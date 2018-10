'En un campamento del Eln, en Venezuela, negocio la liberación'

El exgobernador Luis Eduardo Ataya, padre de José Leonardo Ataya (32 años), secuestrado el pasado 28 de marzo en Arauca, asegura que su hijo está en poder del Eln, que es un secuestro extorsivo y que él ha tenido que ir a negociar su liberación en un campamento de esa guerrilla en Venezuela.

Según él, las autoridades locales y nacionales, incluido el presidente Iván Duque, tienen toda la información sobre este secuestro. Pero admite que no pueden ayudarle de manera eficiente pues solo pueden llegar hasta la línea fronteriza.



¿Cómo fue el secuestro?

Él iba en un carro aquí en Arauca, le salieron dos tipos en una moto, lo amenazaron y lo obligaron a irse con ellos y luego lo pasaron en una canoa para El Amparo (Venezuela).



¿A qué se dedicaba su hijo cuando lo secuestraron?



Era gerente de la Empresa Municipal de Servicios Públicos. No tenía amenazas.



¿Lo tienen secuestrado en Venezuela?

Desde que lo secuestraron lo tienen en Venezuela.

¿El Eln?

Si señor, porque incluso alias Pablito (comandante del frente Domingo Laín) reconoció el 9 de abril que lo tenían. Lo mismo que a Andrés Riaño, un contratista de Ecopetrol.



¿Le han mandado pruebas de superviviencia?

Si, tengo dos videos y unas cartas, en los que habla de su situación, nos pide que hagamos esfuerzos para liberarlo, que si es posible que lleguemos a un acuerdo con el grupo, porque este es un secuestro extorsivo.



¿Usted ha hablado con los captores de su hijo?

Si señor, yo he tenido que ir hasta un campamento de ellos en Venezuela para tratar de resolver esto.



¿Sus diálogo con con el Eln han sido Venezuela?

Si señor, yo he tenido que ir hasta El Nula (estado Apure). Allá he hablado con un hombre al que llaman comandante Bateman, que es el comandante del Eln en esta zona.



¿Y están avanzadas las negociaciones?

Yo creo que hay posibilidades, pienso que ya estamos en preacuerdo, así que confiando en Dios muy pronto vamos a tener la liberación de Leonardo.



¿Cuánto tendrá que pagar?

En ese aspecto prefiero mantener la reserva.



¿Y ha hablado con las autoridades venezolanas?

No, ellos están amparados por el Gobierno de Venezuela.



¿Y las autoridades colombianas pueden hacer algo?

No mucho, porque como están al otro lado de la frontera. De todas manera me están apoyando, tienen toda la información, tanto el Ejército, como la Policía y la Fiscalía y me están apoyando, pero hasta la orilla del río Arauca (frontera con Venezuela) pueden llegar.



El presidente Duque estuvo la semana pasada en Arauca ¿habló con él?

Él me mandó a llamar y nos reunimos. Estuvimos hablando del tema con la cúpula militar, ellos están enterados absolutamente de todo. Ellos me expresaron su apoyo moral, su solidaridad y el apoyo institucional, pero ya la cosas directas me toca esa hacerlas a mi personalmente



