Salvatore Mancuso habló de supuesta petición para atentar contra Hugo Chávez en Venezuela

El exjefe paramilitar Salvatore Mancuso regresó recientemente a Colombia para tomar el rol como gestor de paz y actualmente se encuentra detenido en la cárcel La Picota, en Bogotá. Este 19 de marzo se publicó la primera entrevista que el ‘expara’ les da a los medios públicos.

Cabe recordar que el presidente Gustavo Petro señaló este martes que, “si se puede”, invitará a Mancuso a su oficina, en la Casa de Nariño.

"Si se puede, voy a invitar a Mancuso a mi oficina. Van a caer truenos y centellas. Le voy a proponer cerrar esa historia de la ‘cacería’ contra humildes campesinos. Un cordobés y otro cordobés, eso tiene que decirle algo al país", señaló el presidente Petro.

La mencionada entrevista fue realizada por Hollman Morris, subgerente del Sistema de Medios Públicos RTVC. En la charla, tocaron distintos temas relacionados a la violencia en Colombia, la paz, las autodefensas y el nombramiento como gestor de paz.

Nos pidieron que participáramos en un golpe de Estado y en el asesinato del presidente Chávez para esa época. Eso fue cierto

Dentro de las confesiones que hizo, Mancuso aceptó que hace años le propusieron a las autodefensas participar de un golpe de Estado en Venezuela y asesinar al entonces presidente Hugo Chávez. “Nos pidieron que participáramos en un golpe de Estado y en el asesinato del presidente Chávez para esa época. Eso fue cierto”, dijo Mancuso, aunque no mencionó más detalles.

También, agregó que ese era otro de los temas que había por contarle a la Jep: “Está dentro de las verdades contadas a la Jep, que habrá que contarle al país, al mundo, a Venezuela, en algún momento”.

El exjefe paramilitar también dijo que a las autodefensas les habían pedido atentar contra Gustavo Petro, por lo que destacó la disposición que ahora tienen el mandatario para encontrarse con él: “En algún momento nosotros íbamos a atentar contra la vida del señor presidente y hoy vamos a reunirnos, a darnos la mano, construir caminos de paz y reconciliación. Es un mensaje contundente para los actores del conflicto (…) El camino no puede seguir siendo la violencia”.

Dentro de la entrevista, también se refirió al expresidente Álvaro Uribe, quien ha criticado el regreso de Mancuso al país. “Uribe no es importante para mí, yo no vengo con el ánimo de venganza, de retaliación porque me extraditó (...) vine con el ánimo de pasar la página. Uribe no me interesa y creo que al país tampoco le interesa Uribe porque Uribe no fue un amigo de la paz", comentó el ‘expara’.

Además, se refirió a las negociaciones y posterior desmovilización de miembros de las Autodefensas en época del Gobierno de Uribe: “El presidente Álvaro Uribe, en representación del Estado, les falló a las AUC. Cinco mil desmovilizados de las Autodefensas han sido asesinados”, aseveró.

“Por supuesto que nos traicionó. Con el presidente Uribe se pactaron ciertas condiciones para avanzar en un proceso de paz, pero luego incumplió la palabra y nos extraditó”, señaló Mancuso, explicando que de ahí “se produjo el rearme. El Ejército Gaitanista es hijo legítimo de esos incumplimientos”.

También hizo énfasis en que “la Autodefensas o el paramilitarismo no nació con Uribe, ni con Pastrana, ni con Samper. Nació desde la época de Gaviria o un poquito antes”.

Sin embargo, señaló que “han tenido responsabilidad por omisión o por acción. Es imposible que yo pueda movilizar decenas de camiones cargados de hombres, llenos de fusiles, de armas, de ametralladoras y que las instituciones del Estado, el presidente o sus ministros no se den cuenta (…) No, nos movilizamos de la mano del Estado”.

Incluso, salpicó al exalto comisionado para la paz del Gobierno Uribe, Luis Carlos Restrepo, a quien responsabilizó de la muerte de Vicente Castaño: “De hecho uno de los pedidos de Vicente Castaño al gobierno de Uribe fue que, por favor, firmáramos los acuerdos a los que habíamos llegado, que existieran garantes de la comunidad internacional y organismos multilaterales (…) Lo que se dio fue lo contrario: fue asesinado, incluso desafortunadamente en las manos del mismo Estado; Luis Carlos Restrepo tuvo cierta responsabilidad en ello”.

Mi familia está feliz de verme, pero preocupada

En medio de la charla, que duró más de una hora, se le preguntó al ‘expara’ sobre su familia, tema con el que se mostró conmovido y solo dijo: “Mi familia está feliz de verme, pero preocupada”.

De igual modo, Mancuso se refirió a que se le haya querido negar la gestoría de paz y aseguró que no le están haciendo ningún indulto: “Creo que la vida nunca nos alcanzará para resarcir el daño, pero ante la justicia transicional que se creó después de nuestra desmovilización ya pagamos los compromisos que nos exigía la ley”.

“Yo pregunto, cuál indulto o cuál amnistía, si es que la pena máxima es ocho años y yo llevo 18 años. O que los delitos que cometí de lesa humanidad no los haya pagado, si ese fue el acuerdo que hicimos con el Gobierno. Si pagábamos 8 años, contábamos las verdades, reparábamos y todo lo hice”, agregó.

“Yo cometí errores y equivocaciones dentro de mi actuar en el conflicto armado, de lo que me arrepiento de corazón. Quiero pedirle nuevamente perdón de corazón a las víctimas, porque ningún ser humano tiene la potestad de quitarle la vida a otro ser humano (…) Siempre hay caminos distintos a la violencia, el Mancuso de hoy jamás hubiese participado de hechos de guerra”, puntualizó.

