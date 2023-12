Los retos que tendrá Otty Patiño como comisionado para enderezar la ‘paz total’

Con la llegada de Otty Patiño a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, en reemplazo del cuestionado Danilo Rueda, el Gobierno busca darle un nuevo aire a la ‘paz total’, política que sufrió un duro revés luego del secuestro de Luis Manuel Díaz por parte del Eln –a pocos días del inicio de la quinta ronda de diálogos– y que hoy no solo no tiene un marco jurídico para el sometimiento de grupos sin carácter político, sino que la Corte Constitucional, tras resolver varias demandas, le puso límites.



Entre los primeros retos que tendrá el nuevo funcionario destacan las mencionadas negociaciones con el Eln y el de echar a andar definitivamente el proceso que se adelanta con el ‘Estado Mayor Central’, el cual ha estado lleno de tropiezos desde que se anunció la negociación.



Con respecto al primer grupo, con el cual el Gobierno sostiene una mesa desde noviembre del año pasado, el gran desafío pasa por lograr un acuerdo en torno al cese del secuestro, asunto que es prioridad para la delegación que lidera Patiño.



En la mesa, Patiño seguirá oficiando como principal delegado del Gobierno, por lo que será responsable directo de los avances de la negociación. Sin embargo, todo indica que no será una tarea sencilla. Pese a la presión de distintos sectores y del mismo presidente Gustavo Petro, esa guerrilla no solo le ha puesto trabas a la discusión –sostienen que la mesa debe seguir la agenda pactada–, sino que además niegan los secuestros y utilizan eufemismos como toma de prisioneros y retenciones para referirse a este delito.



Andrés Felipe Ortega, profesor de Ciencias Políticas de la Javeriana y analista en temas de paz, confía en que, al ocupar los dos puestos más importantes en esa negociación, tendrá margen de maniobra para conversar y ponerle fin a este flagelo.



“Otty Patiño es una persona que estuvo en procesos de paz pasados, que ha escrito sobre el tema, y que tiene un bagaje más amplio que le va a permitir tener una perspectiva mayor. No creo que sea un cambio de enfoque, no va a priorizar una mesa sobre la otra, pero sí creo que puede poner orden en la casa”, señaló el experto.



El 16 de octubre se instaló la mesa con el Emc en la región del Catatumbo. Foto: Oswaldo Paez. Oficina del Alto Comisionado para la Paz

El panorama para el nuevo comisionado es aún más complejo en la negociación con el ‘Estado Mayor Central’ (‘Emc’), disidencias de las Farc de ‘Iván Mordisco’. Desde que arrancó el proceso de paz el 16 de octubre en Tibú –en medio de tensión y reclamos entre las partes–, no se conocen avances reales más allá de la declaratoria del cese del fuego y de una serie de encuentros que han tenido lugar en Popayán durante las últimas semanas, y en donde, según fuentes en la mesa consultadas por EL TIEMPO, “dos subcomisiones revisan los compromisos adquiridos”.



Los expertos consideran que es aquí en donde habrá mayores desafíos, sobre todo si se tiene en cuenta el cambio en el rumbo que podría tener la negociación con la designación de Óscar Ojeda, conocido como Leopoldo Durán, como jefe de la delegación del ‘Emc’. ‘Duran’ es miembro del bloque Jorge Suárez Briceño y en más de una ocasión ha expresado su desconfianza frente al Estado colombiano. De hecho, fue uno de los guerrilleros que instó a la comunidad de Tibú a exigir un cese del fuego inmediato al Gobierno durante el fallido intento de instalación del 8 de octubre.



Si bien en este caso la negociación depende de Camilo González Posso, tendrá que ser Patiño quien marque el ritmo, al menos en teoría, algo que para algunos analistas no es tan claro.



“Falta ver si cuenta con la firmeza y las habilidades negociadoras necesarias. No es claro si goza de autonomía y confianza plenas por parte del Presidente, teniendo en cuenta que en diciembre del año pasado Petro anunció un cese bilateral del fuego con varios grupos armados y Patiño tuvo que desmentirlo, diciendo que era solo una propuesta”, dijo Nubia Rojas, experta en temas de paz.



La cuestión jurídica



Además de las negociaciones, tendrá que trabajar junto con el Congreso para presentar una ley de sometimiento que le dé una base jurídica a los acercamientos que hizo Danilo Rueda con grupos como ‘el clan del Golfo’, las Autodefensas de la Sierra o las bandas en Medellín, Quibdó y Buenaventura; esto, luego de que la Corte estableció límites en ese sentido para la Ley 2272 de 2022.



El alto tribunal señaló que los términos de sometimiento deben ser definidos por una ley (y no por el Gobierno), tema en el que la bancada oficialista no ha avanzado pese a tener una ponencia lista para su radicación.



Otra opción para destrabar los acercamientos es un proyecto de ley que preparan desde la oposición y que, según el excomisionado Rueda, no ven con malos ojos desde el Gobierno. “Lo que conocemos lo compartimos casi en su totalidad porque corresponde al respeto de las víctimas, a la caracterización de grupos armados, respeta la constitución y los asuntos del código de procedimiento penal”, le dijo Rueda a este diario antes de irse del cargo.



Finalmente, Juan Manuel Torres, coordinador de oficina regional de Pares, considera que, al margen de las negociaciones, Otty tendrá otro reto más: descongestionar la oficina de paz y poder delegar funciones.



“La oficina acumula muchas funciones de implementación y negociación. Danilo quería abordar lo técnico, ser negociador, coordinar los acercamientos en una oficina que se ha quedado pequeña para tantas labores. Entonces, tendrá que hacer una reorganización a los equipos”, concluyó.

REDACCIÓN POLÍTICA

