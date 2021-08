Las reflexiones de Uribe tras su cita con el padre Francisco De Roux

Algunas reflexiones adicionales luego de su charla con el padre Francisco de Roux, presidente de la Comisión de la Verdad, realizó el expresidente Álvaro Uribe.



El exmandatario habló con el religioso y con otros dos comisionados sobre los diferentes señalamientos que ha enfrentado desde los años 90: defensa de las Convivir (muchas de las cuales terminaron siendo fachadas de los 'paras'); 'falsos positivos' en su gobierno, y supuesta afinidad con los grupos paramilitares.



Pero hubo algunos asuntos que no fueron abordados en el marco de ese encuentro, que se prolongó por alrededor de seis horas, y que Uribe de todas maneras le envió al padre De Roux y que dio a conocer.

El expresidente básicamente se refirió a los siguientes cuatro temas, los cuales conoció EL TIEMPO:



"No estoy de acuerdo con el delito político en las sociedades democráticas. Sin embargo, siempre defendí utilizarlo por igual frente a la base guerrillera y a la base paramilitar. Jurisprudencia de la Corte lo negó frente a la base paramilitar con el argumento de que solamente la guerrilla tenía un propósito político de cambio socio-económico, a lo cual respondí que todos al menos aparentan una doctrina, de cambio o de preservación, y finalmente todos interfieren el normal desarrollo del Estado de Derecho que configura el delito político".



"Recordé que el Gobierno que presidí capacitó a través del Sena a 166 mil integrantes de las Fuerzas Armadas".



"Entre los temas no expresados debo recordar la penetración de Farc en algún (nos) miembros de las FFAA. En efecto se conoció en el secuestro del ex Ministro Fernando Aráujo que Farc se enteraba de las operaciones de rescate que “ordenaba Uribe” y procedían a trasladar de sitio al secuestrado".



"Recordé que regiones como Urabá y Córdoba sufrieron 20 años de guerrilla sin suficiente apoyo del Estado, llegaron los paramilitares, que terminaron ilegítimamente el secuestro y la extorsión y se igualaron en crueldad a la guerrilla. Finalmente desmontados por el Gobierno que presidí".



El mandatario finalmente anunció que seguirá en el examen de temas.



