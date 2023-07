Nuevamente, el gobierno de Gustavo Petro buscará sentarse a una mesa de negociación con las disidencias de las extintas Farc ‘Estado Mayor Central’. Hacia las 9 de la noche del sábado, el país conoció un comunicado conjunto entre el Ejecutivo, representado por el comisionado Danilo Rueda, y el grupo comandado por ‘Iván Mordisco’ en el que se informó el acuerdo para la instalación de este espacio de diálogos y la búsqueda de un cese del fuego bilateral.



El anuncio se dio luego de que en las últimas dos semanas se retomaron los acercamientos de paz entre el Estado colombiano y el grupo al margen de la ley. Estos habían quedado en el aire en mayo pasado, cuando se anunció el fin del cese del fuego bilateral por causa del reclutamiento forzado y el asesinato de cuatro menores de edad indígenas en Putumayo.



El comunicado conocido este fin de semana apenas tiene una página y deja claro el “acuerdo para instalar una mesa de diálogos de paz” en la que desde la misma instalación se buscará discutir y aprobar “el cese del fuego bilateral y temporal de carácter nacional”.

Danilo Rueda, comisionado de Paz. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

Además, se establece una fase preliminar de la mesa en la que se harán ajustes del protocolo del cese del fuego, incluyendo temas de protección de las comunidades y de verificación del cumplimiento de este. Asimismo, se busca que de este espacio salga una preagenda que sirva de guía para la mesa de diálogos. También se acordó la instalación de un “equipo nacional de generación de confianza y resolución de contingencias”.



Una particularidad es que hay dos versiones firmadas del mismo comunicado. La primera está fechada el 7 de julio, y la segunda es de un día después. El texto en su mayoría es el mismo. Sin embargo, hay dos puntos que no se incluyeron en la versión más reciente, que fue publicada y difundida en las redes sociales del Alto Comisionado de Paz.



Los dos apartados que no aparecen en la versión final del documento hacen referencia a la “metodología de la mesa itinerante” y a los mecanismos de la participación de la sociedad civil”. Al pedir una explicación con respecto al cambio de un documento al otro, puesto que ambos están firmados, en la Oficina del Alto Comisionado explicaron que simplemente se trataría de unas “precisiones”. “No cambia nada sustancial, son detalles que no quedaron de la primera versión”, aclararon en el despacho del comisionado Danilo Rueda.



El comunicado dado a conocer este fin de semana no da detalles de fechas para la instalación de la mesa de negociación. Por otro lado, este domingo se conoció un comunicado del comisionado en el que recuerda que “una exigencia principal en ese proceso es el respeto a la vida y a las libertades de los firmantes de paz”. Esto tras el asesinato del firmante Rigoberto Mendoza Ospina, que habría sido cometido por las disidencias.



Acerca del anuncio de este sábado, expertos han destacado la importancia de lo acordado, sobre todo en la línea del cese del fuego. Laura Bonilla, subdirectora de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), calificó de “extremadamente importante” lo alcanzado, puesto que “la tregua con el Eln dependía de que se iniciara el proceso con el ‘Estado Mayor Central’ ”. Esta señaló que en los últimos días se han reportado hechos de violencias entre ambos grupos, y “si uno paraba las acciones armadas y el otro no, esto no funcionaba”. A esto agregó: “Uno de los grandes retos con el Eln es que avanzara el otro diálogo. La tensión podía jugar de forma negativa”.

Alias Iván Mordisco, comandante del llamado 'Estado Mayor Central'. Foto: 16/04/2023. Foto: Ernesto Guzmán. EFE

“Es la posibilidad real de que la ‘paz total’ asuma un buen camino”, añadió Bonilla, cuya tesis fue compartida por el investigador del conflicto Jorge Mantilla. “Hasta el momento, los acercamiento del ‘Estado Mayor’ no habían pasado de anuncios”, dijo el experto, que calificó los anuncios como un impulso a la ‘paz total’, que por el momento no tenía más que mostrar que lo avanzado con el Eln.



Tanto Bonilla como Mantilla coincidieron en que los retos vienen por el lado de las estructuras de este grupo disidente. En cuanto a la subdirectora de Pares, mencionó que este grupo “tiene mandos muy jóvenes e inexpertos. Toca hacer una pedagogía en la mesa de negociación”. Esto incluiría hacerles saber los temas básicos del Derecho Internacional Humanitario y la necesidad de que el acuerdo se rija en estas líneas.

En cuanto a Mantilla, este señaló que el ‘Estado Mayor Central’ nace como una confederación de pequeños frentes que para mostrar fuerza se unieron y que estos diálogos ponen a prueba si hay verdadera jerarquía y sintonía en cuanto a las intenciones de paz en todos estos. “Hay que encontrar una agenda propia a la estructura de este grupo”, dijo el experto.

El camino a la mesa

Desde que el presidente Gustavo Petro hizo su llamado a la ‘paz total’, el ‘Estado Mayor Central’ fue uno de los primeros en expresar sus intenciones de dialogar. El 17 de septiembre de 2022 se informó a la opinión pública de una reunión exploratoria en Caquetá entre el comisionado de Paz, Danilo Rueda, y un vocero del ‘Estado Mayor Central’ en la cual se acordó un “acercamiento para valorar la posibilidad de iniciar diálogos”. El 31 de diciembre, pocas horas antes del año nuevo, el presidente Petro sorprendió al país con la noticia de que declaraba el cese del fuego con varios de los grupos vinculados a la ‘paz total’, entre estos la disidencia de ‘Mordisco’.



Durante el primer semestre de 2023 se dieron pasos y se sortearon debates jurídicos para la instalación de una mesa de negociación, que incluso fue anunciada por el presidente el 13 de marzo a través de un trino. Se esperaba que se instalara el 16 de mayo, pero fue aplazada por unos detalles leves. No obstante, la masacre de cuatro menores indígenas a manos de este grupo, el 22 de mayo, puso en suspenso los acercamientos de paz. Apenas este sábado se confirmó que seguían y que su objetivo es una mesa de diálogo que se instalará pronto.



