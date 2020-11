¿Por qué tanta ampolla por lo que se dijo en el foro de la U. Militar?

Nieto revela detalles cómo fue el contraataque del general Jorge E. Mora y sus criticas a los acuerdos firmados en La Habana.

En un seminario con motivo del cuarto aniversario del acuerdo entre Santos y las Farc, la semana pasada, invitaron a algunos de los negociadores, entre ellos al general Mora.

Sí, lo organizaba la Universidad Militar Nueva Granada.

Pues, no hemos logrado que el general Mora, de manera personal, nos corrobore qué fue lo que dijo allá, que levantó tanta ampolla… ¿Usted, que sí estuvo en el seminario, nos podría resumir qué fue lo que dijo el general?

Dijo tres cosas muy importantes y graves. La primera, que el gobierno Santos se había comprometido a disminuir el ímpetu de la acción militar contra las Farc en la negociación.

Pero eso lo supimos desde el momento en que se acabaron las operaciones aéreas…

Pero es la confirmación de una percepción que se tenía, ahora expresada como una decisión formal del gobierno Santos. En lugar de que el Estado usara la herramienta de la presión militar para obtener una mejor posición en la negociación, la arrimó, la dejó al lado y les dio ventajas, por supuesto, a las Farc.Lea estas otras entrevistas de Maria Isabel Rueda:

¿No se trataría más bien de una estrategia para crear confianza?

Las condiciones para la negociación se obtuvieron a partir de la contundencia de la fuerza militar, y no al revés. Fueron los triunfos, primero el Plan Colombia, después del programa de seguridad democrática de Uribe, y la continuación de esas políticas hasta el año 2013 por parte de Santos, con los golpes a la cúpula de las Farc y al resto de la organización, lo que llevó a las Farc a la negociación, no al revés. Y fue esa ventaja la que a partir de la negociación se perdió, por decisión política del gobierno Santos.

¿Qué más dijo el general Mora?

Dijo que en algún momento, durante la negociación, Santos instaló a unos negociadores paralelos: Iván Cepeda y Álvaro Leyva. Que iban desde Bogotá a La Habana con mensajes del Presidente, a hablar directamente con las Farc y no con los negociadores del Gobierno. Y, tercero, que, en su opinión, el país no había estudiado suficientemente, de manera comparada, el acuerdo del Colón con el acuerdo que fue sometido a plebiscito, y que desde su perspectiva, el acuerdo del Colón les concedía aún más beneficios a las Farc, que el acuerdo rechazado el 2 de octubre del 2016.

Jorge Enrique Mora Rangel participó en el proceso de paz. Foto: Eliana Aponte

Habrá que esperar a leer sus explicaciones en el libro que nos tiene tan prometido… ¿Y su posición después de haber oído eso cuál es?

Es verdad que el Gobierno renunció a la herramienta de la fuerza militar para obtener una mejor posición en la mesa; eso está fuera de discusión. Al final, lo que en realidad nos muestran los hechos es que lo prometido por el Gobierno y por las Farc en relación con los beneficios de ese pacto no se ha cumplido. De hecho, la violencia homicida en Colombia es mayor hoy que la que había antes de la firma del acuerdo, hay más asesinatos en el país en el 2019 que en el 2016 o en el 2015. Además, que la estrategia pensada para controlar el narcotráfico ha resultado un profundo fracaso, nunca hemos tenido más narcocultivos en nuestra historia y nunca se ha producido más coca. Como resultado, los costos del acuerdo son evidentemente excesivos en relación con unos beneficios que nunca llegaron.

Pero sí es cierto que se desmovilizó una guerrillerada, elevada en número, que en este momento, por lo menos en algunas partes de país, hay evidencia de que está tratando de hacer proyectos productivos distintos a sembrar coca, y lo están logrando. ¿Aunque paz en el país no hay, no valía la pena por lo menos por eso acordar este desarme con las Farc?

Estoy plenamente convencido de que hay que proteger a la guerrillerada que se desmovilizó, y que el Estado y la sociedad tienen que hacer un esfuerzo para que haya su plena reinserción, pero la comandancia de las Farc ha incumplido los compromisos que se plantearon a cambio de unos beneficios excesivos, que no solo no acabaron con el conflicto sino que nos tienen en una situación peor a la de antes. Y me parece sumamente grave, según Medicina Legal, que asesinados como resultado de la violencia ‘sociopolítica’, entre comillas, el año pasado fueron más del doble que los que murieron por ese concepto en el 2016, cuando se acordó la paz.

¿Qué hacer, entonces?

Si Colombia no hace el esfuerzo de abordar, de manera objetiva, olvidándonos de partidos, candidatos, ideologías y de la discusión falsa entre amigos y enemigos de la paz, los hechos objetivos sobre narcotráfico, conflicto y violencia homicida, no vamos a salir de la intensidad de violencia en la que hemos estado durante tantos años.

¿Una especie de acuerdo sobre lo fundamental, para destrabar este acuerdo de paz, para que de verdad genere un proceso de paz? ¿Pero sinceramente sí cree que acabando con la JEP, que fue la fórmula que encontraron los negociadores para resolver el punto de la justicia, esto se arreglaría, o se empeoraría?

Soy incluso un poco más propositivo. Me parece, si los defensores de ese acuerdo, que sostienen que era el mejor acuerdo posible, están seguros de sus virtudes y sus bondades, lo mejor que podría hacer el país es volver a someterle al ciudadano el acuerdo como un todo.

¿O sea, volver a hacer un plebiscito, preguntándoles por segunda vez a los colombianos: ‘¿ustedes sí quieren este acuerdo, o no quieren este acuerdo?’ ?

Así es. Y si la respuesta es negativa, ya sabemos cuál es la ruta, y se acaba la discusión. Y si es positiva, también.



Lo que parece bastante claro es que no podemos seguir patinando sobre ese asunto. Ahora, hay una alternativa distinta, que es entrar a mirar las consecuencias de ese pacto de manera desaprensiva, para ver si efectivamente podemos hacer un conjunto de cambios dirigidos a conseguir lo que creo que es el propósito de todos: la finalización del conflicto, freno al narcotráfico y disminuir la violencia homicida en Colombia. Lo que no podemos hacer es más de lo mismo, que está resultando un fracaso.

En el gobierno anterior les gusta pensar que esto está peor por el actual gobierno…

Los datos están ahí. En la administración Uribe disminuyeron los narcocultivos un 60 %, hasta llegar a 63.000 hectáreas. Mientras que se mantuvo esa estrategia, en los primeros años del presidente Santos, se alcanzó a bajar a 48.000 hectáreas. La producción de coca bajó de 695 toneladas, en el año 2000, a 424 toneladas en el año 2010, pero habíamos alcanzado 290 toneladas en el año 2013. Y en cambio, ahora, estamos en la peor de las tragedias porque, ojo, tenemos 154.000 hectáreas de coca y una producción de 1.137 toneladas, que es 3,9 más veces que en el 2013. O sea, producimos casi cuatro veces más coca y tenemos más de tres veces los narcocultivos que en el 2013. ¿Por qué el punto de inflexión es el 14? Porque ahí se inicia la negociación de Santos con las Farc, y Santos introduce ese conjunto de incentivos perversos.

Estoy convencido

de que hay que proteger a la guerrillerada que se desmovilizó, y que el Estado y la sociedad tienen que hacer un esfuerzo para su plena reinserción FACEBOOK

TWITTER

¿Cómo cuáles?

Primero, suspende la fumigación con glifosato en la zona de frontera con Ecuador. Más adelante, en el Catatumbo. Finalmente, en todo el país. Para rematar, estableció que la erradicación debía ser manual y voluntaria. Pactó una salvaguarda de dos años para no perseguir penalmente a los campesinos narcocultivadores, que enviaba un mensaje pésimo de impunidad. Estableció en la ejecución del acuerdo el pago de mensualidades a los campesinos narcocultivadores por erradicar, y ese pago, el peor de los incentivos, rompe el principio de igualdad frente a la ley, para premiar, no al campesino que siembra arroz, café, papa, yuca, sino al que siembra coca.



Finalmente, le dice al campesino que se ha mantenido en la legalidad que le puede ir mucho mejor, porque recibirá ayuda del Estado si se pasa a sembrar coca. Un cuarto incentivo terrible: la prohibición de extraditar a los narcotraficantes de las Farc y a sus familiares. Y un quinto: se estableció que el narcotráfico fuera considerado como un delito conexo a los delitos políticos, y, por tanto, indultable y amnistiable. Además, sexto, no se le exigió a las Farc la entrega de la información indispensable sobre rutas, laboratorios, pistas, cultivos, socios. Para rematar, no hubo sanciones efectivas para quien no contara la verdad sobre estos negocios criminales, sino que nadie quedó con competencia sobre la materia. La JEP solo se preocupa de crímenes internacionales, y el narcotráfico es un delito transnacional, pero no es un crimen de lesa humanidad ni un crimen de guerra. De manera que no hay forma hoy de presionar a las Farc para que colaboren en la lucha contra el narcotráfico.

¿Y los bienes para indemnizar a las víctimas?

Pues, al no establecerse sanciones efectivas para la no entrega de los bienes que deberían dedicarse a la reparación de las víctimas, lo que se hizo fue fomentar su ocultamiento. Lo más grave en ese seminario lo dijo Emilio Archila, el consejero encargado de estos asuntos en el Gobierno: que las Farc no han entregado sino 3.000 millones de pesos para la reparación de las víctimas, y nada más. ¿Qué tenemos hoy? Las Farc tenían unas obligaciones mínimas.



1- Someterse a la JEP. Que va a cumplir cuatro años. Hemos gastado cerca de un billón de pesos en ella, y no ha producido ninguna sentencia.



2- La reparación a las víctimas no se está cumpliendo.



3- No están contando la verdad, como ocurrió, por ejemplo, en las negaciones sistemáticas de varios comandantes de las Farc sobre su responsabilidad en el reclutamiento forzado de menores, en su violación y abuso.



4- Sobre la no repetición, las unidades de las Farc más directamente vinculadas con las economías ilícitas de minería ilegal y de narcotráfico no se desmovilizaron. Pero, además, el jefe negociador en La Habana, ‘Iván Márquez’; otro negociador, ‘Santrich’, y los comandantes más crueles de esa organización, como ‘Romaña’ o el ‘Paisa’, siguieron vinculados, durante la negociación y después, durante la implementación del acuerdo, al narcotráfico, y cuando se vieron descubiertos, se devolvieron al monte. Y hoy están matando.

¿Y la cartica de ‘Romaña’?

Sí, en la que señala que algunos de los congresistas de hoy de las Farc siguen cometiendo asesinatos, incluso contra los mismos miembros de las Farc.

¿Y para terminar, qué opinó en ese foro alguien tan clave como el negociador Sergio Jaramillo?

Que el conflicto había terminado. Yo le respondí: pero, Sergio, ¿cómo así? El Comité Internacional de la Cruz Roja dice que no hay un conflicto en Colombia, sino que hay cinco conflictos corriendo en paralelo: el del Estado con el Eln, uno; el del Estado con el EPL, dos; el del Estado con los grupos armados organizados como ‘los Urabeños, ‘los Caparrapos’, tres; el que tiene lugar con las disidencias de las Farc, cuatro, y un quinto, el que tiene lugar en el Catatumbo entre el Eln y el EPL. Eso dice el CICR. Hoy, que tenemos reincidencias, agregaríamos un sexto conflicto. El narcotráfico aumentó, y la violencia homicida, en lugar de seguir la curva de disminución que traíamos constante en tres lustros seguidos, empieza a tener una inflexión y a subir. Como país debemos buscar un acuerdo que usted llama sobre lo fundamental, en relación con la violencia homicida y el narcotráfico, porque si seguimos haciendo lo mismo, pues vamos a fracasar como estamos fracasando.

MARÍA ISABEL RUEDA

Especial para EL TIEMPO