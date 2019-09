‘Es mejor un mal acuerdo que una buena guerra’: Lozada

Aunque comparten algunos de los argumentos de la disidencia liderada por ‘Iván Márquez’ y que se conoció esta semana, el partido Farc ha manifestado su total desacuerdo con la decisión de rearmarse.



El senador Carlos Antonio Lozada, uno de los principales líderes del movimiento político, afirmó que por más defectos que tenga el acuerdo, “es el mejor que tenemos” y que su implementación debe ser el resultado de que “la inmensa mayoría” de la población “entienda” que el verdadero acuerdo para lograr la paz debe ser entre la sociedad colombiana.

¿Cómo será ahora la posición del partido Farc frente al grupo disidente liderado por ‘Iván Márquez’?

Hemos dicho que nos parece una declaración totalmente desconectada de la realidad, algo delirante, porque no consulta el momento político. Nos parece que argumentar un alzamiento armado sobre la base de los incumplimientos del acuerdo, que son ciertos y reales, no tiene ningún asidero. Si algo ha demostrado el tiempo transcurrido, es que va creciendo el apoyo de la gente a la paz. Nos parece que, contradictoriamente a ese manifiesto, terminan es haciéndole el juego a esa extrema derecha que estaba deseosa del escenario de la guerra.



¿Qué pudo haber motivado a ‘Márquez’ y los demás guerrilleros disidentes?

De tiempo atrás teníamos diferencias en el partido respecto al tema de la implementación, que, además, son normales en cualquier colectividad. Siempre hemos creído que esa posición de estarnos quejando del incumplimiento de alguna manera reflejaría cierta ingenuidad. Ellos lo ven de otra forma. Siguen creyendo, según lo que han expresado, que se puede imponer por la vía de las armas, y eso es algo que, creemos, está fuera de lugar.



¿Se imaginaron que esto pasaría?

Decíamos que era una posibilidad. No le atribuíamos que fuera a ser algo definitivo, pero sí pensamos que ojalá no fueran a tomar ese camino, porque terminarían logrando el efecto contrario a lo que buscan.



¿Al partido Farc le sorprendió la presencia de algunos de los presentes en el video con ‘Márquez’?



No. Los más destacados son cuadros que hacían parte del Consejo Nacional de los Comunes, es decir, la dirección nacional del partido, y habían abandonado sus responsabilidades, así que ya teníamos la certeza de que ellos eran los que no estaban comprometidos de lleno con las tareas de la implementación.



¿Qué dice el partido Farc sobre el supuesto papel de Venezuela en este caso?

Creemos que es un error gravísimo del Presidente seguir insistiendo en esos argumentos. El problema de las guerrillas en Colombia, del narcotráfico, del paramilitarismo son fenómenos que no tuvieron origen allá. Nosotros tuvimos presencia allí hace, por lo menos, cuarenta años. Pasábamos de un lado al otro de la frontera, lo que no significa que los gobiernos venezolanos de ese momento protegieran a las Farc o al Eln. Lo que vemos es una utilización mediática, de propaganda política, para atacar a un gobierno.

"Sabemos que es una etapa difícil, pero tenemos experiencia. No somos esa clase de personas que están en política para tratar de conseguir privilegios personales"

En el manifiesto parece haber una crítica a cómo se implementó la justicia transicional. ¿El partido siente que se cambió el esquema?



Sí, claro. Es que la alteración de una coma de por sí es un golpe muy complicado, porque esto fue un acuerdo firmado luego de una confrontación de medio siglo. En el acuerdo está empeñada la palabra nuestra, pero también la del Estado. Ese acuerdo, a su paso por el Congreso, fue modificado, y también en las cortes, algo que para nosotros es incomprensible.



¿Es decir que ustedes comparten los argumentos de ‘Márquez’, pero no la decisión de rearmarse?



Correcto. La discusión que hemos mantenido con ellos no es respecto de los incumplimientos, sino de cómo enfrentar lo que llamamos la disputa por la implementación. Ellos consideran que todavía debe acudirse a la lucha armada, que no compartimos. Creemos que aquí, de lo que se trata es de conformar una fuerza social y política que logre, desde la institucionalidad, hacerle entender a la inmensa mayoría de la población que este no es un acuerdo entre el Estado y las Farc, sino de la sociedad colombiana para que cerremos un conflicto de más de medio siglo.



Algunas personas en las calles dicen que esta es la demostración del fracaso del proceso de paz, ¿qué responder?



Que, como toda obra humana, seguramente pudo ser mejor, pero es lo que tenemos. Es mejor un mal acuerdo que una buena guerra.



¿Hasta dónde se ve afectado el partido con esta disidencia?

Creo que nos tropezamos con un escollo en este difícil camino de la implementación. A veces, uno cree que ya pasó lo más duro, y se siguen atravesando obstáculos. Lo importante es la decisión de la dirección y de la mayoría de la militancia nuestra de salir y ponerles el pecho a estas dificultades.



