El presupuesto, entre los factores que más preocupan a las regiones

Diferentes líderes y representantes de organizaciones sociales de diferentes regiones del país les expresaron a los miembros de la Comisión de paz y representantes a la Cámara del Congreso de la República las mayores inquietudes que tienen sobre los posibles efectos del COVID-19.

De acuerdo con la Fundación Ideas para la Paz (FIP) las preocupaciones abarcan 8 grandes temas:



1. Falta de capacidad presupuestal, técnica y de infraestructura para hacer frente al virus: para los líderes incluso las capitales de los departamentos tienen un sistema de salud limitado, con dificultades para la atención y pocas capacidades. Además, la gran mayoría de los municipios no tienen Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), personal médico suficiente ni los equipos necesarios para atender un brote de Covid-19.



2. Los auxilios definidos por el Gobierno para la población vulnerable no tienen en cuenta las realidades de las regiones y tampoco estarían llegando a los más necesitados: consideran que las rutas de atención establecidas desconocen las realidades de los territorios, donde habita población rural y con empleos informales. Además, es población que no está inscrita en programas de subsidios ni de salud.



3. La continuación de la erradicación forzada de cultivos ilícitos: a este factor se agregan los conflictos sociales que generan choques entre las comunidades y la Fuerza Pública para evitar la erradicación. Por ello, piden que se suspendan temporalmente las operaciones de erradicación forzada para evitar que los miembros de la Fuerza Pública se movilicen y se conviertan en posibles focos de transmisión.

4. Continuidad de la violencia: consideran que la atención se ha centrado en la pandemia y que eso ha invisibilizado la violencia en las regiones. Así mismo, plantean que hay incertidumbre sobre la reacción de los grupos armados frente a la aparición de casos de Covid-19, ya que “pueden tomar medidas restrictivas y usar la violencia contra las personas y comunidades”, dijo la FIP.



A esto se suma la preocupación por la atender el impacto humanitario generado por el desplazamiento forzado y su impacto en la propagación del virus en zonas alejadas.



5. La imposibilidad de controlar la migración en las fronteras de Ecuador y Venezuela: para la FIP, en Putumayo y Nariño la preocupación se centra en la incapacidad de las autoridades para controlar el flujo migratorio en la frontera con Ecuador dada la crítica situación que se presenta en el país vecino.



Por otro lado, también hay preocupaciones en Norte de Santander y Arauca, zonas por las que ciudadanos venezolanos están retornando a su país, un desplazamiento que también podría desencadenar en el brote del virus en esas zonas.



6. Los efectos económicos y la implementación del acuerdo de paz: hay preocupación por el impacto del virus en las economías locales y las consecuencias a futuro.



“Hay incertidumbre sobre los recursos destinados al proceso de reincorporación, las obras de los PDET (Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial), la continuidad del PNIS (Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito) y la reparación de las víctimas, asuntos que antes de la pandemia ya presentaba importantes retrasos y dificultades financieras”, aseguró la FIP.



7. Corrupción alrededor de las ayudas a la población vulnerable: se teme que haya corrupción y sobrecostos en los contratos de las administraciones municipales y departamentales. Por lo que solicitaron mayor veeduría a la Procuraduría y demás entes de control.



8. Violencia intrafamiliar y efectos psicológicos del encierro: los líderes de Caquetá, Putumayo y Chocó expresaron su preocupación por el aumento de casos de violencia dentro de los hogares.



Los líderes y lideresas que participaron representan las zonas de Arauca, Catatumbo, Putumayo, Caquetá, Guaviare, Guajira, Sucre, Antioquia (nordeste y occidente), Nariño, Chocó, sur del Valle del Cauca, sur de Córdoba, sur del Meta y sur del Tolima.