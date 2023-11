Los retos de Otty Patiño al frente de la ‘paz total’ tras ser nombrado comisionado

En momentos en que la ‘paz total’ parecía naufragar –pausa con el Eln, ataques de las disidencias, incertidumbre con el ‘clan del Golfo’, tensión en Buenaventura entre las pandillas–, el presidente Gustavo Petro sorprendió en la tarde de este miércoles y decidió retirarle la confianza a uno de los funcionarios más cercanos: Danilo Rueda, su alto comisionado para la paz.



En efecto, el jefe del Estado anunció desde su cuenta de X la salida de Rueda del cargo y la llegada de Otty Patiño, quien desde este miércoles deja de ser el jefe de la delegación de Gobierno en el proceso con el Eln.



La noticia se da en medio de la incertidumbre que hay en el proceso de negociación con el Ejército de Liberación Nacional tras el secuestro de Luis Manuel Díaz, y días después de haberse informado sobre la reanudación de la mesa con el ‘Estado Mayor Central’, disidencias de ‘Iván Mordisco’.



“Los procesos hacia la paz del país serán dirigidos por Otty Patiño, agradezco a Danilo (Rueda) todo su inmenso esfuerzo”, escribió el primer mandatario.



Rueda había estado a cargo de los procesos de negociación que adelanta el Gobierno en el marco de la política de ‘paz total’ desde que Petro asumió la presidencia, en agosto del 2022, y desde ese entonces fue blanco de críticas por su gestión. Incluso desde antes, por sus visitas a la cárcel La Picota durante la campaña presidencial.

El cese del fuego con el Eln que la guerrilla desmintió, la falta de mecanismos de verificación en las treguas con las disidencias y la instalación de espacios de conversación con bandas y grupos sin carácter político, aun cuando no existe marco para su sometimiento, son solo algunos de los cuestionamientos que recibió y que, incluso, lo llevaron a varios debates de control político en el Congreso.



Si bien no se conocen los detalles sobre su salida, lo cierto es que fuentes le confirmaron a EL TIEMPO que la decisión fue del presidente Petro y que ya estaba tomada desde el martes.



“Es una suma de circunstancias. Venimos de una crisis acumulada en la política de ‘paz total’, que responde al aumento de la violencia. Además, es evidente que a Danilo Rueda lo tumba querer abarcar mucho; quería hacer lo técnico, pero también quería ser el negociador y estar al frente de la implementación”, opinó Juan Manuel Torres, coordinador de la oficina regional de Pares.



Una visión similar tiene Andrés Felipe Ortega, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Javeriana, quien agrega un elemento adicional y es el no haber sido capaz de articular la política de paz y de seguridad en terreno.



“Eso es consecuencia de no estar preparado para el cargo y de no contar metodologías claras. Es una persona que desgastó muy rápido su capital político. Seguramente hizo un trabajo invisible que no vemos en otros procesos, pero da la impresión de que era una persona sin mucha claridad”, dijo.



¿Pero qué busca el presidente Petro al nombrar a Patiño en el cargo? El actual jefe negociador con el Eln está vinculado al Gobierno desde noviembre del año pasado, cuando se restablecieron los diálogos con esa guerrilla. Desde ese momento hasta antes del secuestro del padre del futbolista Luis Díaz, era la mesa más consolidada y la de mayor avance –actualmente va para el quinto ciclo–, por lo que rápidamente se convirtió en la piedra angular de la ‘paz total’.



“Otty Patiño puede jugar un papel muy importante, pero si no logra cambiar o reformular y hacer un proceso de reingeniería al cascarón institucional de la Oficina del Alto Comisionado, sus esfuerzos pueden perderse no solo en la maraña burocrática, sino en la necesidad de atender varios frentes. El escenario es bueno, pero si no organiza el trabajo administrativo, suelta responsabilidades y busca sacar adelante la ley de sometimiento, puede estar perdiendo el tiempo”, señaló el analista política Jairo Libreros.



No es claro qué papel empezará a jugar Patiño en esa negociación ahora que tendrá otras responsabilidades –acercamientos con las disidencias de ‘Iván Márquez’, el ‘clan del Golfo’ y las autodefensas de la Sierra, además de las mesas urbanas de Quibdó, Chocó y Buenaventura–, lo que sí parece evidente es que el Presidente busca darle un nuevo rumbo a la política de paz.



“Es una persona más curtida en procesos de negociación, que tiene una perspectiva histórica del conflicto y que deja de lado esa visión más activista, que muchos no consideran la adecuada para esta responsabilidad”, agregó Torres.



En casi catorce meses del gobierno Petro, Rueda llegó a iniciar y sostener ocho procesos de negociación con distintos grupos armados ilegales. Sus resultados, al menos para buena parte del país, son poco tangibles.



¿Quién es Otty Patiño?

José Otty Patiño Hormaza, quien fue hasta este miércoles el jefe de la delegación del Gobierno en la mesa de negociación con el Eln, es uno de los fundadores del extinto M-19. En medio del proceso de negociación con el gobierno de Virgilio Barco a finales de los años 80, fue nombrado vocero de ese grupo y miembro del equipo negociador. Se incorporó a la vida civil a principios de los años, 90 tras la firma del acuerdo de paz.



Luego de su paso por la guerrilla, fue miembro de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, como miembro de la Comisión Primera que discutió el tema de derechos y garantías. Es, además, profesional en Estudios Políticos y Resolución de Conflictos, Análisis y gestión de políticas públicas de la Universidad del Valle y, según resalta el Gobierno en un comunicado, “tiene 35 años de experiencia en la construcción de procesos de paz”.



Asimismo, se desempeñó como cofundador del Observatorio para la Paz. Allí, según Presidencia, coordinó el programa Inteligencia para la Paz durante 8 años (1998-2006) y después fue director del Observatorio de Culturas de Bogotá, entre 2006 y 2015. Desde el restablecimiento de los diálogos con el Ejército de Liberación Nacional (Eln), en noviembre del año pasado, fungió como principal delegado del Gobierno en la mesa.



Bajo su liderazgo, se firmaron más de 11 acuerdos entre ambas partes, incluido el del cese del fuego bilateral de 180 días –hoy vigente–, el correspondiente a la creación del mecanismo de monitoreo y verificación de la tregua y uno con relación a la creación del Comité Nacional de Participación, instancia temporal de la negociación.

REDACCIÓN POLÍTICA

