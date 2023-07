A falta del decreto oficial, este martes se conocieron los que serían parte de la mesa de negociación por parte del Gobierno en los diálogos con el Estado Mayor Central, una de las disidencias de las Farc. En este posible equipo hay nombres como Camilo Gónzalez Posso, Fabio Valencia Cossio, Feliciano Valencia, Carlos Murgas, entre otros.



Aunque no es oficial, es muy probable que figuren en el decreto para las negociaciones con el grupo de ‘Iván Mordisco’. Ante la posible configuración de la mesa, expertos hablaron con EL TIEMPO y coincidieron que se mantiene “el formato de la conformación del equipo de los diálogos con el Eln. Presencia más ligada a las comunidades y la base”, comentó María Camila Moreno, directora del Centro Internacional para la Justicia Transicional.



En ese sentido, los expertos destacan que hay una amplia presencia de originarios del Cauca. No solo está González Posso, sino que el equipo tiene a Feliciano Valencia y al líder social del Cauca Óscar Salazar. Para los consultados, este tema es importante, puesto que uno de los mayores conflictos con esta disidencia es en este departamento y se están llevando a la mesa conocedores de este tema.



Por otro lado, ha llamado la atención por la falta de mujeres. Aunque se ha dicho que habrá una mujer de origen afro en la mesa, hay temor de que no se haya definido y que entre a funcionar como una cuota de “relleno”.

“Lo que veo en la gran crítica es que aparece como pie de página y es que habrá una mujer. En todos los procesos de paz hemos tenido que pelear para que haya mujeres. Es una vaina espantosa”, dijo Laura Bonilla, subdirectora de la Fundación Paz y Reconciliación (PARES), que luego agregó: “Hay muchísimas mujeres en Colombia con altísima experiencia en paz y conflicto armado. La mayoría de líderes que trabajan en construcción de paz son mujeres”.

Más allá de estas particularidades, las expertas consultadas dieron su visión de cada uno de los que serían nombrados para empezar los diálogos con el grupo disidente de las extintas Farc.

Camilo González Posso

Camilo González Posso, presidente del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz). Foto: Claudia Rubio / El TIEMPO

Tanto para Moreno como Bonilla, Camilo González Posso figura como una adecuada elección para ser la cabeza del equipo negociador. “Es una de las personas con más experiencia en negociación en seguimiento del conflicto”, dijo la subdirectora de Pares. Una posición similar asumió la directora del Centro Internacional, María Camila Moreno, que consideró que suma ampliamente el recorrido de este como director de la ONG Indepaz, “que se ha dedicado a hacer estudios de paz y delas distintas dimensiones del conflicto. Llega una persona seria, rigurosa y de mucho conocimiento”. Por otro lado, Bonilla añadió que es una persona de experiencia y esto va a jugar a favor de gobierno al negociar con un grupo armado con líderes relativamente inexpertos.



A renglón seguido destacaron su cercanía con el M-19, fue asesor de Carlos Pizarro en los diálogos de paz, y luego fue ministro de Salud cuando la Alianza Democrática M-19 tuvo esta cartera. El presidente Gustavo Petro seguiría en la línea de nombrar hombres con pasado en este grupo guerrillero en el que militó. Otty Patiño, líder negociador con el Eln, también estuvo en esta guerrilla.

Fabio Valencia Cossio

Exministro Fabio Valencia Cossio Foto:

Las expertas coincidieron en que el exministro y excongresista figura como una representación del uribismo en la mesa. Para María Camila Moreno, la posible llegada de este a la negociación envía un mensaje de cierto aval de este sector político. “Es cercano a Uribe y eso demuestra una representación de esa derecha”, destacó la académica, que al mismo tiempo resaltó que “aporta experiencia y pragmatismo”. “Representa a la orilla contraria ideológicamente al gobierno. Lo que busca es reducir la tensión alrededor del proceso”, añadió la segundo en Pares.

Yezid Arteta

Este tiene la particularidad de que es un exjefe de las extintas Farc y tiene una orden de captura en su contra por su pasado guerrillero. Las consultadas coincidieron que ese pasado guerrillero es importante, pues “Conoce la guerra por dentro y al mismo tiempo puede aportar su análisis”, dijo María Camila Moreno. Esta comentó que el pasado guerrillero es fundamental en el posible aporte de Arteta, puesto que “tiene un profundo conocimiento de las Farc. Aunque es una disidencia, este grupo hunde sus raíces en lo que fueron las Farc”.

Carlos Murgas Guerrero

Para Laura Bonilla, la presencia de la cabeza de Fedepalma es una muestra de la apuesta presidencial de “tener en la negociación a los gremios contrarios de los diálogos”. Moreno lo ve como “el equivalente a José Félix Lafauire” en esta mesa de negociación. “Es una persona que viene de los gremios y está ligado al sector agrícola”, expresó la experta, que agregó que es importante su visión para “la transformación rural”.

Feliciano Valencia

Senador Feliciano Valencia. Foto: AFP / Luis Robayo

El líder histórico del movimiento indígena, que llegó al Senado, es una de las voces del Cauca que destacan las académicas consultadas. “Representa la voz de las comunidades que están siendo afectadas por el conflicto con el EMC, dijo María Camila Moreno. En este tema, Laura Bonilla expuso que es importante pues es la voz de las comunidades indígenas que históricamente han sido afectadas por el conflicto armado.

Óscar Salazar

Este es un líder social del Cauca y al igual que González y Valencia, uno de sus aportes más importantes será presentar la voz del Cauca en la mesa de negociación.