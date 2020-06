Madres de Soacha no participarán en el Centro de Memoria Histórica

La fundación Madres de Falsos Positivos de Soacha y Bogotá (MAFAPO) renunció a participar de los proyectos del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) mientras Darío Acevedo sea el director.

La Fundación había aceptado participar en los programas del Centro de Memoria para construir la memoria histórica desde el 25 de julio de 2019. Durante el proceso, participaron en diferentes actividades y acordaron la realización de un libro que recogiera los testimonios de las madres víctimas de los crímenes de personas presentadas ilegítimamente como bajas en combate por agentes del Estado.



Sin embargo, MAFAPO considera que, dada la posición pública que ha tomado Darío Acevedo en la dirección del Centro Nacional de Memoria, “no le da garantías al derecho a la verdad de las víctimas en general y a las de nuestra organización en particular, por lo que definimos no continuar con el proceso”.



Asimismo, MAFAPO informó que la contratista Nancy Macías, designada por el CNMH para acompañarlas, ha contactado a algunas madres de la Fundación de manera individual para continuar el proceso que se había pactado con todas las integrantes, situación que ha generado problemas internos en la Fundación.



En este sentido, MAFAPO pidió que el CNMH les devuelva las entrevistas (audios y transcripciones) que se realizaron con las madres de Soacha y Bogotá dentro del proceso y aclararon que el Centro no está autorizado por ellas para utilizar esos documentos.



