Los proyectos que dejaron tirados los líderes ausentes de la Farc

Los excomandantes de las Farc cuyo paradero se desconoce -más allá del caso de Iván Márquez, exjefe negociador de la antigua insurgencia en La Habana y el segundo de esa organización, y Fabián Ramírez, quien también viajó a Cuba para los diálogos y al igual que Márquez tenía tareas a nivel nacional en la implementación- eran responsables de tareas a nivel territorial claves para el éxito del proceso de paz.

Aunque en total estaban nueve líderes ausentes, al menos siete de ellos estaban a cargo, en seis sitios, de 1.500 excombatientes, quienes ahora, sin ellos igual siguen adelantando 40 proyectos productivos. Esa cifra la señaló la misión de la ONU, que verifica el punto del acuerdo de paz sobre la reincorporación a la vida civil de los exguerrilleros.



El equipo verificador señaló que ellos estaban incumpliendo sus obligaciones del acuerdo de paz en cuanto a sacar adelante la reincorporación de los exguerrilleros que tenían a cargo. Esos líderes ausentes eran responsables, a diferencia de Márquez y Ramírez, de sitios particulares donde hoy los exinsurgentes adelantan su paso a la vida civil.



Ramírez reapareció ya con una carta en la que dijo que seguía comprometido con el proceso, y señaló que estaba movilizando por varias poblaciones de Caquetá. De 'Romaña' se conoció una carta, en la que también dijo que seguía con el proceso de paz, pero no se sabe aún donde está.



El ‘Paisa’ era responsable en Miravalle, San Vicente del Caguán, Caquetá; ‘Romaña’, en El Diamante, en Uribe, Meta; el ‘Zarco Aldinever’ y ‘Enrique Marulanda’, en Mesetas, Meta; ‘Iván Alí’, en Colinas, y ‘Albeiro Córdoba’, en Charras –ambos, sitios de reincorporación en Guaviare– y ‘Manuel Político’, de Pradera, Putumayo.



La cifra de exguerrilleros que tenían a cargo es considerable, si se tiene en cuenta que los últimos reportes, incluido el mismo que la misión de verificación hizo a mitad de año al Consejo de Seguridad de la ONU, en todos eso sitios, denominados Espacios de Capacitación y Reincorporación, permanecen unos 4.000 excombatientes de los cerca de 7.500 que ingresaron a ellos, inicialmente, para dejar las armas.



Otros excombatientes que han salido de esos Espacios se han dirigido, informó también la ONU hacia nuevos puntos de agrupamiento, como es el caso de El Diamante, a cargo en los últimos meses de ‘Romaña’, quien también estuvo en La Habana y es uno de los jefes que ahora mismo nadie, ni la Farc, sabe en dónde está.



En esos puntos hay activas cooperativas, de esas 70 que propusieron exintegrantes de las Farc para su reincorporación colectiva, en los sitios liderados por el 'paisa', 'Romaña' e 'Iván Alí'. Tienen proyectos productivos que van desde memoria histórica y ecoturismo hasta para exportar peces a gran escala y verdaderas empresas agrícolas.



Esto es lo que viene pasando con los excombatientes y los proyectos que abandonaron en las zonas cada uno de los exjefes guerrilleros ausentes.

1. Las nuevas ‘empresas’ del ‘paisa’ abandonadas en Miravalle

Javier Navarro, coronel de la Policía, en una época estaba pendiente de la seguridad del ‘Paisa’, exjefe de la columna ‘Teófilo Forero’. Foto: Farc

Hernán Darío Velásquez, conocido durante el conflicto como el ‘paisa’, lideraba la reincorporación de 94 excombatientes en Miravalle, San Vicente del Caguán, Caquetá. Hace poco más de un año 147 antiguos miembros de las Farc adelantaban su reincorporación en la zona.



Los exguerrilleros que permanecen allí hicieron parte de la antigua Columna Teófilo Forero, que lideró ese mismo excomandante guerrillero y que es responsable, entre otros hechos atroces, del carro bomba en el Club El Nogal de Bogotá.



En esa zona de reincorporación, ubicada en esa vereda ubicada a dos horas y media del casco urbano de San Vicente y atravesada por el río Pato, se adelantan tres grandes proyectos productivos que hasta hace poco contaban con la dirección del ‘Paisa’.



El primero es un proyecto de Ecoturismo, que con el nombre Caguán Expeditions cuenta con la participación activa de 17 excombatientes, cinco de estos, mujeres que se venían capacitando con el viceministerio de Turismo, y otros seis exguerrilleros que están en proceso de certificarse como guías de rafting. La idea que tienen, y que cuenta con la ayuda del sector privado, es ofrecer canotaje, senderismo y avistamiento de fauna, entre otros.

Unos 6 excombatientes de la zona que lideraba el 'Paisa' se están entrenando como guías de Rafting por el río Pato. Foto: Misión de la ONU en Colombia



El segundo proyecto es el de piscicultura en el que los excombatientes trabajan hace más de un año, casi que con la misma disciplina que el ‘Paisa’ impuso a sus hombres en tiempos de guerra, como lo reportó EL TIEMPO en la última visita que hizo al lugar en noviembre pasado.



Se trata de un ambicioso cultivo de cachama, en el que están involucrados 52 personas, incluyendo gente de la comunidad, y bajo el cual se planea exportar 160.000 peces cada seis meses y para eso construían 20 pozos, cada uno con capacidad para 8.000 animales. En este, el apoyo es netamente gubernamental.



El tercer proyecto es una granja. En este participan 68 exguerrilleros cooperativizados. No solo quieren producir alimentos para su subsistencia, sino para comercializar a nivel nacional. Sin embargo, aún no cuenta con una ruta clara de distribución.



También, como idea de proyecto productivo, está la producción de energía renovable para el espacio de reincorporación con paneles solares y utilizando la fuerza del río contiguo.



El ‘Paisa’, quien estaba con Iván Márquez, considerado el segundo hombre más importante de la Farc y quien no se quiso posesionar como senador, entregó su escolta el 14 de agosto. No se conoce el paradero de ambos.

Los excombatientes cuentan con la capacitación de organizaciones especializadas. Rafting hace parte del proyecto denominado Caguán Expeditions. Foto: Misión de la ONU en Colombia

2. Los campos de girasol y maíz que dejó ‘Romaña’

Henry Castellanos, 'Romaña', dice que las Farc harán un reconocimiento público de la verdad Foto: Carlos Ortega ELTIEMPO

Aunque al comienzo de la implementación del acuerdo de paz, Henry Castellanos, ‘Romaña’, fue enviado a la zona de reincorporación de Tumaco en Nariño, terminó a cargo de tareas de reincorporación para 231 excombatientes en El Diamante, en Uribe, Meta.



Ese líder guerrillero que patentó la practica dentro las Farc de secuestros masivos con fines de extorsión, conocidos como ‘pescas milagrosas’, se le vio en el último año con la camiseta puesta de la reincorporación.



Teniendo en cuenta su prontuario, resultaba sorprendente ver a ‘Romaña’ liderando masivos cultivos de maíz, el proyecto productivo más grande en ese sitio impulsado por la Cooperativa Multiactiva de Desarrollo Agropecuario e Infraestructura (Daincoop), cuyo lema es ‘Desarrollo Integral y Buen Vivir’, conformado por los mismos excombatientes. Esa es una de las ocho que están funcionando, una de las 70 cooperativas propuestas por exmintegrantes de las Farc.



Para producir 4.500 toneladas de silo y 700 toneladas de grano tienen sembradas 200 hectáreas. Ese proyecto tiene el apoyo de la Embajada de Suecia, la Agencia de Reincorporación y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). También tienen 15 hectáreas de Girasol.



El Diamante es un icónico sitio para la exguerrilla. De hecho, allí hicieron su última conferencia como organización armada ilegal y se instauró como un nuevo punto de reincorporación para un grupo de 112 mujeres y 119 hombres que portaron armas.



A ‘Romaña’ también se le vio liderando la construcción de un puente sobre el río Guape. En EL Diamante tienen al menos 50 cabezas de ganado vacuno y otras 50 de ganado porcino, preñado, estos últimos con el fin de producir dentro de tres años unos 7000 cerdos anuales.



Ese excomandante de las Farc desistió de su esquema de seguridad el 30 de agosto y, a pesar de la carta que dirigió a la Fiscalía en la que ratifica su compromiso con el proceso de paz, hay versiones que indican que se dirigió hacia Arauca.

3. Las cooperativas que montó ‘Aldinever’ y 'Marulanda' en Mesetas

'Zarco Aldinever' fue coordinador del estado mayor de las Farc. Foto: Hernando Herrera. EL TIEMPO

José Manuel Sierra Sabogal, conocido como el ‘Zarco Aldinever’, también cercano al ‘Paisa’ y quien encargado del político en el Meta, tras la caída del Mono Jojoy en 2010 se erigió como un hombre importante en el bloque oriental, el más numeroso de las Farc. Hasta hace poco, junto con Alberto Cruz Lobo, ‘Enrique Marulanda’, jefe del Espacio en Mesetas, Meta, era responsable de la reincorporación en ese sitio de unos 300 exguerrilleros, de los cerca de 500 que llegaron.



El primer lugar al que se dirigió Rodrigo Londoño, ‘Timochenko’, presidente del hoy partido Farc, con ocasión a este tema de los líderes cuyo paradero se desconoce fue este. Allí tienen huertas, cría de especies menores (peces, gallinas, cerdos) y cultivos como yuca y plátano y semana atrás un grupo de excombatientes se graduó como bachiller bajo el programa “arando la educación”.



Este Espacio de Reincorporación queda en la vereda Buenavista, en Mesetas, a uno 20 kilómetros del icónico lugar ‘La Casa Verde’, donde en los noventas se llevó a cobo un proceso de negociación fallido entre la entonces guerrilla y el Gobierno. Esa es la razón por la cual los excombatientes planean desarrollar allí como proyecto productivo una empresa turística, con el fin de recuperar su memoria histórica. La idea es que sea una especie de museo de todos los procesos de paz.



‘Aldinever’, de 41 años y quien hizo parte de las Farc durante 26 años, lideraba de primera mano este proyecto, en el que se tiene previsto hasta habitaciones para el alojamiento, con el fin de mejorar la vida no de los excombatientes, quienes le ponen el empeño a sacar adelante 4 cooperativas que ya fueron registradas con el fin de dedicarse al turismo, la ganadería y trasformación de alimentos.



‘Marulanda’, quien se dice es uno de los hijos del fundador de las Farc ‘Manuel Marulanda Vélez' o 'Tirofijo', entregó su escolta el 8 de agosto pasado y ‘Aldinever’ el 2 del mismo mes.

'Enrique Marulanda' (d) asistió al congreso constitutivo del partido de la Farc, el año pasado en Bogotá. Aquí, junto a Liliana Suárez (i) y Carlos Antonio Lozada, hoy senador. Foto: Leonardo Muñoz. Efe

4. ‘Iván Alí’, el responsable del mayor número de exguerrilleros

'Iván Alí', líder ausente de Farc y encargado de la reincorporación en Colinas, Guaviare, y el comisionado de paz, Miguel Ceballos, el 16 de agosto. Foto: Misión de la ONU en Colombia

En el Espacio de Reincorporación guerrillero que lideraba Nelson Enrique Díaz, Iván Alí’, en Colinas, Guaviare, se han conformado 4 cooperativas con iniciativas agrícolas y cría de animales. Él tenía a su cargo la reincorporación de 493 exguerrilleros, sin embargo en el sitio hay una población total de 572, contando a familiares y a civiles de la comunidad.



El pasado 16 de agosto, ‘Iván Alí’ estrechó su mano a la del Alto Comisionado para la Paz, Miguel Ceballos. Esa fue una de las primeras visitas que hizo el responsable de la política de paz del gobierno Duque a los territorios para ver de primera mano como estaba marchan el proceso allí y darle confianza a la base guerrillera sobre los compromisos de la nueva administración con la reincorporación. Sin embargo, ‘Iván Alí’ entregó su esquema de seguridad ocho días después de esta, el 25. Salió junto a ‘Alberiro Córdoba’, jefe de Charras y un hombre fuerte de la exguerrilla.



‘Alí’ -quien pasó 24 años en la guerrilla de sus 42 años y tenía la confianza de ‘Mauricio Jaramillo’ antiguo miembro del secretariado, hoy miembro directivo del partido- lideraba como proyecto productivo una “granja integral”, en la que están involucrados 200 excombatientes, cuyo problema principal es la falta de capacitación para la comercialización de los productos.



En el espacio de Colinas también está el “Proyecto Mujeres Jaime Pardo Leal”, en el que participan 25 mujeres y tiene como propósito mejorar las capacidades de gerencia de las mujeres a través de iniciativas que generen ingresos, que van desde tiendas comunitarias, satrerías, pnaderías, cultivo de hierbas aromáticas, hasta a peluquerías.

5. El sitio de ‘Albeiro Córdoba’ es el más quedado

'Albeiro Córdoba' como líder del espacio de Charras, en Guaviare, se reunió en marzo de 2017 con el entonces gerente del Gobierno para la adecuación de las zonas veredales, Carlos Córdoba (der.) Foto: Foto: @CordobCarlos

Élmer Mata Caviedes, ‘Alberiro Córdoba’, de gran reconocimiento al interior de las entonces Farc ya que fue el fundador del Frente Efraín Guzmán, tenía a su cargo también un número considerable de excombatientes: 252. Sin embargo, la población que hay en Charras, Guaviare, el espacio que tenía a su cargo es menor, de unas 165 personas, más de la mitad son mujeres.



En ese sitio se llevaban a cabo apenas dos proyectos productivos, pero de todos estos últimos últimos espacios de capacitación, es quizá el más atrasado.



El primero, en el que participan 72 excombatientes, se trata de un supermercado comunitario. La tienda, abierta desde 2017, busca mejorar el aprovisionamiento de productos y generar una especia de “mercado móvil” para llegar a las veredas, que aunque físicamente cercanas, están aisladas.



El otro proyecto es el de cría de ganado ovino caprino, que está en su primera fase de implementación, es decir en plena capacitación a través de talleres.



El registro de desistimiento del esquema de seguridad de ‘Córdoba’, al igual que el de Alí’, el jefe en colinas, es el 25 de agosto. Es hijo de 'Efraín Guzmán', uno de los fundadores del secretariado y quien fue reemplazado por el asesinado 'Iván Ríos'.

Córdoba (der.), junto a Iván Márquez. En esa ocasión, hicieron un llamado a los disidentes, como 'Gentil Duarte' que opera en esa zona de Guaviare, para que volvieran al proceso de paz. Foto: @IvanMarquezFARC

6. ‘Manuel Político’, el encargado zona de frontera con Ecuador

Luis Gustavo Cuellar Pajoy, ‘Manuel Político’, estaba a cargo del Espacio de Reincorporación de Pradera, en Puerto Asís, Putumayo, un sitio estratégico para las antiguas Farc al estar ubicado en la frontera con Ecuador.



En este, hay una población estimada de 288, sin embargo no todos ellos son excombatientes, hay unos 44 mejores de edad, hijos de ellos.

Los proyectos productivos del Espacio de Reincoporación de Pradera, Putumayo, estaban contando con el apoyo del Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas, que dirige en Colombia Deborah Hines. Foto: Misión de la ONU en Colombia



Unos 44 excombatientes son socios en un vivero móvil de cacao, que emplea a 10 excombatientes y busca comercializar 50 plántulas de este árbol, una de las apuestas para el desarrollo de cultivos alternativos a los ilícitos de esa región. Tiene el apoyo de la Federación Nacional de Cacaoteros.



Otro proyecto es el de piscicultura, pero solo para autoabastecimiento, en el que están involucrados 25 exmiembros de las Farc. La otra actividad a la que se dedica unas 10 mujeres de este espacio es la sastrería.





