La senadora María José Pizarro, integrante de la delegación del Gobierno en la mesa de negociación con el Eln, habló con EL TIEMPO sobre la situación actual del diálogo luego de que el presidente Gustavo Petro anunció a fin de año un cese al fuego bilateral que luego fue desmentido por la guerrilla.



¿Fue un error del Presidente ese anuncio?

No se trata de catalogarlo como error. Este en un proceso que está en construcción, que no será sencillo y que seguramente tendrá altibajos. Hay un principio de oportunidad. Del cese bilateral no se había hablado en la ronda pasada y quedó allí, pero con el anuncio del Eln de un cese unilateral, el Gobierno plantea uno bilateral y lo que sucede ahora es que en la próxima ronda de negociaciones una de las discusiones será el cese bilateral. Lo que parecería un traspié, se puede convertir en la mejor oportunidad.

La mesa está pausada. ¿Qué sigue ahora?

La mesa no es que esté pausada. La forma en que se estableció es: 20 días de negociación, luego se da un receso y se retoman 20 días de negociación. No estamos en nada irregular ni hay desavenencia. Hay alertas, claro, pero estas están para tramitarlas y dirimirlas. En los próximos días se anunciará cuándo volveremos a ser citados para reiniciar las conversaciones.



El nuevo primer mandatario de Colombia recibió la banda presidencial de la senadora María José Pizarro, hija del asesinado Carlos Pizarro. Foto: Mauricio Moreno. EL TIEMPO.

¿El segundo ciclo se reanudará en México o Venezuela?

La información concreta la está analizando el alto comisionado de paz, Danilo Rueda, quien ha logrado lo impensable. Creo que él y su equipo estarán dialogando con la delegación del Eln para determinar cuál es el mejor lugar. Medios dijeron que no sería en México, pero eso no lo ha dicho ni la delegación del Eln ni la del Gobierno. Hay que esperar con paciencia el anuncio. La última información es que sería en México, pero ahora hay otros temas sobre los que tenemos que trabajar: avanzar en lo que se acordó en la primera ronda, analizar todo lo que se presentó en fin de año y retomar la segunda ronda con el mismo ánimo constructivo con el que cerramos el primer ciclo.

¿El traspié será superado?

Sí, estoy segura de eso. Si no tendremos que narrarle una triste historia la país y no tenemos disposición para eso, sino todo lo contrario, para entregarle buenas noticias a la sociedad colombiana. Quienes han sufrido se merecen una oportunidad diferente. No podemos ser inferiores a las expectativas.



¿La paz total y las otras reformas que plantea el Gobierno se lograrán este año?

La paz total será una realidad, yo sí sueño eso para el país. No acepto un destino diferente a la paz. Nosotros y nosotras, las mujeres, las nuevas generaciones, merecemos un país diferente. Nuestros hijos merecen un país diferente. Nuestro empeño tiene que ser total por lograr la paz total y las reformas puede que no sean las que nos soñamos, pero seguramente será mejor que el sistema que tenemos en términos de salud y educación.



