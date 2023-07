En las últimas horas, tres jefes criminales de la historia de violencia del país y que se creían de páginas pasadas han vuelto de manera inesperada a ser protagonistas. No se trata de episodios marginales sino que de sus decisiones depende en buena medida la 'Paz Total', una de las banderas del Gobierno Nacional y política pública que afecta al conjunto de la sociedad.



(En contexto: Los negocios Maduro-Farc-disidencias que ninguna autoridad investiga en Colombia)

Iván Márquez, firmante y traidor del Acuerdo de Paz del Estado colombiano con las antiguas Farc-Ep, que recibe albergue en Venezuela “resucitó” tras una información en el sentido de que había muerto al no recuperarse de las heridas causadas por un ataque en su contra en ese país.



Alexander Farfán Suárez, alias ‘Gafas’, quien fuera carcelero de la excandidata presidencial Ingrid Betancourt fue reconocido este martes por el gobierno del presidente Gustavo Petro como uno de los ochos voceros para la mesa de diálogos con las disidencias de las Farc-Ep que comanda Néstor Gregorio Vera Fernández, más conocido por su alias Iván Mordisco.



'Gafas' fue capturado durante la operación 'Jaque' en el año 2008, una de las acciones más audaces de las Fuerzas Armadas al lograr meterse en la boca del lobo en donde las entonces Farc mantenían cautiva a Betancourt y rescatarla con vida junto a otras víctimas.

Facebook Twitter Linkedin

Segunda Marquetalia, disidencia dirigida por 'Iván Márquez'. Foto: Archivo particular

“Para que participen en la fase preliminar de alistamiento y en la mesa de diálogos de paz, dirigida a obtener soluciones al conflicto armado, lograr la efectiva aplicación del Derecho Internacional Humanitario, el respeto a los derechos humanos, el cese de hostilidades y el pacto de acuerdos de paz tendientes a facilitar el desarme y la desmovilización del autodenominado Estado Mayor Central de las FARC-EP", se lee en la resolución del Gobierno.



Lo sorprendente es que 'Gafas' había suscrito su acta de sometimiento ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y después, en 2017, obtuvo la libertad.



De hecho, asistió a algunas versiones en la justicia transicional en el marco de las investigaciones del caso de secuestro por lo que se creía que atrás dejaba su pasado criminal.



Salvatore Mancuso, jefe de los escuadrones de la muerte y de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, también vuelve a ser protagonista por decisión del presidente Petro quien anuncio que lo designará gestor de paz.



(Le puede interesar: ¿Por qué 'Gafas', secuestrador de Ingrid Betancourt, es negociador de 'Iván Mordisco'?)



Mancuso es uno de los mayores generadores de violencia en la historia contemporánea de Colombia. El mismo ha reconocido su participación directa en por lo menos 300 asesinatos.



La organización que él comandaba con puño de hierro es responsable de violaciones, masacres, desapariciones forzadas, entre otros delitos.

Facebook Twitter Linkedin

Salvatore Mancuso (izq.) y parte de la delegación del Gobierno en los diálogos con el ELN. Foto: Archivo EL TIEMPO

Los grupos paramilitares de los que formaron parte las AUC están acusados de ser los principales responsables "del 47% de las víctimas letales y desaparecidos del conflicto armado en Colombia, constituyendo en el actor armado más violento" del país, según establece el Informe Final sobre el Conflicto Armado del Centro Nacional de Memoria Histórica.



Los nombres de los tres naturalmente se han tomado los espacios de opinión y buena parte de la conversación pública. En algunos casos, se dice que pareciera que el país no avanzara, sino que estuviera retrocediendo.



Leslie Orozco, víctima del exjefe de los paramilitares y directiva de la organización Mujeres Víctimas Construyendo Paz, se muestra escéptica por esta inesperada vuelta al pasado.



“Sin verdad no hay futuro, el futuro y la paz total se consiguen es diciendo la verdad y quién dio la orden, por qué tanta revictimización” dice ella sobre Mancuso.

Mientras que para Teresita Gaviria, directora de Caminos de la Esperanza, Madres de la Candelaria, esta decisión es acelerada: “El Presidente está siendo muy acelerado, porque yo creo que Mancuso todavía no ha hecho un trabajo en sí, sobre todo un acercamiento hacia las víctimas”.



“Como sociedad patinamos en los errores de política pública del pasado”, dice Jairo Libreros, experto en seguridad al valorar estos hechos. “Algunas instituciones políticas se diseñaron pensando en escenarios de futuro sin honrar el cumplimiento de los derechos de las víctimas a conocer la verdad, la justicia, la reparación y de manera especial a la garantía de no repetición”, dice.



“Y hoy día esos escenarios políticos son de crisis. El imperio y cumplimiento de la ley se cuestiona por ineficaz y volvemos a ponerlo en una eventual mesa de negociación política o de sometimiento a la justicia para adaptarlo a las nuevas necesidades de los viejos actores ilegales”, asegura Libreros



Para Esteban Salazar, analista de la Fundación Paz y Reconciliación, Pares, indefectiblemente la Paz Total tiene un sentido amplio y diverso de actores que se involucran dentro de la discusión pública, como lo son jefes del ELN, Disidencias, Clan del Golfo y, hasta incluso, ex-paras.



(Siga leyendo: ¿Qué significa ser gestor de paz, la figura que Petro le encomendaría a Mancuso?)



“A diferencia de lo que sucedía en gobiernos anteriores, prácticamente la política de Paz Total desnuda el talante de cada uno de estos actores desde un punto de vista más de carácter político que de carácter criminal. Esto implica que, aunque pareciera un retroceso poner como protagonistas de la agenda a aquellos que se suponía habían salido del escenario a principios de la década de los 2000, la realidad es que muchos de estos personajes han hecho parte de procesos que carecen de justicia, resarcimiento, verdad, reparación y, sobre todo, no repetición”, dice él.



Según Salazar en ese orden de ideas, “en principio no se podría hablar aún de un avance como sociedad si se vuelven a tomar a los protagonistas de la guerra dentro de la discusión pública; excepto porque en esta oportunidad se habla en un contexto donde algunos de estos ya no tienen la relevancia dentro de las estructuras armadas residuales (como en el caso Mancuso), o porque sus estructuras armadas (caso Iván Márquez), pero siguen teniendo una relevancia en materia de transitar hacia la paz”.



“Por esta razón, creo que es un retroceso (más bien una inmovilidad) en el caso de los protagonistas que se tienen en cuenta en el diálogo; no obstante, es un avance en los términos del contexto, las metas y los objetivos que se persiguen como sociedad en este momento en materia de Paz Total”.



(Además: ¿Mancuso sacudiría mesa de diálogo de Eln con su versión contra negociador Lafaurie?)



Para Salazar, en el fondo, lo que no puede suceder es otorgar un sobredimensionamiento en la importancia que se da a estos interlocutores, sino en el impacto que puede generar involucrarlos en el proceso. “Si en definitiva no se ven avances, no sirven”, dice él.



Colombia, en conclusión, pareciera repetir, una y otra vez, dolorosas historias con protagonistas que mueren, resucitan y vuelven a morir.



No hay que olvidar que el 11 de julio de 2022 se informó que el campamento donde estaba Mordisco en el departamento de Caquetá fue atacado por el Ejército Nacional. Murieron, según las fuentes oficiales, Mordisco y diez de sus lugartenientes. Pasó el tiempo y "resucitó". Hoy también es uno de los protagonistas de la Paz Total.



POLÍTICA

Màs noticias en eltiempo.com