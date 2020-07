La prohibición es el origen del fracaso de política antidrogas: Santos

"Regulación de drogas: ¿Salida viable a la problemática de drogas ilícitas en Colombia?", esa es la pregunta central de un webinar que se realizó por la organización Recon Colombia, en el que participó el expresidente Juan Manuel Santos y varios expertos en la materia.

Este espacio tiene como objetivo crear un espacio de diálogo, de diferentes visiones sobre los elementos positivos y negativos frente a una propuesta de regulación de drogas como una política alternativa para hacerle frente a las problemáticas socioeconómicas y de conflicto derivadas de las drogas ilícitas en Colombia.



“Al mercado hay que regularlo, esa regulación es la que nos va a permitir quitarle la plata maldita al narcotráfico”, expresó el expresidente Santos.



Para sostener esta posición, el exmandatario argumentó que “la evidencia demuestra que la mano dura en la lucha contra las drogas ha sido un discurso efectivo, popular, pero el origen del fracaso, la prohibición es el origen del fracaso de la política antidrogas”.



De acuerdo con Santos, esto queda demostrado con el hecho de que, según explicó, Estados Unidos tuvo el mayor número de muertes como consecuencia del consumo de drogas, lo que demuestra “el fracaso de la estrategia de lucha contra las drogas”.



“Nosotros hemos seguido la regla internacional de la lucha antidrogas, todas las recomendaciones que han salido de Naciones Unidas y Colombia las ha seguido al pie de la letra, con un costo altísimo y sin embargo seguimos siendo los primeros productores y exportadores de coca a los mercados internacionales”, aseguró el exmandatario y también Nobel de Paz.



Durante el webinar, Santos contó que como ministro de Defensa (entre 2006 y 2009) fue la persona que más asperjo hectáreas de coca y aun así eso no disminuyó la resiembra. Lo único que ha funcionado, según el expresidente, es darles alternativas a los campesinos para que haya sustitución de cultivos ilícitos.

“Desafortunadamente últimamente esa sustitución se ha disminuido, se le han disminuido los recursos, se está pensando nuevamente en la aspersión”, dijo Santos.



En el evento también participó el expresidente de Costa Rica José María Figueres, quien defendió la regulación de las drogas, pues por ejemplo en el caso del cannabis medicinal puede ser una alternativa de desarrollo especialmente para los países de este continente.



“El camino actual no nos ha dado más que miseria, hambre y explotación”, manifestó Figueres.



En este punto coincidió el exsenador Juan Manuel Galán, autor del proyecto que regula el uso terapéutico del cannabis.



“El enfoque que no debe ser contra las drogas sino contra el uso y el abuso de las drogas, debemos dedicarnos es a analizar qué es lo que le ocurre al ser humano a tener consumo problemático de estas sustancias”, manifestó Galán.



En el webinar también participan Raquel Peyraube, miembro de la Junta Directiva de la International Association for Cannabinoid Medicines; Alejandro Gaviria, rector de la Universidad de los Andes y Ex-Ministro de Salud; Paola Cubillos, médico Colombo-Canadiense miembro de la Junta de la Asociación Médica Colombiana de Cannabis Medicinal; Andrés López, exdirector del Fondo Nacional de Estupefacientes; Luz Faice Chamizo, Emprendedora Social de INCOLCA, Industria Colombiana de Cañamo de Corinto, Cauca; Pablo Zuleta, Director del Área de Consumo de Drogas, Salud Pública y educación del CESED, Universidad de los Andes; Diego García-Devis Director Política de Drogas en América Latina en Open Society Foundations y Natalia Tangarife , Emprendedora Social de Cultivando Esperanza en Pereira, Risaralda.

