De las acciones del Eln en Arauca ni siquiera se salvaron los escoltas de Pastor Alape, exjefe de las Farc y quien hace parte del Consejo Nacional de Reincorporación.



Resulta que miembros del equipo de seguridad de Alape no solo fueron retenidos en Arauca por integrantes del Eln durante más de cuatro horas, sino que incluso les quitaron todo el armamento que cargaban.

Los hechos se registraron cuando los escoltas se dirigían desde Tame hacia la capital araucana a fin de darle protección a Alape, quien tenía previsto asistir a una sesión del Consejo de Reincorporación.



De acuerdo con un comunicado oficial emitido por la Corporación Nacional de Reincorporación Comunes, el atentado contra el personal de la UNP, así como lo ocurrido contra Augusto Rodríguez, director de la UNP, son funcionales a la estrategia de poderosos sectores de la derecha terrorista dirigidos afectar la gobernabilidad presidente Gustavo Petro.



Lo ocurrido no solo es significativo por lo que significa Alape en Comunes, sino que evidencia que el Eln sigue ejerciendo un control muy importante en las carreteras de Arauca.



Hasta ahora no se conoce ningún pronunciamiento del Eln, grupo con el cual el gobierno negocia en este momento un acuerdo de paz en México. Y a esto se suma que Alape fue uno de los negociadores en el proceso de paz que se realizó con las Farc.



