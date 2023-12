'Confiemos en que la mesa pueda destrabar un nudo gordiano': De la Calle sobre Eln

El senador y exnegociador de paz Humberto de la Calle se refirió en las últimas horas a las declaraciones de ‘Antonio García’, máximo comandante del Ejército de Liberación Nacional (Eln), quien, a través de una columna, condicionó la suspensión de los secuestros y la continuidad del cese del fuego al establecimiento de mecanismos de financiación para la supervivencia de la guerrilla.



García aseguró que la prórroga del cese al fuego temporal, la suspensión de las “retenciones con fines económicos” y la financiación están relacionados. Y advirtió que “el punto 2 no podrá darse sin el 3, mejor dicho simultáneamente, para que todos seamos interpretados”.



“Nosotros no vamos a entrar a polemizar con ‘García’ sobre un asunto que está claro y está firmado”, le dijo a EL TIEMPO el senador Iván Cepeda, miembro del equipo negociador del Estado en la negociación con ese grupo armado.



En ese sentido, de la Calle, quien fue el jefe del equipo negociador en el proceso de paz con las extintas Farc, señaló que el cese del fuego es un objetivo "absolutamente deseable", pero que al mismo tiempo es una "delicada decisión política y militar" que requiere condiciones exigentes.



Asimismo, sobre el tema que puso Garcia sobre la mesa, y sobre el cual el Gobierno ha señalado que no discutirá mientras no se llegue al final del conflcito, el senador dijo que es inevitable que la guerrila lo mencione.



"Es inevitable que la guerrilla plantee el tema de su supervivencia. Moralmente repudiable, pero realista en una mesa que busca acuerdos. En La Habana se llegó al cese cuando la negociación había avanzado", trinó.

Es obvio que el cese de fuego es absolutamente deseable. Pero reitero: la sincronización entre el cese, su oportunidad y sus condiciones es muy exigente. Una delicada decisión política y militar. Aunque suene terrible y macabro, si el

Gobierno se anticipa, es inevitable que la… — Humberto de la Calle (@DeLaCalleHum) December 26, 2023

De la Calle puso como ejemplo el proceso de negociación que él lidero y planteó cuál podría ser el camino a tomar.



"Además, el proceso de concentración de la guerrilla permitió encuadrar ese tema dentro de procesos amplios de reincorporación, aminorando el rechazo", complementó.



"Las declaraciones de Antonio García preocupan, pero confiemos en que la mesa pueda destrabar un nudo gordiano creado por voluntarismo ilusorio y precocidad excesiva", concluyó.

REDACCIÓN POLÍTICA

