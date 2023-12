Los motivos por los que el presidente Petro dice que acuerdo de paz no se cumplirá

El presidente Gustavo Petro se refirió este miércoles a la implementación del acuerdo de paz con las extintas Farc y dijo que dadas las condiciones en los temas de tierras, territorio y verdad, no se va a poder cumplir con lo pactado en 2016.



“No se va a implementar el acuerdo de paz con las FARC, realmente se va a ir cumplir, ese tratado porque es un tratado, más que un acuerdo”, señaló el primer mandatario, durante la posesión de Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Gerardo Barbosa Castillo.



Petro sustentó su afirmación en tres principios que considera no se han cumplido y que, según él, impiden avances en materia de implementación.



“Porque no somos capaces de construir un régimen de verdad, no somos capaces de afectar el territorio y transformarlo positivamente y no somos capaces de repartir la tierra. El acuerdo de paz es tierra, territorio y verdad”, agregó.



El jefe de Estado afirmó que en esos tres puntos “tenemos problemas” y que, fundamentalmente en el tema de tierras, el rezago se debe a “razones históricas” y a que los “tenedores de la tierra no la sueltan”.



“Los tenedores de la tierra tiene un poder político, y las normas que se han construido alrededor del tema impiden una democratización de la posesión de la tierra”, dijo.



Asimismo, en cuanto a territorio dijo que ha sido culpa del Estado por no haber “sido capaz de transformarlo”.



“La verdad, ese tema que estamos discutiendo aquí, si se fragmenta la verdad no habrá verdad y por tanto el proceso judicial debe restablecer la unidad integral de la verdad y la verdad debe ser el eje conductor del proceso penal”, concluyó Petro.

REDACCIÓN POLÍTICA

