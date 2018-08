Llanto de víctimas y arrepentimiento de militares se cruzan en la JEP

La audiencia en la que este jueves 11 militares ratificaron su sometimiento a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y pidieron perdón por 13 casos de los llamados ‘falsos positivos’ en Casanare ha sido, hasta el momento, la más dramática en esa justicia transicional.

Creímos que las Fuerzas Militares estaban para proteger vidas, no para acabarlas FACEBOOK

TWITTER

María Isabel Riascos, madre de Darwin Esnin Riascos, presentado como muerto en combate en el 2007, tuvo que ser atendida por paramédicos ante la carga de dolor que soportó en la diligencia. Minutos antes, entre lágrimas y a punto de perder el aliento, había reclamado a los militares por qué le quitaron la vida a su hijo.



Con una carga emotiva parecida, Deyanira Achagua Reyes, había reclamado por lo que los militares les hicieron a sus hermanos Yuri Ferney Achagua Reyes y Abelardo Reyes, quienes también fueron presentados como bajas en combate por el grupo de militares que hace 11 años hicieron parte del Gaula de Ejército en Casanare.

“Queremos que se aclare que nuestros familiares no eran delincuentes, guerrilleros o paramilitares. Queremos saber quién dio las órdenes. Los militares aquí sentados tienen beneficios, libertad, ¿y después de todo este tiempo qué hemos recibido nosotros? Creímos que las Fuerzas Militares estaban para proteger vidas, no para acabarlas”, reclamó Deyanira.



En total comparecieron cuatro oficiales, un suboficial y seis soldados. El sargento viceprimero Gustavo Montaña Montaña, el capitán Jaime Alberto Rivera Mahecha, el teniente Edwin Leonardo Toro Ramírez, los cabos Gelver Pérez García y Julio César Tegue Medina, y los soldados Carlos Alfredo Bello Bolívar, Dorian Campo Vergara, Darío González, Abdón Guanaro Guevara y Jairo Sánchez Ospina. Todos pidieron perdón y se comprometieron a contar la verdad plena de lo sucedido.



Este grupo estuvo encabezado por el mayor Gustavo Enrique Soto Bracamonte, comandante del Gaula para la época de los hechos (5 de junio del 2006 y 31 de octubre del 2007) y quien este jueves dijo estar arrepentido de las acciones que terminaron con la vida de 13 personas en Casanare.



“Pido perdón a las víctimas. No un perdón cualquiera porque estoy realmente arrepentido”, dijo con voz quebrada Soto Bracamonte, quien hoy está privado de libertad por cuenta de otros procesos.



Las víctimas de los ‘falsos positivos’, además de Riascos y los dos hermanos Achagua, fueron Óscar Moreno Moreno, Darío Ruiz, Geovani Daniel Peñata Hernández, Fredy Mosquera, Wilfredo Acevedo, Fernando Alarcón Acevedo, Jairo René Navarrete Sánchez, Reinel López Rodríguez, Edubin Morales Sierra y Abel Antonio Lozano.



“Reconozco que sus familiares no eran combatientes ni delincuentes. Me comprometo a restablecer su honra como me han solicitado. Me comprometí a reconocer verdad plena y a que estos hechos no se volverán a presentar”, afirmó ante los familiares el mayor Soto Bracamonte.



La magistrada Sandra Jeannette Castro, de la Sala de Definiciones de Situaciones Jurídicas de la JEP, que presidió la audiencia, advirtió a los militares que estará monitoreando el cumplimiento de los compromisos que hicieron.



Ordenó dar asesoría para el caso de un sobrino de Deyanira, que no ha podido llevar el apellido de su padre, asesinado antes de que él naciera, pues no cuenta con los recursos para practicarse una prueba de ADN.



Para uno de los representantes de las víctimas, el pedido de perdón “fue un bálsamo, pero aún falta verdad plena, que va más allá de lo que ya se sabe procesalmente”.



REDACCIÓN PAZ

Twitter: @pazELTIEMPO

redaccionpaz@eltiempo.com