Un solo predio en San Pablo (Bolívar) conformado por 125.775 hectáreas (ha), lo que equivale al 77,16 por ciento del tamaño de Bogotá (163.000 ha), encabeza el listado de los diez dominios más grandes con los que el Estado empezará a cumplir la Reforma Rural Integral, el primer punto del Acuerdo de Paz.



Esos diez extensos suelos se alojan en el Fondo de Tierras y suman 436.309 hectáreas entre sí, de acuerdo con la Agencia Nacional de Tierras (ANT).



(Le recomendamos: Gobierno da vía libre para iniciar la compra de tierras)

Esta extensión de terreno representa un poco más de la mitad de la tierra sembrada con café en Colombia en 2021 (840.000 ha), según la Federación Nacional de Cafeteros, y duplica las 204.000 hectáreas con cultivos de coca que reportó la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en el país el año pasado.



La mencionada Reforma Rural Integral, pactada en La Habana con las desmovilizadas Farc, propende por integrar a las regiones al desarrollo, erradicar la pobreza rural y asegurar el pleno disfrute de los derechos de la ciudadanía en las zonas rurales.



(Le recomendamos: Pese a negociaciones de paz, frente del Eln 'decretó' paro armado en el Chocó)



Y para poner aún más en perspectiva la cifra que aglutina a los diez baldíos más vastos, las 436.309 hectáreas conjuntas que encabezan la lista en el Fondo de Tierras equivaldrían al 14,54 por ciento de las tres millones que el gobierno de Gustavo Petro se comprometió a comprarle a Fedegán. Por cierto, esta última es una misión que la ministra de Agricultura, Cecilia López, etiquetó como “imposible” de realizar en cuatro años.



Sin embargo, los espaciosos dominios con los que ya cuenta la Reforma Rural Integral están en los departamentos de Bolívar, con 3; Meta, con 3; Antioquia, con 2, y Vichada, con 2. Con ellos, el Estado busca una distribución más equitativa de la tierra en Colombia.

Facebook Twitter Linkedin

Gerardo Vega, director de la ANT. Foto: Prensa ANT.

De la decena de terrenos, el que abarca más extensión es el baldío ubicado en San Pablo (Bolívar), que no tiene nombre registrado. Las 125.775 hectáreas que comprende ingresaron al Fondo de Tierras en 2018. De los diez predios más grandes, este es el único que supera los 100 millares de hectáreas y representa el 28,8 por ciento del área que aportarán las diez tierras de mayor extensión.



Este baldío sorprende por la gran cantidad de suelo que abarca, puesto que sus 125.775 hectáreas representan el 62 por ciento de las cerca de 200.000 que cimentan a este municipio, situado al sur de Bolívar y bañado por el afluente del río Magdalena.



(Le dejamos: Segunda Marquetalia desescalará acciones para dialogar, según comisionado Rueda)



Asimismo, en la subregión del Magdalena Medio, en Puerto Triunfo (Antioquia), está ubicado el segundo predio más grande, llamado ‘Cocorná, Sacamujer y El Rebozo’. Dicho baldío reservado de 86.613 hectáreas llegó al Fondo mediante un proceso agrario de extinción y posee un tamaño superior al de Pereira (alrededor de 70.200 ha).



‘Cocorna, Sacamujer y El Rebozo’ aparece mencionado en el fallo del magistrado ponente Jesús Guerrero González sobre la demanda de la ciudadana Inés Giraldo de Ribero a la nación, el Ministerio de Agricultura y el extinto Incora (Instituto Colombiano de la Reforma Agraria).



La decisión de Guerrero González tiene fecha del 10 de mayo del 2012. Allí se señala que este globo de tierras fue objeto de un contrato de exploración y explotación petrolera gracias a una escritura pública notariada el 9 de abril de 1937 en Medellín.



A los dos predios mencionados les siguen, en orden de tamaño descendente, uno en Cantagallo (Bolívar), de 65.000 ha; otro en Santa Rosa del Sur (Bolívar), de 43.019 ha; un quinto terreno en Ituango (Antioquia), de 30.000 ha; un dominio adicional en La Primavera (Vichada), de 23.900 ha; un baldío en Puerto Gaitán (Meta), de 18.900 ha; un lote en Vistahermosa (Meta), de 14.962 ha; otro globo de tierras en La Primavera, de 14.218 ha, y las 13.922 hectáreas de un terreno en San Martín (Meta).



De esos ocho bienes, cinco son baldíos y tres son baldíos reservados. Y, entre ellos, resalta el caso del inmueble denominado ‘La Esmeralda’, asentado en Ituango, el cual llegó al Fondo de Tierras gracias a un proceso agrario de extinción. Los ciudadanos Manuel José Restrepo, Eduardo Cárdenas Yepes y la Sociedad Comercial de Cárdenas y Restrepo Ltda eran sus dueños.

Posibles ingresos

Con solo la mitad de bienes, los cinco predios que abarcan mayores áreas y están en proceso de ingreso al Fondo de Tierras superan por casi 30.000 hectáreas al conjunto de los diez con mayor extensión (436.309 ha) que ya hacen parte del inventario adscrito a la Agencia Nacional de Tierras.



Son 462.900 las hectáreas que suman los baldíos en trámite para su inclusión al inventario. En ese espacio podría situarse dos veces la ciudad de Tokio, capital de Japón (de aproximadamente 220.000 hectáreas) y aún así sobrarían cerca de 22.900 hectáreas.



(Le sugerimos leer: Otty Patiño, jefe negociador, anunció que ocho miembros del Eln serán liberados)



Retornando a los cinco baldíos más amplios que se unirían al Fondo, cuatro de ellos están en el Meta, en los municipios de Puerto Rico (140.715 ha), Cubarral (102.540 ha), Mesetas (74.697 ha) y Mapiripán (40.625 ha). El dominio restante se halla en Puerto Asís (Putumayo) y tiene un área de 104.323 ha.



Cuatro de estos, según el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, tienen como destino económico el agropecuario. Mientras tanto, las 74.697 hectáreas ubicadas en Mesetas tendrán como destinación el tema forestal, es decir, el cultivo y la conservación o explotación de bosques maderables y no maderables.



Aún no ha finalizado el proceso de apertura de folio de matrícula inmobiliaria con la inscripción de cada uno de estos baldíos. Ese trámite es el que, por ahora, no permite que los 15 predios más extensos en el Fondo Nacional de Tierras asciendan, como colectivo, a las 899.208 hectáreas que se destinarán a beneficiar la producción nacional.

Importancia de la reforma

El doctor en Ciencia Política y profesor de la Universidad del Rosario Mauricio Jaramillo Jassir recuerda que el conflicto en Colombia empezó por la tierra.



“El país tiene un índice de concentración de tierras cercano a 0,87, siendo 1 el indicador de mayor concentración. Es muy alto”, explica Jaramillo Jassir. Él añade que la Reforma Rural Integral, además, favorece al campo colombiano mediante una distribución de tierras más equitativa, el cierre de las brechas sociales y allana el camino para concretar la paz.



Gerardo Vega, director de la ANT, está al tanto del reto que tiene por delante este Gobierno y, como le dijo a EL TIEMPO hace unas semanas, espera poder lograr algo inédito: “La reforma agraria que nunca se hizo en el país”.



En Twitter: @scarmona926

Redacción Política

Conozca la respuesta al derecho de petición de EL TIEMPO por parte de la Agencia Nacional de Tierras:

Lea otros artículos de Política: