La explicación de Uribe sobre su propuesta de una amnistía general

El expresidente Álvaro Uribe se refirió en la mañana de este miércoles, en entrevista con Blu Radio, a la propuesta de que haya una amnistía general en el país, la cual planteó en la cita no oficial con miembros de la Comisión de la Verdad.



Uribe dijo que todavía no tiene el modelo para hacerlo, pero lamentó la asimetría que, a su juicio, se ve en los tratamientos judiciales.



"El país va a tener que pensar en un modelo de amnistía. Yo he pensado mucho el tema pero nunca pensé que eso fuera a salir el domingo (en la reunión con la Comisión de la Verdad"", dijo Uribe.



Explicó que el tema salió por la pregunta que le hizo el padre Francisco de Roux, presidente de la Comisión de la Verdad, cuando le indagó sobre qué consideraba para la paz total en Colombia.



"No tengo exactamente el modelo, pero creo que la asimetría en tratamiento judicial la exige", dijo Uribe.



El jefe del Centro Democrático dijo que ve una asimetría en el tratamiento judicial entre guerrilla y paramilitares, entre la impunidad total de las Farc y los civiles que han delinquido, entre la impunidad total de las Farc y la expectativa de un acuerdo con el Eln.



El expresidente fue insistente en que él se ha opuesto a la impunidad total y recordó que ha dicho que la impunidad total es partera de nuevas violencias.



Dijo que se tiene que pensar cómo se puede regular un alivio, un tema de derechos políticos y cómo se puede definir una simetría, "no ese tratamiento diferencial, dañino para el país".



El jefe del Centro Democrático reconoció que es un tema políticamente incorrecto y en ese sentido dijo que él ha reflexionado que debe ser más constructivo pero sin dejar de ser franco



"No tengo precisado el instrumento, es una reflexión, por supuesto seguiré pensando en ella", señaló.



Uribe recordó que la ley de Justicia y Paz se le aplicó a 35.000 paramilitares y a 18.000 guerrilleros pero que después se le aplicó impunidad total a las Farc y no se permite corregir eso.



"Tome esto mío como una contribución, si se quiere, a una tormenta de ideas para buscar soluciones", resaltó el ex mandatario.



Sobre a quiénes cobijaría la amnistía general que propuso en la reunión con el padre de Roux, Uribe dijo que ese es un asunto que hay que entrar a mirar



Uribe fue persistente en que no tiene definido ningún mecanismo sino que simplemente se trata de una idea que pensó cuando le preguntaron qué hacer para lograr la paz total.