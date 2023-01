La decisión, conocida al mediodía de este viernes, de la Fiscalía General de la Nación de negar la solicitud que del Gobierno Nacional de levantar las órdenes de captura a varios jefes de bandas criminales para que participaran en el proceso de la paz total que propone el presidente Gustavo Petro cierra una semana crucial en este tema.

La decisión del ente acusador se suma a otros hechos independientes de la justicia que se produjeron con argumentos distintos pero que le suman ruido al tema.



En efecto, este jueves la juez 28 de conocimiento rechazó la libertad de tres jóvenes, con el argumento de que no tiene competencia para concederla, detenidos por presuntamente participar en actos vandálicos en las protestas del paro nacional del 2021. Los jóvenes son Daniel Fernando Ruiz, Luidiar Felipe Camacho y Steven Guevara Vega, quienes fueron designados como voceros de paz por el Gobierno.



Entre tanto, en la Colombia que sufre los rigores de la violencia ésta campea a sus anchas. También este jueves se informó que las disidencias de las Farc serían las autoras del secuestro del soldado Luis Domingo Morelos, en Santa Rosa, Bolívar.



El martes, había trascendido que otra facción de las disidencias plagiaron al sargento Juan Gabriel Chachinoy en El Tambo, Cauca. Mientras tanto en Arauca la confrontación entre las disidencias y miembros del Ejército de Liberación Nacional, Eln, dejaba al menos 10 muertos.



Human Rights Watch (HRW) aseguró el jueves que la violencia en Colombia ha adoptado nuevas formas y los abusos por parte de grupos armados han aumentado en zonas remotas en los últimos años hasta el punto en que este 2022 el país volvió a niveles de violencia "similares" a los previos al proceso de paz.



En medio de semejante situación, los actores armados ilegales sacan provecho para posicionarse. Así, por ejemplo, Antonio García, uno de los jefes del Eln, elevó la voz y ya llegó al extremo de decir que su organización se siente víctima del gobierno de Gustavo Petro. Los pájaros tirándoles a las escopetas.



¿Cómo salir de esta situación tan dramática? Los analistas consideran que la política de paz total del Gobierno es tan bien intencionada como ambiciosa.



Jorge Restrepo, docente universitario y director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (CERAC), asegura que, pese a la situación, "es imperativo que el Gobierno Nacional persista en la política de 'paz total' ".



"Persistir en la política de 'paz total' es un imperativo moral y político, pero para que sea exitosa, dada la multiplicidad de conflictos armados, requiere contar con una estrategia de negociación con reglas, que la autoridad negociadora sea respetada por los funcionarios de Gobierno (incluyendo a la Fuerza Pública), que exista el soporte legal a los incentivos para el sometimiento de los grupos criminales con los que no se negocie, construir la suficiente confianza con las contrapartes y haber hecho explícita la política de paz, en concordancia con la política criminal, antinarcóticos y de seguridad", dice Restrepo.



La multiplicidad de actores existentes con intereses tan disimiles obligan al Estado a replantear también la forma en que se ha emprendido la paz total.



¿Puede Danilo Rueda, alto comisionado para la Paz, en solitario poner sobre sus hombros semejante desafío?



Desde su posición, ¿cómo ven ustedes el trabajo de Danilo Rueda, alto comisionado de Paz? le preguntó EL TIEMPO a Luis Mariano Montemayor, nuncio Apostólico en Colombia, hace un par de semanas, ante las críticas de analistas que incluso lo califican de ingenuo cuando él les dice a organizaciones de este calibre que, por favor, dejen de disparar...



"No creo que sea ingenuo, tal vez es entusiasta, tal vez va demasiado rápido, pero también es cierto que él está urgido de mostrar resultados por las necesidades políticas. En algún momento creo que debe empezar a soltar cosas, porque humanamente no puede estar al frente de tantas cosas", dijo el prelado.



Es fundamental también mejorar la metodología para transmitir la información de lo que se habla en la mesa y se cuenta en la Casa de Nariño y viceversa.



"Parece inverosímil lo ocurrido con el Eln. Hay todavía un punto ciego. ¿Qué pasó en los entretelones de la negociación para que la guerrilla desmintiera al Gobierno? Es probable que el Gobierno sintiera que estaba frente a una negociación fácil. Que su orientación ideológica convertiría la mesa en pan comido. De hecho, Otty Patiño, en una declaración, dijo que la negociación no era propiamente entre antagonistas", comentó Humberto de la Calle, el hombre que lideró un equipo que logró que las Farc entregaran 13.000 armas y se convirtieran en un partido político.



"Queda claro que los anuncios unilaterales no consolidados en la mesa constituyen un riesgo enorme y una fuente de desconfianza. El Gobierno debe unificar su vocería de manera rigurosa. Definir de manera indiscutible quiénes deben estar involucrados en las decisiones. Alucinante que Otty no supo del decreto", agregó el ahora senador.



En un artículo, publicado a mediados de diciembre en el portal Razón Pública, el confundador e investigador de la Fundación Conflict Responses, Kyle Johnson, analizaba las dificultades que tenía esta ambiciosa propuesta del presidente Petro que hoy cobran vigencia.



En este, ponía de presente un hecho sobre el que otros observadores también han llamado la atención:



"Falta una política de seguridad. No hay ningún 'garrote' para presionar a los grupos armados y criminales para que negocien de verdad", dijo Johnson. "Como hemos dicho incontables analistas en numerosos espacios, no existe una política de seguridad, mucho menos una vinculada a la 'paz total'. El Gobierno dice que la viene trabajando, pero, mientras no se concrete, se mantendrá el desbalance entre garrote y zanahoria".



Esta semana quedó en evidencia que el Gobierno Nacional debe afinar todos los mecanismos con las herramientas existentes para llevar a buen puerto una de las políticas públicas que más obsesionan al presidente Petro.





POLÍTICA