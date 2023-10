Los 13 protocolos que guiarán la negociación entre el Gobierno y las disidencias

Este lunes, el gobierno del presidente Gustavo Petro y el autodenominado ‘Estado Mayor Central’ (Emc) –las disidencias al mando de ‘Iván Mordisco’– dieron inicio al cese del fuego bilateral e instalaron la mesa de negociación.



(Además: Los compromisos con los que se instaló la mesa de diálogo entre Gobierno y disidencias).



En un evento público, realizado en el Club Barquito de Tibú, Norte de Santander, se dio a conocer el decreto de la tregua, firmado por el jefe de Estado, y el primer acuerdo entre las partes, denominado 'Acuerdo para el respeto a la población civil y la implementación del cese'.

En este documento se mencionan los 13 protocolos que regirán en este inicio del proceso -y que aún no han sido publicados en su totalidad-. Estos incluyen:



1. El acuerdo sobre el componente internacional y de acompañamiento a la mesa de diálogos.

2. Protocolo de reglas y compromisos del cese del fuego.

3. Protocolo para el mandato del mecanismo de veeduría, monitoreo y verificación.

4. Protocolo sobre las áreas de presencia de los integrantes del 'Estado Mayor Central' de las Farc para promover las transformaciones territoriales.

5. Protocolo para el funcionamiento de la mesa de diálogos.

6. Protocolo de seguridad de protección de los integrantes del mecanismo de veeduría, monitoreo y verificación.

7. Protocolo para traslados de representantes del 'Estado Mayor Central' de las Farc, durante las etapas acordadas por las partes.

8. Protocolo de seguridad para el 'Estado Mayor Central' de las Farc y lugares donde hace presencia.

9. Protocolo para la participación y veeduría social de la población.

10. Protocolo de comunicaciones.

Protocolo de evaluación, prórroga o suspensión del cese del fuego.

12. Protocolo de pedagogía del presente acuerdo.

13. Otros protocolos y acuerdos de aplicación inmediata que se estimen necesarios.

Este lunes, el Gobierno y el autodenominado ‘Estado Mayor Central’ (Emc) dieron inicio al cese del fuego bilateral e instalaron la mesa de negociación. Este es 'Acuerdo para el respeto a la población civil y la implementación del cese'. pic.twitter.com/2gwvNeA0H0 — Política EL TIEMPO (@PoliticaET) October 17, 2023

(Le puede interesar: Atención: Gobierno firmó cese al fuego bilateral por tres meses con las disidencias).



Entre los compromisos que pactaron, por ahora, están acatar las normas del Derecho Internacional Humanitario (DIH), en particular el Protocolo II adicional a los Convenios de Ginebra de 1949; no generar desplazamiento forzado ni confinamiento de la población civil; respetar y promover los derechos de los niños, niñas y adolescentes en el marco del DIH.



Igualmente se comprometieron a no realizar ataques y agresiones que pongan en riesgo y vulneren la integridad física, cultural y territorial de la población civil y “evitar acciones que afecten la seguridad alimentaria” y los bienes necesarios para la salud y la vida digna de la población civil.



Un punto clave en esta lista de acuerdos tiene que ver con los comicios electorales del 29 de octubre. Señalaron que no se podrá “interferir en los procesos electorales ni restringir el ejercicio de los derechos y libertades políticas”.



Por último, indicaron que se comprometen a suministrar información “clara, precisa y oportuna” por los canales establecidos para evitar “incidentes y garantizar la eficiencia técnica del mecanismo”.

Mesa de Diálogos de Paz entre el Gobierno Nacional y el Estado Mayor Central de las FARC-EP.

Protocolo I

Protocolo de reglas y compromisos para el cese al fuego bilateral, temporal de carácter Nacional con impacto territorial.📄📥https://t.co/wAwV3KpLIz pic.twitter.com/3qr6yEyzWW — Alto Comisionado Paz (@ComisionadoPaz) October 17, 2023

(Lea también: Delegación de paz celebró pronunciamiento de la ONU sobre negociación con el Eln).



Uno de los puntos que llama la atención del documento -y que también está en el decreto del Gobierno- es que el mecanismo de veeduría, monitoreo y verificación arrancará una semana después del inicio de la tregua.



Por otro lado, se contempla que este comité de verificación tenga el acompañamiento de la Conferencia Episcopal de Colombia y el Consejo Mundial de Iglesias. Además, el Gobierno se comprometió a autorizar a las personas designadas por el ‘Estado Mayor Central’ para que hagan parte de dicho mecanismo.



“En el marco de la ley contarán con las garantías necesarias para el cumplimiento de su misión”, se lee en el decreto.

REDACCIÓN POLÍTICA

Más noticias