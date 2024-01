Iván Cepeda contó cuáles serán las prioridades en este ciclo de diálogo con el Eln

Este lunes, en La Habana (Cuba), arranca el sexto ciclo de negociación entre el Gobierno y el Ejército de Liberación Nacional (Eln), uno que tendrá como temas centrales la prolongación del cese del fuego y el cumplimiento de los compromisos en lo que tiene que ver con el abandono del secuestro.



Antes de la reanudación de la mesa, el senador Iván Cepeda, miembro de la delegación de paz del Gobierno, se refirió a sus expectativas para esta fase de la negociación.

"Las expectativas que tenemos son avanzar en este proceso de paz. En el quinto ciclo logramos resultados precisos y concretos, ahora hay que renovar en el alto al fuego y hacer que su prórroga implique un cumplimiento de compromisos muy serios frente a suspender el secuestro y avanzar en la participación social y ciudadana. En fin, es un ciclo que esperamos sea muy exitoso", señaló el senador Cepeda en un video compartido antes del inicio del ciclo.



Hay que recordar que ambos temas tienen como fecha clave el 30 de enero, pues un día antes caducará el cese del fuego y, además, a partir de esa fecha entrará a regir el compromiso de suspender la práctica del secuestro con fines económicos por parte del Eln.



Sobre la prolongación del cese, el presidente Gustavo Petro dijo la semana pasada que dependerá de la voluntad que muestre esa guerrilla de “abandonar la violencia de manera definitiva”.



“Eso depende también de ellos, estamos hablando de una relación entre dos, como los matrimonios. Puede haber separación, puede haber un camino más fructífero, pero las conversaciones van a depender de la voluntad del Eln por abandonar la violencia de manera definitiva en su historia”, afirmó el mandatario en una entrevista concedida a EFE en Davos (Suiza).



Igual de clave será el diálogo alrededor de las personas que esa guerrilla tiene en su poder. Si bien no hay noticias en cuanto a cómo se dará la liberación de las personas en cautiverio, para miembros de la mesa como José Félix Lafaurie es claro que después del 30 no puede haber personas secuestradas.

Pablo Beltrán, comandante del Eln, durante el quinto ciclo en México. Foto: Oficina Comisionado de Paz

"El secuestro es un delito de tráfico sucesivo, por consiguiente, a partir del 30 de enero, toda persona que esté secuestrada hoy o que se secuestre, Dios no lo quiero, de aquí el 29, que según mi opinión el Eln no tiene ninguna licencia para tal propósito, tendrán que ser liberadas. Evidentemente no pueden existir retenciones de carácter económico", le dijo el también presidente de Fedegán a EL TIEMPO el pasado 19 de diciembre.



De hecho, este diario conoció hace una semana que la delegación del Gobierno tiene en su poder una lista en la que aparecen los nombres de 29 personas en cautiverio, de las cuales solo han sido liberadas tres.

CAMILO A. CASTILLO

@camiloandres894

REDACCIÓN POLÍTICA

