A pocos días de que se reanuden los diálogos de paz entre el Gobierno y el Ejército de Liberación Nacional, se empiezan a conocer novedades sobre los integrantes de la mesa de negociación. Una de las noticias estaría por el lado de María Jimena Duzán, representante de la sociedad civil, quien dejaría su rol.



Así lo dio a conocer La Silla Vacía este lunes en la tarde. La salida de Duzan se sumaría a la de Mabel Lara, quien le confirmó al diario El Espectador este martes que su salida de la mesa de negociación se debe a “motivos personales”.



Duzan llegó a la mesa en noviembre pasado para sumarse al segundo ciclo de conversaciones que se realizó en México. Lo hizo luego del anuncio de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz de ampliar la participación de la mujer en los diálogos.

"Voy a ir a la mesa de negociación no como parte del gobierno sino en representación de la sociedad civil y no pienso renunciar ni a mi voz ni a mi independencia", escribió en su momento.



Por ahora la periodista no se ha referido a dicha salida. Hay que recordar que este jueves arranca el tercer ciclo de negociaciones entre el gobierno Petro y el Eln, fase que tendrá como foco alcanzar un cese del fuego y definir los lineamientos para la participación de la sociedad en el proceso.

