar?

El ‘Clan del Golfo’. En septiembre, los días 20 y 21. En estos momentos nosotros estamos solicitándole al Gobierno nacional tierras para el campesino. Para trabajar. No sé si con eso toqué algo relacionado con ellos. En Córdoba, la mayoría de tierras las tienen los grupos armados. Sabemos que están en el territorio.

¿Ha notado un cambio en el acompañamiento ahora que hay un nuevo Gobierno?

En estos momentos, no está el cambio total. Se ha visto un poquito de cambio, pero no por la participación de los líderes. Se puede evidenciar conmigo que no hay todavía las garantías que merecemos como líderes. Si tuviéramos las garantías, no nos amenazarían y no tendríamos que salir de nuestro territorio. No dejen callar esta esta voz. Hace poco, tuvimos la pérdida de un compañero que se llama Rafael Moreno, que era periodista. Hace un mes lo mataron. Era uno de los reporteros del departamento de Córdoba que hablaba por todos y denunciaba. Si nos matan, todo lo que trabajamos se va con nosotros.

¿Algún mensaje que quiera dar con motivo del lanzamiento del libro que incluye su historia?

Esto es una voz más de una sobreviviente del conflicto que va a seguir en la lucha, en la defensa de los derechos de todos los colombianos y del departamento de Córdoba.



(No deje de leer: Gobierno visualiza resultados tangibles con el Eln a corto plazo).



SANTIAGO CARMONA CARABALLO.

REDACCIÓN POLÍTICA DE EL TIEMPO.