Mayoría de ex-Farc rehacen sus vidas fuera de Espacios Territoriales

Al menos 6.000 excombatientes de las Farc decidieron hacer su transición a la vida civil al lado de los familiares que dejaron cuando se fueron a la guerra y en sus sitios de origen. Es decir, la mayor parte de los exguerrilleros no está haciendo su reincorporación de manera colectiva.

En los 24 sitios destinados originalmente al desarme y la transición a la vida civil, ubicados en 13 departamentos, permanecen en la actualidad 3.356 exintegrantes de las Farc. Estos son los denominados Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR) que conoce el país desde febrero del 2017, cuando los exguerrilleros entraron a ellos a dejar las armas. Luego, esas zonas fueron destinadas para que los excombatientes que decidieran permanecer allí pudieran realizar sus proyectos productivos.



Pero hay aproximadamente otros 1.000 excombatientes de las Farc, de los que no suele hablarse a la hora de reubicación tras el fin de las zonas de reincorporación, porque se reubicaron de manera espontánea en otros 30 puntos.



Los han denominado Nuevas Áreas de Reincorporación (NAR) o Áreas de Reincorporación Grupal (ARG), y hay discrepancias entre el Gobierno y el hoy partido Farc sobre el número.



Por el lado de la exguerilla, Pastor Alape, miembro del Consejo Nacional de Reincorporación, instancia que se ocupa del tema, dice que son cerca de 60 sitios, y el monitoreo gubernamental, a cargo de la Agencia de Reincorporación y Normalización (ARN), dice que han identificado cerca de 30.

La mayoría de esos nuevos puntos, ocho, están en el Tolima, departamento donde en total viven unos 139 exguerrilleros. Y el más numeroso está en Chaparral, con 21. Pero del total, el grupo más numeroso, conformado por 150 exguerrilleros, está en Uribe (Meta).



Por la población que va y viene a esas nuevas áreas tampoco se tiene un número concreto de ocupantes. Se estima que son entre 930 y 1.200 excombatientes.

En todo caso, están incluidos en la cifra de 10.415 exguerrilleros cuyo proceso de reincorporación es acompañado por la ARN, lo mismo que los 6.000 que están haciendo la transición a la vida civil en su núcleo familiar.



EL TIEMPO averiguó las causas por las que estos nuevos sitios vienen conformándose desde hace un poco más de un año.



Una primera razón tiene que ver con el arraigo. Muchos de los exguerrilleros que decidieron agruparse en nuevos sitios lo hicieron porque en ellos está su familia. También lo hicieron porque nacieron en esas áreas o porque la base social está en esos nuevos sitios, como el caso de El Diamante, en Uribe.



Otra causa tiene que ver con la ausencia de liderazgo en los Espacios de Reincorporación. Este es el caso de Tumaco, Nariño, donde estaba hasta agosto pasado el exjefe guerrillero Henry Castellanos, conocido como ‘Romaña’. Desde entonces, unos 115 excombatientes se agruparon en el pueblo nariñense de Tallambi.



Un tercer motivo tiene que ver con el retraso en la infraestructura o servicios, o incluso por las mismas condiciones difíciles del terreno, como en el caso de los casi 100 excombatientes que estaban en Gallo, Córdoba, donde había problemas de inundación, y se movieron a Mutatá, Antioquia.



A diferencia de los 24 Espacios, que están establecidos por decreto, las nuevas áreas son de facto, a ellas no llega el abastecimiento gubernamental ni tienen servicios públicos garantizados, y tampoco cuentan con el anillo de seguridad que brinda la Fuerza Pública.



En esos sitios, mayoritariamente rurales, los excombatientes se las han arreglado para vivir con la asignación básica del 90 por ciento de un salario mínimo al que cada uno tiene derecho. Otros han emprendido proyectos individuales con los ocho millones que tienen para este rubro. De este tipo de proyectos productivos han sido aprobados 160, mientras que colectivos han sido 24.



No necesariamente viven en un mismo predio. En esos sitios pueden vivir tanto en casas contiguas –si viven en un centro poblado– o dispersas –si están en un área rural–. Los predios donde están han sido, en algunos casos, rentados; en otros, prestados por la comunidad o un tercero afín al proyecto político de Farc o incluso puede haber casos de ocupación de baldíos.



En todo caso, la ARN les brinda acompañamiento, sea a través de la oficina territorial más cercana o a través de grupos de funcionarios que recorren estos sitios.

Tres preguntas a: Emilio archila, consejero para la estabilización

‘Tenemos 500 predios para apoyarlos aún más’

Emilio Archila, consejero presidencial para la Estabilización. Foto: Héctor Fabio Zamora / EL TIEMPO

¿Cuál es el trato que les está dando el Gobierno a los excombatientes que están en las nuevas áreas de reincorporación?



Los excombatientes son libres de ubicarse en cualquier lugar de Colombia, no hay obligación de que permanezcan en algún lugar.



En ese sentido, nuestra responsabilidad de acompañarlos no se limita a quienes están en los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR), es un acompañamiento que se extiende a la totalidad de los excombatientes. El respaldo financiero lo extendimos, muchos de ellos siguen siendo beneficiarios, como también de alimentos, la cobertura de pensiones, de la vinculación a salud. Nuestra disposición no varía de ninguna manera.



¿Cómo están funcionando los proyectos productivos para este tipo de excombatientes? ¿Igual que para el resto?



Igual. No hay ningún condicionante de parte nuestra en el sentido de que para ser beneficiarios de los proyectos productivos tengan que estar en los ETCR.



De hecho, y este es un dato importante, uno de los temas de proyectos productivos era de acceso a tierras, y en el Plan Nacional de Desarrollo incluimos una previsión que permite que los bienes de la Sociedad de Activos, a donde van a parar los bienes de extinción de dominio, los podemos poner a disposición de ellos para vivienda o para proyectos productivos. Y allí ya tenemos 500 terrenos para poder apoyar aún más a quienes no están en los ETCR.



¿Con la transformación que van a sufrir los Espacios de Reincorporación a partir de agosto se puede esperar que los excombatientes regresen a ellos?



De los 24 ETCR nosotros hicimos un análisis muy detallado de cuáles se debían mantener, y nuestra recomendación, porque no es una imposición, es que 13 debían mantenerse y 11 debían moverse a otro sitio.



Para estos últimos, estamos proponiendo otros terrenos alternativos, de mejores condiciones y extensión. Y el Gobierno no interfiere sobre quienes están adentro. Esa es una decisión que ellos pueden tomar libremente.



JUAN CAMILO PEDRAZA

REDACCIÓN PAZ

EL TIEMPO

@JCamiloPedrazaM